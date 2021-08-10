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Шойгу рассказал об учениях на границе с Афганистаном
Шойгу рассказал об учениях на границе с Афганистаном - РИА Новости, 10.08.2021
Шойгу рассказал об учениях на границе с Афганистаном
Россия, Таджикистан и Узбекистан в ходе учений проверили готовность войск и вооружений для применения на границе с Афганистаном, это позволило выявить слабые... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T23:59
2021-08-10T23:59
безопасность
таджикистан
узбекистан
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия, Таджикистан и Узбекистан в ходе учений проверили готовность войск и вооружений для применения на границе с Афганистаном, это позволило выявить слабые места, рассказал министр обороны Сергей Шойгу на форуме "Территория смыслов"."Мы решили провести вместе с коллегами два учения, одно российско-узбекское, мы его провели, второе учение тройственное - Таджикистан, Узбекистан и Россия. Прошло на самом высоком уровне, мы проверили, насколько мы готовы. Мы проверили, насколько мы готовы к этим условиям. Посмотрели, как и что можно применять в этих условиях. Конечно, посмотрели слабые места", - сказал он.
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безопасность, таджикистан, узбекистан, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
23:59 10.08.2021
 
Шойгу рассказал об учениях на границе с Афганистаном

Глава Минобороны Шойгу: учения на границе Афганистана позволили выявить слабые места

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия, Таджикистан и Узбекистан в ходе учений проверили готовность войск и вооружений для применения на границе с Афганистаном, это позволило выявить слабые места, рассказал министр обороны Сергей Шойгу на форуме "Территория смыслов".
"Мы решили провести вместе с коллегами два учения, одно российско-узбекское, мы его провели, второе учение тройственное - Таджикистан, Узбекистан и Россия. Прошло на самом высоком уровне, мы проверили, насколько мы готовы. Мы проверили, насколько мы готовы к этим условиям. Посмотрели, как и что можно применять в этих условиях. Конечно, посмотрели слабые места", - сказал он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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БезопасностьТаджикистанУзбекистанСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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