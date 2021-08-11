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Анапский дельфинарий обнаружил масляные пятна в море
Анапский дельфинарий обнаружил масляные пятна в море - РИА Новости, 11.08.2021
Анапский дельфинарий обнаружил масляные пятна в море
Анапский дельфинарий на Большом Утрише на фоне сообщений об экологической аварии в Черном море сообщил, что обнаружил масляные пятна на поверхности воды. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:13
2021-08-11T22:44
происшествия
новороссийск
российская академия наук
черное море
экология
анапа
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости. Анапский дельфинарий на Большом Утрише на фоне сообщений об экологической аварии в Черном море сообщил, что обнаружил масляные пятна на поверхности воды."Утро в дельфинарии сегодня началось вовсе не с кофе и не с подготовки рыбы для животных. При осмотре акватории были обнаружены масляные пятна на поверхности воды... Как только опускаем руку в воду, на коже остается жирная пленка", - говорится в Instagram-профиле учреждения.Сейчас сотрудники достают ленты сорбирующего бона – "он, как огромная губка, будет притягивать и впитывать масляную пленку с поверхности воды, не давая ей проникнуть в вольеры и навредить животным"."Слаженная командная работа, и акватория защищена. Но, к сожалению, не все море", - отмечается в посте.Выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного причального устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Пресс-служба последнего заявляла, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, объем - "порядка 12 кубометров".Но из спутниковых снимков Института космических исследований РАН видно, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров – это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось ранее. По данным Института океанологии РАН, распространению пятна в море способствовал шторм в районе Новороссийска, который зато спас побережье - ему не потребуется серьезная очистка. Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть в море соберут в срок до двух недель.Анапский дельфинарий открыт в 1992 году. Располагается в поселке Большой Утриш, находящимся в 18 километрах от города-курорта Анапа. Это единственный дельфинарий в России, расположенный в естественных природных условиях, в открытой акватории Черного моря, в заповедной зоне, там, где берет начало Кавказский хребет.
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новороссийск
черное море
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ЧП в анапском дельфинарии: нефтяная пленка на воде
Сотрудники анапского дельфинария бьют тревогу – в бассейне утром 11 августа появилась нефтяная пленка. В экстренном порядке были установлены специальные защитные фильтры, которые вбирают загрязнения и не допускают их попадания в вольеры. Нефть в Анапу пришла из акватории Новороссийска, где 7 августа произошло ЧП с греческим танкером. На спутниковых снимках Института космических исследований РАН видно, что площадь образовавшегося в Черном море пятна почти 80 квадратных километров.
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происшествия, новороссийск, российская академия наук, черное море, экология, анапа, новости - туризм
14:13 11.08.2021 (обновлено: 22:44 11.08.2021)
 
Анапский дельфинарий обнаружил масляные пятна в море

Анапский дельфинарий обнаружил масляные пятна в Черном море

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости. Анапский дельфинарий на Большом Утрише на фоне сообщений об экологической аварии в Черном море сообщил, что обнаружил масляные пятна на поверхности воды.
"Утро в дельфинарии сегодня началось вовсе не с кофе и не с подготовки рыбы для животных. При осмотре акватории были обнаружены масляные пятна на поверхности воды... Как только опускаем руку в воду, на коже остается жирная пленка", - говорится в Instagram-профиле учреждения.
Сейчас сотрудники достают ленты сорбирующего бона – "он, как огромная губка, будет притягивать и впитывать масляную пленку с поверхности воды, не давая ей проникнуть в вольеры и навредить животным".
"Слаженная командная работа, и акватория защищена. Но, к сожалению, не все море", - отмечается в посте.
Выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного причального устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Пресс-служба последнего заявляла, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, объем - "порядка 12 кубометров".
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Но из спутниковых снимков Института космических исследований РАН видно, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров – это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось ранее. По данным Института океанологии РАН, распространению пятна в море способствовал шторм в районе Новороссийска, который зато спас побережье - ему не потребуется серьезная очистка. Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть в море соберут в срок до двух недель.
Анапский дельфинарий открыт в 1992 году. Располагается в поселке Большой Утриш, находящимся в 18 километрах от города-курорта Анапа. Это единственный дельфинарий в России, расположенный в естественных природных условиях, в открытой акватории Черного моря, в заповедной зоне, там, где берет начало Кавказский хребет.
 
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