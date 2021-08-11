https://ria.ru/20210811/delfinariy-1745336108.html

Анапский дельфинарий обнаружил масляные пятна в море

Анапский дельфинарий обнаружил масляные пятна в море - РИА Новости, 11.08.2021

Анапский дельфинарий обнаружил масляные пятна в море

Анапский дельфинарий на Большом Утрише на фоне сообщений об экологической аварии в Черном море сообщил, что обнаружил масляные пятна на поверхности воды. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:13

2021-08-11T14:13

2021-08-11T22:44

происшествия

новороссийск

российская академия наук

черное море

экология

анапа

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости. Анапский дельфинарий на Большом Утрише на фоне сообщений об экологической аварии в Черном море сообщил, что обнаружил масляные пятна на поверхности воды."Утро в дельфинарии сегодня началось вовсе не с кофе и не с подготовки рыбы для животных. При осмотре акватории были обнаружены масляные пятна на поверхности воды... Как только опускаем руку в воду, на коже остается жирная пленка", - говорится в Instagram-профиле учреждения.Сейчас сотрудники достают ленты сорбирующего бона – "он, как огромная губка, будет притягивать и впитывать масляную пленку с поверхности воды, не давая ей проникнуть в вольеры и навредить животным"."Слаженная командная работа, и акватория защищена. Но, к сожалению, не все море", - отмечается в посте.Выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного причального устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Пресс-служба последнего заявляла, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, объем - "порядка 12 кубометров".Но из спутниковых снимков Института космических исследований РАН видно, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров – это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось ранее. По данным Института океанологии РАН, распространению пятна в море способствовал шторм в районе Новороссийска, который зато спас побережье - ему не потребуется серьезная очистка. Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть в море соберут в срок до двух недель.Анапский дельфинарий открыт в 1992 году. Располагается в поселке Большой Утриш, находящимся в 18 километрах от города-курорта Анапа. Это единственный дельфинарий в России, расположенный в естественных природных условиях, в открытой акватории Черного моря, в заповедной зоне, там, где берет начало Кавказский хребет.

https://ria.ru/20210811/razliv-1745316414.html

новороссийск

черное море

анапа

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ЧП в анапском дельфинарии: нефтяная пленка на воде Сотрудники анапского дельфинария бьют тревогу – в бассейне утром 11 августа появилась нефтяная пленка. В экстренном порядке были установлены специальные защитные фильтры, которые вбирают загрязнения и не допускают их попадания в вольеры. Нефть в Анапу пришла из акватории Новороссийска, где 7 августа произошло ЧП с греческим танкером. На спутниковых снимках Института космических исследований РАН видно, что площадь образовавшегося в Черном море пятна почти 80 квадратных километров. 2021-08-11T14:13 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новороссийск, российская академия наук, черное море, экология, анапа, новости - туризм