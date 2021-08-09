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ЦИК проверит ход избирательной кампании в Петербурге
ЦИК проверит ход избирательной кампании в Петербурге - РИА Новости, 09.08.2021
ЦИК проверит ход избирательной кампании в Петербурге
Представители Центризбиркома РФ срочно выезжают в Санкт-Петербург с проверкой хода избирательной кампании к выборам в сентябре, заявила глава ЦИК Элла... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:45
2021-08-09T18:47
политика
выборы
санкт-петербург
татьяна буланова
госдума рф
цик рф
здоровье - общество
элла памфилова
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Представители Центризбиркома РФ срочно выезжают в Санкт-Петербург с проверкой хода избирательной кампании к выборам в сентябре, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя обращение в ее адрес певицы Татьяны Булановой о якобы нарушениях этого процесса в городе.Ранее Буланова записала видеобращение к Памфиловой, в котором сообщила, что петербургские чиновники препятствуют предвыборной агитации партии "Родина", от которой певица баллотируется в Госдуму, и попросила прислать в город независимую комиссию для оценки ситуации."Срочно выезжают в Петербург наши представители, квалифицированные профессиональные сотрудники аппарата, для того, чтобы в дополнение к тем обращениям, которые поступили, собрать всю необходимую информацию для полноты и объективности картины", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.Также она выразила несогласие с тем, что эта ситуация происходит "за спиной" у губернатора Санкт-Петербурга."Он публично поддержал и дал высокую оценку избирательной системе города, тогда как ЦИК России трижды выражала недоверие городской избирательной комиссии", - отметила глава ЦИК.Она напомнила, что в 2019 году комиссии предлагали самораспуститься, чтобы Санкт-Петербург получил систему, которая была бы достойна этого города, однако "шанс упущен, мы поменяли нескольких председателей, а воз и ныне там"."И сейчас, когда губернатор фактически взял на себя полную ответственность за предстоящие выборы, он прекрасно знает, что происходит. Это не значит, что мы самоустраняемся. Исходя из своих компетенций, обязанностей, мы будем принимать все необходимые шаги и реагировать на обращения, которые к нам будут поступать", - добавила Памфилова.Она подчеркнула, что ЦИК дает городской избирательной комиссии еще один шанс, по крайней мере в оставшийся до выборов период, навести порядок, исправить ошибки и достойно провести кампанию.
https://ria.ru/20210809/vybory-1745014783.html
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политика, выборы, санкт-петербург, татьяна буланова, госдума рф, цик рф, здоровье - общество, элла памфилова, россия
18:45 09.08.2021 (обновлено: 18:47 09.08.2021)
 
ЦИК проверит ход избирательной кампании в Петербурге

Центризбирком России в срочном порядке проверит ход избирательной кампании в Петербурге

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Представители Центризбиркома РФ срочно выезжают в Санкт-Петербург с проверкой хода избирательной кампании к выборам в сентябре, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя обращение в ее адрес певицы Татьяны Булановой о якобы нарушениях этого процесса в городе.
Ранее Буланова записала видеобращение к Памфиловой, в котором сообщила, что петербургские чиновники препятствуют предвыборной агитации партии "Родина", от которой певица баллотируется в Госдуму, и попросила прислать в город независимую комиссию для оценки ситуации.
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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"Срочно выезжают в Петербург наши представители, квалифицированные профессиональные сотрудники аппарата, для того, чтобы в дополнение к тем обращениям, которые поступили, собрать всю необходимую информацию для полноты и объективности картины", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.
Также она выразила несогласие с тем, что эта ситуация происходит "за спиной" у губернатора Санкт-Петербурга.
"Он публично поддержал и дал высокую оценку избирательной системе города, тогда как ЦИК России трижды выражала недоверие городской избирательной комиссии", - отметила глава ЦИК.
Она напомнила, что в 2019 году комиссии предлагали самораспуститься, чтобы Санкт-Петербург получил систему, которая была бы достойна этого города, однако "шанс упущен, мы поменяли нескольких председателей, а воз и ныне там".
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"И сейчас, когда губернатор фактически взял на себя полную ответственность за предстоящие выборы, он прекрасно знает, что происходит. Это не значит, что мы самоустраняемся. Исходя из своих компетенций, обязанностей, мы будем принимать все необходимые шаги и реагировать на обращения, которые к нам будут поступать", - добавила Памфилова.
Она подчеркнула, что ЦИК дает городской избирательной комиссии еще один шанс, по крайней мере в оставшийся до выборов период, навести порядок, исправить ошибки и достойно провести кампанию.
 
ПолитикаВыборыСанкт-ПетербургТатьяна БулановаГосдума РФЦИК РФЗдоровье - ОбществоЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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