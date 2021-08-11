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В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из машины свадебного кортежа
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из машины свадебного кортежа - РИА Новости, 11.08.2021
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из машины свадебного кортежа
Участник свадебного кортежа, стрелявший из окна автомобиля, задержан в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:33
2021-08-11T10:46
происшествия
петергоф
петродворцовый район
гумвд
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Участник свадебного кортежа, стрелявший из окна автомобиля, задержан в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, инцидент произошел 10 августа у одного из домов по улице Парковой в Петергофе. Мужчина стрелял в воздух из автомобиля "Инфинити", уточнили в ГУМВД."По горячим следам" у дома 1 по Торговой площади в Петергофе нарядом ГИБДД был задержан указанный автомобиль. По подозрению в совершении вышеуказанного преступления оперативниками уголовного розыска был задержан 23-летний житель Петергофа. У гражданина изъят и отправлен на экспертизу предмет, похожий на сигнальный пистолет", - отмечается в сообщении.В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
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петергоф
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происшествия, петергоф, петродворцовый район, гумвд, россия
10:33 11.08.2021 (обновлено: 10:46 11.08.2021)
 
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из машины свадебного кортежа

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу из окна автомобиля свадебного кортежа в Петербурге

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Участник свадебного кортежа, стрелявший из окна автомобиля, задержан в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга сотрудниками полиции задержан 23-летний мужчина, в порыве веселья стрелявший в воздух из автомобиля. Судя по украшениям, указанный автомобиль являлся участником свадебного кортежа", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, инцидент произошел 10 августа у одного из домов по улице Парковой в Петергофе. Мужчина стрелял в воздух из автомобиля "Инфинити", уточнили в ГУМВД.
"По горячим следам" у дома 1 по Торговой площади в Петергофе нарядом ГИБДД был задержан указанный автомобиль. По подозрению в совершении вышеуказанного преступления оперативниками уголовного розыска был задержан 23-летний житель Петергофа. У гражданина изъят и отправлен на экспертизу предмет, похожий на сигнальный пистолет", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
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ПроисшествияПетергофПетродворцовый районГУМВДРоссия
 
 
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