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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210810/polety-1744560394.html
Где и как полетать над Россией: шары, самолеты, автожиры
Где и как полетать над Россией: шары, самолеты, автожиры - РИА Новости, 10.08.2021
Где и как полетать над Россией: шары, самолеты, автожиры
На рассвете в Крыму в небе — купола огромных воздушных шаров, над Сургутом хрупкие девушки крутят на Як-52 бочки и мертвые петли. Знаете, что такое автожир? "В... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T08:00
2021-08-10T13:14
туризм
переславль-залесский
сургут
республика крым
москва
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туристы
туризм
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Светлана Баева. На рассвете в Крыму в небе — купола огромных воздушных шаров, над Сургутом хрупкие девушки крутят на Як-52 бочки и мертвые петли. Знаете, что такое автожир? "В Канаде они у многих домов стоят, а для нас пока экзотика", — рассказывает эксперт. О том, где в России можно полетать на истребителе, как получить графский титул и сложно ли рулить воздушным такси, — в материале РИА Новости.Это не роскошь, а восторг"Я преодолела аэрофобию и за год полетала на маленьких самолетах в Гостилицах под Санкт-Петербургом, в Гизели под Владикавказом и Сургуте с женской пилотажной группой "Барсы", — говорит руководитель пресс-службы сервиса путешествий Наталья Анисимова. — Невероятные эмоции: тут и адреналин, и восторг, и страх, и радость. Кстати, это не роскошь, как думают многие, есть вполне демократичные варианты".Туристка Анна Шамахова из Москвы вспоминает первый полет на аэростате. "Было совсем не страшно! Шар плавно движется в воздухе, немного поднимается, немного опускается. Виды на закате потрясающие: леса, поля, река, — делится она впечатлениями. — Время будто замирает. Разом испытываешь и восторг, и умиротворение. Когда приземлились, открыли шампанское, и нам вручили дипломы".Подняться в воздух вам предложат и в окрестностях столицы, и в Сибири, Крыму, на Кавказе — во многих регионах России.Первым делом самолеты и девушки"Это лучший спортивный самолет в мире!" — уверяет командир и основатель пилотажной группы "Барсы" Иван Барсов, показывая нам Су-31. В ангарах на аэродроме "Боровая" в Сургуте много машин. Например, тут по чертежам восстанавливают У-2 — деревянный биплан времен Великой Отечественной. Именно на таких летали "ночные ведьмы" — полностью женский 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный Таманский Краснознаменный и ордена Суворова полк. Кстати, и пилоты "Барсов" — девушки. Исключение — только руководитель.Полет стоит 7000-9000 рублей. Хотя он довольно короткий — примерно 15 минут, — впечатлений хватает. Порой даже с земли страшновато смотреть, какие фигуры в небе рисует Як-52. Все выходят из самолета с немного безумными, но счастливыми глазами."Высший пилотаж на Як-52 — не для слабых духом", — предупреждают на сайте столичного авиаклуба. Цена — десять-пятнадцать тысяч рублей.От экскурсий до стратосферыВ Коломне предлагают экскурсию — сначала по городу пешком, потом над городом и обед. Двадцатиминутный полет в двухместном самолете (вы и пилот) — 4000 рублей, в четырехместном — 7000. Ограничений особых нет. Желательно вес меньше 100 килограммов, но, как уточняют, летали и очень крупные мужчины — под 140, правда, топлива требовалось больше. Еще один вариант экскурсии — над МКАД. Это долгий полет, и заплатить придется 30 тысяч.Под Санкт-Петербургом и вовсе можно подняться в небо за 2190 рублей: десять минут на самолете "Птенец" с фигурами пилотажа и нулевой перегрузкой — невесомостью.Под Нижним Новгородом предлагали полеты на истребителе МиГ-29: сверхзвуковое путешествие в стратосферу, на высоту 18-19 километров. Но в этом году, как сообщили в компании "Страна космического туризма", самолет на капитальном ремонте. Желающих записывают в лист ожидания. И очередь уже большая, хотя удовольствие недешевое — порядка миллиона рублей.Замена — реактивные самолеты Л-39 и Л-29, цена вопроса от 45 до 150 тысяч. За 190 и 200 тысяч — имитация воздушного боя и синхронный пилотаж соответственно.Воздушное такси"На вертолетах катают, например, в Конаково. Волга невероятно красива с высоты! — рассказывает Наталья Анисимова. — В воздухе — десять-пятнадцать минут, около восьми тысяч на троих".Очень популярны вертолетные туры на Камчатке (на Ми-2 и Ми-8). Групповые — 20-50 тысяч с человека. Это и полеты над уникальными достопримечательностями (вулканы, Долина гейзеров, Курильское озеро), и купание в горячих источниках, и экскурсии.Можно заказать частную экскурсию, например на Robinson 44 (один пилот, три пассажира). Есть и более вместительные машины. Стоимость зависит от дальности и числа пассажиров.Гироплан, гирокоптер, он же автожир, внешне похож на маленький вертолет, но это совсем другой летательный аппарат, очень компактный. Разбег для взлета минимальный, приземление — практически на любое покрытие: асфальт, грунт, снег, воду. Еще гироплан считается одним из самых безопасных. "Нет резких ускорений, разгоняется до 180-200 километров в час, способен замирать и парашютировать", — перечисляет Андрей Захаров, руководитель компании "Автожиры.ру".Ознакомительный 20-минутный полет — 5000 рублей, подняться в небо можно, например, под Серпуховом или Воскресенском. По словам Андрея, "для первого раза хватит за глаза", но некоторые на гиропланах путешествуют. "В этом году летали в Крым, прежде — в Испанию", — добавляет эксперт.А можно порулить?Стоит автожир примерно как автомобиль, годится 95-й бензин, расход — 14-17 литров на сто километров, вес без пассажиров — 250-450 килограммов. "Можно даже на АЗС его заправлять, подтащив за хвост", — отмечает Захаров.На гиропланах и некоторых типах самолетов даже разрешают взять на себя управление. Инструктор, конечно, рядом. Что касается полноценного обучения, сразу в нескольких местах нам назвали сумму в 600 тысяч рублей. Курсы длятся примерно три месяца — теория и практика.В три раза дешевле стоит обучение (в группе) в школе пилотов аэростата. Воздушный шар — еще одна возможность взглянуть на окрестности с высоты птичьего полета. Наверное, самая романтичная.Романтика, шампанское и аристократыВ 20-х числах июля фестиваль воздухоплавания проходил в Переславле-Залесском, вчера закончился в Крыму, но должен состояться еще раз осенью. "Шар поднимается возле Белой скалы, сначала солнца не видно, — делится подробностями президент Федерации воздухоплавательного спорта Денис Володин Республики Крым. — А когда он подходит к пику, как будто встречаем рассвет".В теплое время года воздушные шары летают рано утром или на закате. Так что туристы, которые находились в Крыму в начале августа, могли встать пораньше и увидеть массовый подъем аэростатов.Подняться в небо можно не только во время фестиваля и не только Крыму. Записываться советуют за два-три дня. В районе Белой скалы летают практически ежедневно, в Переславле-Залесском увидеть с высоты знаменитое Плещеево озеро предлагают преимущественно по выходным. В Рязани есть специальная опция для пар — романтичная воздушная прогулка на шаре в виде сердца.Средняя стоимость по всем регионам — семь-восемь тысяч рублей с человека.После — посвящение в воздухоплаватели. Кроме того, по традиции — ей уже почти 240 лет — присваивают графский титул, даруют земли, над которыми проплывал шар. Правда, лишь на время полета.
https://ria.ru/20210712/yugra-1738918045.html
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переславль-залесский, сургут, республика крым, москва, маршруты - туризм, туристы, туризм, кавказ, россия, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
08:00 10.08.2021 (обновлено: 13:14 10.08.2021)
 

Где и как полетать над Россией: шары, самолеты, автожиры

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
Девушка на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Светлана Баева. На рассвете в Крыму в небе — купола огромных воздушных шаров, над Сургутом хрупкие девушки крутят на Як-52 бочки и мертвые петли. Знаете, что такое автожир? "В Канаде они у многих домов стоят, а для нас пока экзотика", — рассказывает эксперт. О том, где в России можно полетать на истребителе, как получить графский титул и сложно ли рулить воздушным такси, — в материале РИА Новости.

Это не роскошь, а восторг

"Я преодолела аэрофобию и за год полетала на маленьких самолетах в Гостилицах под Санкт-Петербургом, в Гизели под Владикавказом и Сургуте с женской пилотажной группой "Барсы", — говорит руководитель пресс-службы сервиса путешествий Наталья Анисимова. — Невероятные эмоции: тут и адреналин, и восторг, и страх, и радость. Кстати, это не роскошь, как думают многие, есть вполне демократичные варианты".
Туристка Анна Шамахова из Москвы вспоминает первый полет на аэростате. "Было совсем не страшно! Шар плавно движется в воздухе, немного поднимается, немного опускается. Виды на закате потрясающие: леса, поля, река, — делится она впечатлениями. — Время будто замирает. Разом испытываешь и восторг, и умиротворение. Когда приземлились, открыли шампанское, и нам вручили дипломы".
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкУчастники Фестиваля воздушных шаров парка Солохаул в Сочи
Участники Фестиваля воздушных шаров парка Солохаул в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Участники Фестиваля воздушных шаров парка Солохаул в Сочи
Подняться в воздух вам предложат и в окрестностях столицы, и в Сибири, Крыму, на Кавказе — во многих регионах России.

Первым делом самолеты и девушки

"Это лучший спортивный самолет в мире!" — уверяет командир и основатель пилотажной группы "Барсы" Иван Барсов, показывая нам Су-31. В ангарах на аэродроме "Боровая" в Сургуте много машин. Например, тут по чертежам восстанавливают У-2 — деревянный биплан времен Великой Отечественной. Именно на таких летали "ночные ведьмы" — полностью женский 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный Таманский Краснознаменный и ордена Суворова полк. Кстати, и пилоты "Барсов" — девушки. Исключение — только руководитель.
© РИА Новости / Светлана БаеваДвухместный самолет на аэродроме Боровая в Сургуте
Двухместный самолет на аэродроме Боровая в Сургуте - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
Двухместный самолет на аэродроме Боровая в Сургуте
Полет стоит 7000-9000 рублей. Хотя он довольно короткий — примерно 15 минут, — впечатлений хватает. Порой даже с земли страшновато смотреть, какие фигуры в небе рисует Як-52. Все выходят из самолета с немного безумными, но счастливыми глазами.
"Высший пилотаж на Як-52 — не для слабых духом", — предупреждают на сайте столичного авиаклуба. Цена — десять-пятнадцать тысяч рублей.
Югра - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 08:00Туризм
Два золота Югры: главные достопримечательности нефтяного региона

От экскурсий до стратосферы

В Коломне предлагают экскурсию — сначала по городу пешком, потом над городом и обед. Двадцатиминутный полет в двухместном самолете (вы и пилот) — 4000 рублей, в четырехместном — 7000. Ограничений особых нет. Желательно вес меньше 100 килограммов, но, как уточняют, летали и очень крупные мужчины — под 140, правда, топлива требовалось больше. Еще один вариант экскурсии — над МКАД. Это долгий полет, и заплатить придется 30 тысяч.
Под Санкт-Петербургом и вовсе можно подняться в небо за 2190 рублей: десять минут на самолете "Птенец" с фигурами пилотажа и нулевой перегрузкой — невесомостью.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель МиГ-29
Под Нижним Новгородом предлагали полеты на истребителе МиГ-29: сверхзвуковое путешествие в стратосферу, на высоту 18-19 километров. Но в этом году, как сообщили в компании "Страна космического туризма", самолет на капитальном ремонте. Желающих записывают в лист ожидания. И очередь уже большая, хотя удовольствие недешевое — порядка миллиона рублей.
Замена — реактивные самолеты Л-39 и Л-29, цена вопроса от 45 до 150 тысяч. За 190 и 200 тысяч — имитация воздушного боя и синхронный пилотаж соответственно.

Воздушное такси

"На вертолетах катают, например, в Конаково. Волга невероятно красива с высоты! — рассказывает Наталья Анисимова. — В воздухе — десять-пятнадцать минут, около восьми тысяч на троих".
Очень популярны вертолетные туры на Камчатке (на Ми-2 и Ми-8). Групповые — 20-50 тысяч с человека. Это и полеты над уникальными достопримечательностями (вулканы, Долина гейзеров, Курильское озеро), и купание в горячих источниках, и экскурсии.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на озеро Гейзерное в Долине гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике
Вид на озеро Гейзерное в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на озеро Гейзерное в Долине гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике
Можно заказать частную экскурсию, например на Robinson 44 (один пилот, три пассажира). Есть и более вместительные машины. Стоимость зависит от дальности и числа пассажиров.
Гироплан, гирокоптер, он же автожир, внешне похож на маленький вертолет, но это совсем другой летательный аппарат, очень компактный. Разбег для взлета минимальный, приземление — практически на любое покрытие: асфальт, грунт, снег, воду. Еще гироплан считается одним из самых безопасных. "Нет резких ускорений, разгоняется до 180-200 километров в час, способен замирать и парашютировать", — перечисляет Андрей Захаров, руководитель компании "Автожиры.ру".
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГеликоптер Orion M-24 на фестивале воздухоплавания "Абинская Ривьера" в Абинском районе Краснодарского края
Геликоптер Orion M-24 на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Геликоптер Orion M-24 на фестивале воздухоплавания "Абинская Ривьера" в Абинском районе Краснодарского края
Ознакомительный 20-минутный полет — 5000 рублей, подняться в небо можно, например, под Серпуховом или Воскресенском. По словам Андрея, "для первого раза хватит за глаза", но некоторые на гиропланах путешествуют. "В этом году летали в Крым, прежде — в Испанию", — добавляет эксперт.

А можно порулить?

Стоит автожир примерно как автомобиль, годится 95-й бензин, расход — 14-17 литров на сто километров, вес без пассажиров — 250-450 килограммов. "Можно даже на АЗС его заправлять, подтащив за хвост", — отмечает Захаров.
На гиропланах и некоторых типах самолетов даже разрешают взять на себя управление. Инструктор, конечно, рядом. Что касается полноценного обучения, сразу в нескольких местах нам назвали сумму в 600 тысяч рублей. Курсы длятся примерно три месяца — теория и практика.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФестиваль воздухоплавания "Абинская ривьера" в Абинском районе Краснодарского края
Фестиваль воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Фестиваль воздухоплавания "Абинская ривьера" в Абинском районе Краснодарского края
В три раза дешевле стоит обучение (в группе) в школе пилотов аэростата. Воздушный шар — еще одна возможность взглянуть на окрестности с высоты птичьего полета. Наверное, самая романтичная.

Романтика, шампанское и аристократы

В 20-х числах июля фестиваль воздухоплавания проходил в Переславле-Залесском, вчера закончился в Крыму, но должен состояться еще раз осенью. "Шар поднимается возле Белой скалы, сначала солнца не видно, — делится подробностями президент Федерации воздухоплавательного спорта Денис Володин Республики Крым. — А когда он подходит к пику, как будто встречаем рассвет".
В теплое время года воздушные шары летают рано утром или на закате. Так что туристы, которые находились в Крыму в начале августа, могли встать пораньше и увидеть массовый подъем аэростатов.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе Республики Крым
Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе Республики Крым
Подняться в небо можно не только во время фестиваля и не только Крыму. Записываться советуют за два-три дня. В районе Белой скалы летают практически ежедневно, в Переславле-Залесском увидеть с высоты знаменитое Плещеево озеро предлагают преимущественно по выходным. В Рязани есть специальная опция для пар — романтичная воздушная прогулка на шаре в виде сердца.
Средняя стоимость по всем регионам — семь-восемь тысяч рублей с человека.
После — посвящение в воздухоплаватели. Кроме того, по традиции — ей уже почти 240 лет — присваивают графский титул, даруют земли, над которыми проплывал шар. Правда, лишь на время полета.
Воздухоплаватели готовятся к полетам на воздушных шарах на Фестивале воздухоплавания Золотое кольцо России в Переславле-Залесском - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
16 марта 2020, 08:00Туризм
Как стать графом на Плещеевом озере. Самые интересные места Переславля
 
ТуризмПереславль-ЗалесскийСургутРеспублика КрымМоскваМаршруты - ТуризмтуристыТуризмКавказРоссиякуда можно лететьотдых в России 2021 летом
 
 
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