https://ria.ru/20210810/bolnichnye-1745131157.html

Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными

Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными - РИА Новости, 10.08.2021

Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными

Почти треть российских работодателей сталкивались с злоупотреблением больничными среди работников, каждый четвертый при этом считает, что это может быть поводом РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T06:30

2021-08-10T06:30

2021-08-10T06:30

общество

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Почти треть российских работодателей сталкивались с злоупотреблением больничными среди работников, каждый четвертый при этом считает, что это может быть поводом для увольнения, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости исследования, проведенного цифровым медицинским сервисом "Доктор рядом" и российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru среди более 1,5 тысячи HR-менеджеров по всей стране.Кроме того, 2% указали, что злоупотребление больничными "точно может" быть поводом для увольнения. В то же время большинство респондентов (54%) убеждены, что это не может быть поводом для увольнения. Большинство HR-менеджеров (68%) отметили, что в их компаниях болеющих просят поработать во время болезни, 31% уточнили, что сотрудников просят поработать только в случае возникновения форс-мажора.В частности, в Москве и Московской области это 10% опрошенных, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 18%, в Краснодарском крае - 11%, а в Новосибирской области - 11%. В рамках исследования работники в том числе поделились своим мнением, какое значение состояние здоровья имеет для построения карьеры - для 86% респондентов здоровье имеет первостепенное значение."Чаще других о том, что крепкое здоровье имеет первостепенное значение для успешной работы, говорили представители рабочего персонала (47%), работники в сфере строительства (33%), респонденты из сферы науки и образования (33%), работники сельскохозяйственной отрасли (30%) и сферы туризма (29%). Реже других - IT-специалисты (19%)", - говорится также в исследовании.

https://ria.ru/20210505/bolnichnye-1731175503.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/bolnichnyy-1729336510.html

россия

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2021

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общество, россия