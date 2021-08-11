https://ria.ru/20210811/peterburg-1745299481.html
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из машины свадебного кортежа
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из машины свадебного кортежа - РИА Новости, 11.08.2021
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из машины свадебного кортежа
Участник свадебного кортежа, стрелявший из окна автомобиля, задержан в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:33
2021-08-11T10:33
2021-08-11T10:46
происшествия
петергоф
петродворцовый район
гумвд
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Участник свадебного кортежа, стрелявший из окна автомобиля, задержан в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, инцидент произошел 10 августа у одного из домов по улице Парковой в Петергофе. Мужчина стрелял в воздух из автомобиля "Инфинити", уточнили в ГУМВД."По горячим следам" у дома 1 по Торговой площади в Петергофе нарядом ГИБДД был задержан указанный автомобиль. По подозрению в совершении вышеуказанного преступления оперативниками уголовного розыска был задержан 23-летний житель Петергофа. У гражданина изъят и отправлен на экспертизу предмет, похожий на сигнальный пистолет", - отмечается в сообщении.В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
https://ria.ru/20210811/svadba-1745280344.html
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происшествия, петергоф, петродворцовый район, гумвд, россия
10:33 11.08.2021 (обновлено: 10:46 11.08.2021)
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из машины свадебного кортежа
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу из окна автомобиля свадебного кортежа в Петербурге