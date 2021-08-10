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Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными - РИА Новости, 10.08.2021
Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
Почти треть российских работодателей сталкивались с злоупотреблением больничными среди работников, каждый четвертый при этом считает, что это может быть поводом РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T06:30
2021-08-10T06:30
общество
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Почти треть российских работодателей сталкивались с злоупотреблением больничными среди работников, каждый четвертый при этом считает, что это может быть поводом для увольнения, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости исследования, проведенного цифровым медицинским сервисом "Доктор рядом" и российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru среди более 1,5 тысячи HR-менеджеров по всей стране.Кроме того, 2% указали, что злоупотребление больничными "точно может" быть поводом для увольнения. В то же время большинство респондентов (54%) убеждены, что это не может быть поводом для увольнения. Большинство HR-менеджеров (68%) отметили, что в их компаниях болеющих просят поработать во время болезни, 31% уточнили, что сотрудников просят поработать только в случае возникновения форс-мажора.В частности, в Москве и Московской области это 10% опрошенных, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 18%, в Краснодарском крае - 11%, а в Новосибирской области - 11%. В рамках исследования работники в том числе поделились своим мнением, какое значение состояние здоровья имеет для построения карьеры - для 86% респондентов здоровье имеет первостепенное значение."Чаще других о том, что крепкое здоровье имеет первостепенное значение для успешной работы, говорили представители рабочего персонала (47%), работники в сфере строительства (33%), респонденты из сферы науки и образования (33%), работники сельскохозяйственной отрасли (30%) и сферы туризма (29%). Реже других - IT-специалисты (19%)", - говорится также в исследовании.
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общество, россия
06:30 10.08.2021
 
Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными

Исследование: 29% работодателей сталкивались со злоупотреблениями больничными среди работников

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБольничные листы. Архивное фото
Больничные листы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Почти треть российских работодателей сталкивались с злоупотреблением больничными среди работников, каждый четвертый при этом считает, что это может быть поводом для увольнения, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости исследования, проведенного цифровым медицинским сервисом "Доктор рядом" и российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru среди более 1,5 тысячи HR-менеджеров по всей стране.
"Респондентам предлагалось ответить на вопросы о том, есть ли в их коллективах работники, которые, с их точки зрения, перебарщивают с уходом на больничный, и как респонденты относятся к таким сотрудниками. 29% указали, что в их коллективах есть такие сотрудники. 24% считают, что злоупотребление больничными "скорее может" быть поводом для увольнения", - говорится в сообщении.
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Кроме того, 2% указали, что злоупотребление больничными "точно может" быть поводом для увольнения. В то же время большинство респондентов (54%) убеждены, что это не может быть поводом для увольнения. Большинство HR-менеджеров (68%) отметили, что в их компаниях болеющих просят поработать во время болезни, 31% уточнили, что сотрудников просят поработать только в случае возникновения форс-мажора.
"Аналогичный вопрос задавался работникам (было опрошено свыше полутора тысяч работающих россиян): увольняли ли их по причине здоровья. Всего 8% рассказали, что их уволили. Остальные с таким не сталкивались. Показатель увольнений в зависимости от состояния здоровья меняется от города к городу", - добавили в исследовании.
В частности, в Москве и Московской области это 10% опрошенных, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 18%, в Краснодарском крае - 11%, а в Новосибирской области - 11%. В рамках исследования работники в том числе поделились своим мнением, какое значение состояние здоровья имеет для построения карьеры - для 86% респондентов здоровье имеет первостепенное значение.
"Чаще других о том, что крепкое здоровье имеет первостепенное значение для успешной работы, говорили представители рабочего персонала (47%), работники в сфере строительства (33%), респонденты из сферы науки и образования (33%), работники сельскохозяйственной отрасли (30%) и сферы туризма (29%). Реже других - IT-специалисты (19%)", - говорится также в исследовании.
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