https://ria.ru/20210810/peterburg-1745143534.html

В Петербурге пациент больницы ранил ножом двух человек

В Петербурге пациент больницы ранил ножом двух человек - РИА Новости, 10.08.2021

В Петербурге пациент больницы ранил ножом двух человек

Пациент больницы в Петербурге ранил ножом двоих мужчин, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:01

2021-08-10T10:01

2021-08-10T10:01

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

гумвд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Пациент больницы в Петербурге ранил ножом двоих мужчин, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Проводится проверка по факту конфликта в больнице, в результате которого пострадали двое пожилых мужчин", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 8 августа около 22.00 в коридоре 1-го нейрохирургического отделения городской больницы находящийся на лечении 50-летний пациент во время конфликта нанес ножевые ранения мужчинам 72 и 70 лет. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.Нападавший задержан, ведется проверка.

https://ria.ru/20210727/sud-1743094373.html

санкт-петербург

ленинградская область

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, гумвд