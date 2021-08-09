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Талибы вошли в столицу афганской провинции Саманган, сообщил источник
Талибы вошли в столицу афганской провинции Саманган, сообщил источник - РИА Новости, 09.08.2021
Талибы вошли в столицу афганской провинции Саманган, сообщил источник
Боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Айбак, столицу афганской провинции Саманган, где захватили несколько районов и распустили тюремных заключенных, РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:21
2021-08-09T15:18
в мире
талибан
афганистан
кундуз (провинция)
россия
обострение ситуации в афганистане
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КАБУЛ, 9 авг — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Айбак, столицу афганской провинции Саманган, где захватили несколько районов и распустили тюремных заключенных, заявил РИА Новости источник.Как передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти, под контролем талибов оказалась большая часть города, правительственные войска покинули эти территории без боя.Террористы, в свою очередь, сообщили, что контролируют весь Айбак."Во время операции &lt;…&gt; город &lt;...&gt; также вышел из-под контроля врага (правительственных сил. — Прим. ред.)", — написал в Twitter представитель движения Забиулла Муджахед.По его словам, боевики установили контроль над некоторыми учреждениями, в том числе зданиями губернатора, штаба полиции, разведывательного управления.По сообщениям "Талибана", это уже шестая провинциальная столица в Афганистане, захваченная ими. Шестого августа боевики взяли город Зарандж, центр провинции Нимроз на юго-западе страны. Он стал первым с 2016 года афганским административным центром, который перешел под власть радикалов. После этого, как отмечали талибы, под их контроль перешли еще три столицы, в том числе крупный город Кундуз, расположенный неподалеку от границы с Таджикистаном.По мнению некоторых западных журналистов, взятие Кундуза может означать переломный момент в развитии ситуации в исламской республике. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над этим городом. Как отметили в российском МИД, наступление радикалов в Афганистане продолжается, однако у Москвы нет информации о захвате Кундуза.В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности, обязательство сократить масштабы насилия.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html
https://ria.ru/20210809/taliban-1744977565.html
афганистан
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, талибан, афганистан, кундуз (провинция), россия, обострение ситуации в афганистане
14:21 09.08.2021 (обновлено: 15:18 09.08.2021)
 
Талибы вошли в столицу афганской провинции Саманган, сообщил источник

Источник: талибы вошли в столицу афганской провинции Саманган, распустив заключенных из тюрьмы

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 9 авг — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Айбак, столицу афганской провинции Саманган, где захватили несколько районов и распустили тюремных заключенных, заявил РИА Новости источник.
Как передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти, под контролем талибов оказалась большая часть города, правительственные войска покинули эти территории без боя.
Террористы, в свою очередь, сообщили, что контролируют весь Айбак.
"Во время операции <…> город <...> также вышел из-под контроля врага (правительственных сил. — Прим. ред.)", — написал в Twitter представитель движения Забиулла Муджахед.
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами* - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 08:00Специальный репортаж
"Молчи, чтобы жить". После ухода США Афганистан снова ждет кошмара войны
По его словам, боевики установили контроль над некоторыми учреждениями, в том числе зданиями губернатора, штаба полиции, разведывательного управления.
По сообщениям "Талибана", это уже шестая провинциальная столица в Афганистане, захваченная ими. Шестого августа боевики взяли город Зарандж, центр провинции Нимроз на юго-западе страны. Он стал первым с 2016 года афганским административным центром, который перешел под власть радикалов. После этого, как отмечали талибы, под их контроль перешли еще три столицы, в том числе крупный город Кундуз, расположенный неподалеку от границы с Таджикистаном.
По мнению некоторых западных журналистов, взятие Кундуза может означать переломный момент в развитии ситуации в исламской республике. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над этим городом. Как отметили в российском МИД, наступление радикалов в Афганистане продолжается, однако у Москвы нет информации о захвате Кундуза.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 01:22
Талибы предостерегли США от вмешательства в дела Афганистана
В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.
Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности, обязательство сократить масштабы насилия.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреТалибанАфганистанКундуз (провинция)РоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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