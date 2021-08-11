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Старейший 160-летний дуб рухнул в Ботаническом саду в Петербурге
Старейший 160-летний дуб рухнул в Ботаническом саду в Петербурге - РИА Новости, 11.08.2021
Старейший 160-летний дуб рухнул в Ботаническом саду в Петербурге
Один из старейших дубов, который рос в Ботаническом саду Петербурга с середины XIX века, рухнул из-за сгнивших корней, сообщает институт имени Комарова РАН. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:53
2021-08-11T13:04
санкт-петербург
российская академия наук
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Один из старейших дубов, который рос в Ботаническом саду Петербурга с середины XIX века, рухнул из-за сгнивших корней, сообщает институт имени Комарова РАН.Это произошло 8 августа в районе девяти часов утра."Это дерево дуба черешчатого (Quercus robur L.) на участке парка № 145 &lt;…&gt; относилось к старейшим деревьям нашего сада, &lt;...&gt; появилось на свет в середине XIX века, через несколько десятилетий после того, как бывший Аптекарский огород был преобразован в 1823 году в Императорский Санкт-Петербургский ботанический сад и стал центром ботанических исследований всей Российской империи", — говорится в сообщении на официальной странице учреждения во "ВКонтакте".Также указывается, что в 1981 году возраст дерева оценили в 120 лет, этот показатель уточнят по годичным кольцам. Высота — почти 19 метров, ширина кроны – около 24,5 метра в поперечнике. Старейшее растение, по оценкам специалистов, было в хорошем состоянии и обильно плодоносило.По предварительным оценкам, сгнившие корни не выдержали тяжести листвы после дождя, мочковатых мелких корней было очень мало. На месте образовалась яма глубиной до метра.В Ботаническом саду выращивается 18 видов и форм дуба, это около 200 деревьев, в том числе 156 экземпляров дуба черешчатого, который относится к самым долговечным деревьям в Санкт-Петербурге.
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санкт-петербург, российская академия наук, общество
09:53 11.08.2021 (обновлено: 13:04 11.08.2021)
 
Старейший 160-летний дуб рухнул в Ботаническом саду в Петербурге

Дуб, который рос в Ботаническом саду Петербурга с середины XIX века, рухнул из-за сгнивших корней

© Фото : Ботанический сад БИН РАН/ВКонтакте160-летний дуб упал в Ботаническом саду в Петербурге
160-летний дуб упал в Ботаническом саду в Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : Ботанический сад БИН РАН/ВКонтакте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Один из старейших дубов, который рос в Ботаническом саду Петербурга с середины XIX века, рухнул из-за сгнивших корней, сообщает институт имени Комарова РАН.
Это произошло 8 августа в районе девяти часов утра.
"Это дерево дуба черешчатого (Quercus robur L.) на участке парка № 145 <…> относилось к старейшим деревьям нашего сада, <...> появилось на свет в середине XIX века, через несколько десятилетий после того, как бывший Аптекарский огород был преобразован в 1823 году в Императорский Санкт-Петербургский ботанический сад и стал центром ботанических исследований всей Российской империи", — говорится в сообщении на официальной странице учреждения во "ВКонтакте".
Также указывается, что в 1981 году возраст дерева оценили в 120 лет, этот показатель уточнят по годичным кольцам. Высота — почти 19 метров, ширина кроны – около 24,5 метра в поперечнике. Старейшее растение, по оценкам специалистов, было в хорошем состоянии и обильно плодоносило.
По предварительным оценкам, сгнившие корни не выдержали тяжести листвы после дождя, мочковатых мелких корней было очень мало. На месте образовалась яма глубиной до метра.
В Ботаническом саду выращивается 18 видов и форм дуба, это около 200 деревьев, в том числе 156 экземпляров дуба черешчатого, который относится к самым долговечным деревьям в Санкт-Петербурге.
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Санкт-ПетербургРоссийская академия наукОбщество
 
 
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