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Шойгу рассказал об учениях на границе с Афганистаном

Шойгу рассказал об учениях на границе с Афганистаном - РИА Новости, 10.08.2021

Шойгу рассказал об учениях на границе с Афганистаном

Россия, Таджикистан и Узбекистан в ходе учений проверили готовность войск и вооружений для применения на границе с Афганистаном, это позволило выявить слабые... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T23:59

2021-08-10T23:59

2021-08-10T23:59

безопасность

таджикистан

узбекистан

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия, Таджикистан и Узбекистан в ходе учений проверили готовность войск и вооружений для применения на границе с Афганистаном, это позволило выявить слабые места, рассказал министр обороны Сергей Шойгу на форуме "Территория смыслов"."Мы решили провести вместе с коллегами два учения, одно российско-узбекское, мы его провели, второе учение тройственное - Таджикистан, Узбекистан и Россия. Прошло на самом высоком уровне, мы проверили, насколько мы готовы. Мы проверили, насколько мы готовы к этим условиям. Посмотрели, как и что можно применять в этих условиях. Конечно, посмотрели слабые места", - сказал он.

https://ria.ru/20210810/bazy-1745274402.html

таджикистан

узбекистан

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, таджикистан, узбекистан, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия