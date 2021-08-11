https://ria.ru/20210811/derevo-1745293548.html

Старейший 160-летний дуб рухнул в Ботаническом саду в Петербурге

Старейший 160-летний дуб рухнул в Ботаническом саду в Петербурге - РИА Новости, 11.08.2021

Старейший 160-летний дуб рухнул в Ботаническом саду в Петербурге

Один из старейших дубов, который рос в Ботаническом саду Петербурга с середины XIX века, рухнул из-за сгнивших корней, сообщает институт имени Комарова РАН. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T09:53

2021-08-11T09:53

2021-08-11T13:04

санкт-петербург

российская академия наук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745293369_188:0:1212:576_1920x0_80_0_0_1ebaacced886f6d90fc80f51535b3100.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Один из старейших дубов, который рос в Ботаническом саду Петербурга с середины XIX века, рухнул из-за сгнивших корней, сообщает институт имени Комарова РАН.Это произошло 8 августа в районе девяти часов утра."Это дерево дуба черешчатого (Quercus robur L.) на участке парка № 145 <…> относилось к старейшим деревьям нашего сада, <...> появилось на свет в середине XIX века, через несколько десятилетий после того, как бывший Аптекарский огород был преобразован в 1823 году в Императорский Санкт-Петербургский ботанический сад и стал центром ботанических исследований всей Российской империи", — говорится в сообщении на официальной странице учреждения во "ВКонтакте".Также указывается, что в 1981 году возраст дерева оценили в 120 лет, этот показатель уточнят по годичным кольцам. Высота — почти 19 метров, ширина кроны – около 24,5 метра в поперечнике. Старейшее растение, по оценкам специалистов, было в хорошем состоянии и обильно плодоносило.По предварительным оценкам, сгнившие корни не выдержали тяжести листвы после дождя, мочковатых мелких корней было очень мало. На месте образовалась яма глубиной до метра.В Ботаническом саду выращивается 18 видов и форм дуба, это около 200 деревьев, в том числе 156 экземпляров дуба черешчатого, который относится к самым долговечным деревьям в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210728/dacha-1743187003.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, российская академия наук, общество