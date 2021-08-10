https://ria.ru/20210810/taliby-1745273070.html

Талибы пообещали не переходить границу, заявил Шойгу

Талибы пообещали не переходить границу, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.08.2021

Талибы пообещали не переходить границу, заявил Шойгу

Лидеры "Талибана"* обещают не переходить границу и не атаковать сопредельные государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T23:37

2021-08-10T23:37

2021-08-10T23:45

талибан

сергей шойгу

форум "территория смыслов"

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лидеры "Талибана"* обещают не переходить границу и не атаковать сопредельные государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Его ("Талибана"*) лидеры говорят о том, что мы ("Талибан"*) не будем принимать никаких деструктивных попыток по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории", - сказал он на молодёжном форуме "Территория смыслов".В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а затем - что заняли административные центры еще семи из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. По мнению ряда западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом.Десятого августа боевики сообщили, что взяли Пули-Хумри - главный город провинции Баглан, расположенный на стратегически важной дороге из Кабула в Мазари-Шариф, крупнейший город на афганском севере. Примерно в сотне километров к югу от Пули-Хумри расположен построенный советскими специалистами тоннель Саланг, который находится в районе одноименного перевала в горах Гиндукуша.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210809/taliby-1745087450.html

https://ria.ru/20210728/zapad-1743231026.html

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талибан, сергей шойгу, форум "территория смыслов", россия