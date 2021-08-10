https://ria.ru/20210810/abramchenko-1745246773.html

Вице-премьер Абрамченко возглавила жюри премии "Экология - дело каждого"

Вице-премьер Абрамченко возглавила жюри премии "Экология - дело каждого" - РИА Новости, 10.08.2021

Вице-премьер Абрамченко возглавила жюри премии "Экология - дело каждого"

Вице-премьер Виктория Абрамченко возглавит жюри международной премии "Экология - дело каждого", сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T18:26

2021-08-10T18:26

2021-08-10T18:26

общество

узбекистан

бельгия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

виктория абрамченко

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко возглавит жюри международной премии "Экология - дело каждого", сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Ведомство является учредителем премии."Наш куратор - вице-премьер РФ (Виктория Абрамченко) согласилась с нашей инициативой (возглавить жюри премии - ред.)", - сообщила Радионова.Премия "Экология - дело каждого" была учреждена весной текущего года с целью вовлечения детей и подростков от 7 до 16 лет в экологическую повестку, для поощрения волонтёрских, общественных, экологических организаций, учреждений дополнительного и общего образования, интернатов и детских домов за вклад в сохранение окружающей среды.В настоящее время в адрес премии поступило более двух тысяч творческих работ. Их прислали школьники из 76 российских регионов, а также дети из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. Несколько десятков работ пришли из Италии, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Южной Кореи, Польши, Эстонии, Молдавии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Абхазии.На сегодняшний день в пятерке лидеров по количеству участников среди регионов и городов России: Москва, Краснодарский край, Московская область, Ростовская область и Новосибирская область. Заявки на премию прислали школьники из всех регионов Центрального, Сибирского, Уральского федеральных округов и Крыма. Более четверти всех работ поступило из регионов Центрального федерального округа.Для участия детям необходимо загрузить свои работы в социальные сети или Rutube и до 1 октября 2021 года подать заявку на сайт премии www.экологияделокаждого.рф. Экологические активности могут быть сделаны в разных жанрах и формах - видеоролики, рисунки, мультфильмы, фотографии. В работах важно показать необходимость бережного отношения к природе и к окружающей среде.Работы принимаются по 12 номинациям: "Сохраним планету вместе", "Моя экосемья – моя команда", "Юный экоблогер", "Экотренды", "Экошкола", "Экопроект", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "Эковолонтёр", "Юный экожурналист", "Экология в мире". Ещё одна, 13 номинация предназначена СМИ за лучшее освещение премии.Итоги премии подведут в Москве 24 ноября 2021 года. Победителей и лауреатов ждут ценные призы - сертификаты на реализацию экопроектов, семейные поездки на Черное море. Лучшие отправятся в выездной экологический лагерь во Всероссийский детский центр "Орлёнок".Генеральным партнером проекта выступает АНО "Центр "Арктические инициативы".

https://ria.ru/20210727/zapret-1743101475.html

https://ria.ru/20210727/svalki-1743088697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, узбекистан, бельгия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, виктория абрамченко, россия