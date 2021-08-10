Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/taliby-1745273070.html
Талибы пообещали не переходить границу, заявил Шойгу
Талибы пообещали не переходить границу, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.08.2021
Талибы пообещали не переходить границу, заявил Шойгу
Лидеры "Талибана"* обещают не переходить границу и не атаковать сопредельные государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T23:37
2021-08-10T23:45
талибан
сергей шойгу
форум "территория смыслов"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744684955_0:370:607:711_1920x0_80_0_0_a26f0fa1c331a8ce8e1d20227bd8ac9d.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лидеры "Талибана"* обещают не переходить границу и не атаковать сопредельные государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Его ("Талибана"*) лидеры говорят о том, что мы ("Талибан"*) не будем принимать никаких деструктивных попыток по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории", - сказал он на молодёжном форуме "Территория смыслов".В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а затем - что заняли административные центры еще семи из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. По мнению ряда западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом.Десятого августа боевики сообщили, что взяли Пули-Хумри - главный город провинции Баглан, расположенный на стратегически важной дороге из Кабула в Мазари-Шариф, крупнейший город на афганском севере. Примерно в сотне километров к югу от Пули-Хумри расположен построенный советскими специалистами тоннель Саланг, который находится в районе одноименного перевала в горах Гиндукуша.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210809/taliby-1745087450.html
https://ria.ru/20210728/zapad-1743231026.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744684955_0:313:607:768_1920x0_80_0_0_dfd67cc78255e2668ce8cd7153f1538f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
талибан, сергей шойгу, форум "территория смыслов", россия
23:37 10.08.2021 (обновлено: 23:45 10.08.2021)
 
Талибы пообещали не переходить границу, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу: "Талибан"* пообещал не переходить границу и не атаковать соседние страны

© РИА НовостиТалибы (движение запрещено в России как террористическое) вошли в Зарандж
Талибы (движение запрещено в России как террористическое) вошли в Зарандж - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лидеры "Талибана"* обещают не переходить границу и не атаковать сопредельные государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Его ("Талибана"*) лидеры говорят о том, что мы ("Талибан"*) не будем принимать никаких деструктивных попыток по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории", - сказал он на молодёжном форуме "Территория смыслов".
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 17:39
Талибы отклонили предложение США о временном правительстве в Афганистане
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а затем - что заняли административные центры еще семи из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. По мнению ряда западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом.
Десятого августа боевики сообщили, что взяли Пули-Хумри - главный город провинции Баглан, расположенный на стратегически важной дороге из Кабула в Мазари-Шариф, крупнейший город на афганском севере. Примерно в сотне километров к югу от Пули-Хумри расположен построенный советскими специалистами тоннель Саланг, который находится в районе одноименного перевала в горах Гиндукуша.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 11:10
Миссия Запада в Афганистане провалилась, заявил Шойгу
 
ТалибанСергей ШойгуФорум "Территория смыслов"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций
07:00В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
Лента новостейМолния