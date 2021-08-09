https://ria.ru/20210809/stolitsa-1745048379.html

Талибы вошли в столицу афганской провинции Саманган, сообщил источник

Талибы вошли в столицу афганской провинции Саманган, сообщил источник - РИА Новости, 09.08.2021

Талибы вошли в столицу афганской провинции Саманган, сообщил источник

Боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Айбак, столицу афганской провинции Саманган, где захватили несколько районов и распустили тюремных заключенных, РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:21

2021-08-09T14:21

2021-08-09T15:18

в мире

талибан

афганистан

кундуз (провинция)

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обострение ситуации в афганистане

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КАБУЛ, 9 авг — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Айбак, столицу афганской провинции Саманган, где захватили несколько районов и распустили тюремных заключенных, заявил РИА Новости источник.Как передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти, под контролем талибов оказалась большая часть города, правительственные войска покинули эти территории без боя.Террористы, в свою очередь, сообщили, что контролируют весь Айбак."Во время операции <…> город <...> также вышел из-под контроля врага (правительственных сил. — Прим. ред.)", — написал в Twitter представитель движения Забиулла Муджахед.По его словам, боевики установили контроль над некоторыми учреждениями, в том числе зданиями губернатора, штаба полиции, разведывательного управления.По сообщениям "Талибана", это уже шестая провинциальная столица в Афганистане, захваченная ими. Шестого августа боевики взяли город Зарандж, центр провинции Нимроз на юго-западе страны. Он стал первым с 2016 года афганским административным центром, который перешел под власть радикалов. После этого, как отмечали талибы, под их контроль перешли еще три столицы, в том числе крупный город Кундуз, расположенный неподалеку от границы с Таджикистаном.По мнению некоторых западных журналистов, взятие Кундуза может означать переломный момент в развитии ситуации в исламской республике. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над этим городом. Как отметили в российском МИД, наступление радикалов в Афганистане продолжается, однако у Москвы нет информации о захвате Кундуза.В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности, обязательство сократить масштабы насилия.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html

https://ria.ru/20210809/taliban-1744977565.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-09T14:21 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, кундуз (провинция), россия, обострение ситуации в афганистане