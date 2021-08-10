https://ria.ru/20210810/abramchenko-1745246773.html
Вице-премьер Абрамченко возглавила жюри премии "Экология - дело каждого"
Вице-премьер Абрамченко возглавила жюри премии "Экология - дело каждого" - РИА Новости, 10.08.2021
Вице-премьер Абрамченко возглавила жюри премии "Экология - дело каждого"
Вице-премьер Виктория Абрамченко возглавит жюри международной премии "Экология - дело каждого", сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:26
2021-08-10T18:26
2021-08-10T18:26
общество
узбекистан
бельгия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко возглавит жюри международной премии "Экология - дело каждого", сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Ведомство является учредителем премии."Наш куратор - вице-премьер РФ (Виктория Абрамченко) согласилась с нашей инициативой (возглавить жюри премии - ред.)", - сообщила Радионова.Премия "Экология - дело каждого" была учреждена весной текущего года с целью вовлечения детей и подростков от 7 до 16 лет в экологическую повестку, для поощрения волонтёрских, общественных, экологических организаций, учреждений дополнительного и общего образования, интернатов и детских домов за вклад в сохранение окружающей среды.В настоящее время в адрес премии поступило более двух тысяч творческих работ. Их прислали школьники из 76 российских регионов, а также дети из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. Несколько десятков работ пришли из Италии, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Южной Кореи, Польши, Эстонии, Молдавии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Абхазии.На сегодняшний день в пятерке лидеров по количеству участников среди регионов и городов России: Москва, Краснодарский край, Московская область, Ростовская область и Новосибирская область. Заявки на премию прислали школьники из всех регионов Центрального, Сибирского, Уральского федеральных округов и Крыма. Более четверти всех работ поступило из регионов Центрального федерального округа.Для участия детям необходимо загрузить свои работы в социальные сети или Rutube и до 1 октября 2021 года подать заявку на сайт премии www.экологияделокаждого.рф. Экологические активности могут быть сделаны в разных жанрах и формах - видеоролики, рисунки, мультфильмы, фотографии. В работах важно показать необходимость бережного отношения к природе и к окружающей среде.Работы принимаются по 12 номинациям: "Сохраним планету вместе", "Моя экосемья – моя команда", "Юный экоблогер", "Экотренды", "Экошкола", "Экопроект", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "Эковолонтёр", "Юный экожурналист", "Экология в мире". Ещё одна, 13 номинация предназначена СМИ за лучшее освещение премии.Итоги премии подведут в Москве 24 ноября 2021 года. Победителей и лауреатов ждут ценные призы - сертификаты на реализацию экопроектов, семейные поездки на Черное море. Лучшие отправятся в выездной экологический лагерь во Всероссийский детский центр "Орлёнок".Генеральным партнером проекта выступает АНО "Центр "Арктические инициативы".
https://ria.ru/20210727/zapret-1743101475.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, узбекистан, бельгия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, виктория абрамченко, россия
Вице-премьер Абрамченко возглавила жюри премии "Экология - дело каждого"
Вице-премьер Виктория Абрамченко возглавит жюри международной премии "Экология - дело каждого"
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Вице-премьер Виктория Абрамченко
возглавит жюри международной премии "Экология - дело каждого", сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова
.
Ведомство является учредителем премии.
"Наш куратор - вице-премьер РФ (Виктория Абрамченко) согласилась с нашей инициативой (возглавить жюри премии - ред.)", - сообщила Радионова.
Премия "Экология - дело каждого" была учреждена весной текущего года с целью вовлечения детей и подростков от 7 до 16 лет в экологическую повестку, для поощрения волонтёрских, общественных, экологических организаций, учреждений дополнительного и общего образования, интернатов и детских домов за вклад в сохранение окружающей среды.
В настоящее время в адрес премии поступило более двух тысяч творческих работ. Их прислали школьники из 76 российских регионов, а также дети из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. Несколько десятков работ пришли из Италии, Бельгии
, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции
, Южной Кореи
, Польши
, Эстонии
, Молдавии
, Белоруссии
, Узбекистана
, Казахстана
, Таджикистана
и Абхазии
.
На сегодняшний день в пятерке лидеров по количеству участников среди регионов и городов России
: Москва
, Краснодарский край
, Московская область
, Ростовская область
и Новосибирская область
. Заявки на премию прислали школьники из всех регионов Центрального, Сибирского, Уральского федеральных округов и Крыма. Более четверти всех работ поступило из регионов Центрального федерального округа.
Для участия детям необходимо загрузить свои работы в социальные сети или Rutube и до 1 октября 2021 года подать заявку на сайт премии www.экологияделокаждого.рф. Экологические активности могут быть сделаны в разных жанрах и формах - видеоролики, рисунки, мультфильмы, фотографии. В работах важно показать необходимость бережного отношения к природе и к окружающей среде.
Работы принимаются по 12 номинациям: "Сохраним планету вместе", "Моя экосемья – моя команда", "Юный экоблогер", "Экотренды", "Экошкола", "Экопроект", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "Эковолонтёр", "Юный экожурналист", "Экология в мире". Ещё одна, 13 номинация предназначена СМИ за лучшее освещение премии.
Итоги премии подведут в Москве 24 ноября 2021 года. Победителей и лауреатов ждут ценные призы - сертификаты на реализацию экопроектов, семейные поездки на Черное море
. Лучшие отправятся в выездной экологический лагерь во Всероссийский детский центр "Орлёнок".
Генеральным партнером проекта выступает АНО "Центр "Арктические инициативы".