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Туризм
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Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх открыты: каким стал отдых в Египте
Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх открыты: каким стал отдых в Египте - РИА Новости, 09.08.2021
Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх открыты: каким стал отдых в Египте
Сегодня — после почти шестилетнего перерыва — стартуют прямые перелеты на курорты Египта. Пока только регулярные рейсы, но все надеются и на чартеры. Уже сейчас РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T08:00
2021-08-09T09:16
туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
маршруты - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туристы
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня — после почти шестилетнего перерыва — стартуют прямые перелеты на курорты Египта. Пока только регулярные рейсы, но все надеются и на чартеры. Уже сейчас можно сказать, что яркий подводный мир Красного моря, а также пляжные "пятерки" и "все включено" стали для россиян ближе. Однако доступнее ли — другой вопрос. О том, как теперь наши туристы будут летать в Египет и сколько платить за путевки, — в материале РИА Новости.Зимой — вне конкуренцииС 9 августа из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх разрешено поставить десять прямых рейсов — по пять на каждый курорт. Действует правило взаимности: столько же перелетов могут организовать египетские перевозчики. Этого, утверждают на рынке, мало. Особенно в осенне-зимний период, когда у Египта в его ценовой категории практически нет конкурентов.Но, как заявил посол России в Каире Георгий Борисенко, если позволит ситуация с пандемией, авиасообщение быстро станет интенсивнее.Очень ждут, но цены снижать не торопятся"Россиян в Египте очень ждут. В первый день прилета в аэропортах запланировали красочный праздник и торжественную встречу пассажиров", — рассказывают РИА Новости в компании "Интурист". "Событие волнительное для обеих сторон. Обязательно будут приятные сюрпризы, но это секрет", — подтверждают в TUI.Цены приятным сюрпризом пока не стали. "Минимальная стоимость путевки в Хургаду на одного на неделю — 40 тысяч рублей с размещением в гостинице "четыре звезды" на базе "все включено", — говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. — Цена больше, чем ожидали, потому что нет чартеров. Она выше тысяч на пятнадцать".Цены оператора на путевки с вылетом 21-23 августа стартуют от 97, 98 и 100 тысяч рублей в Хургаду и от 85, 89 и 103 тысяч рублей в Шарм-эш-Шейх. Речь идет о недельном туре на двоих в трех-, четырех- и пятизвездочные отели соответственно, работающие по системе "все включено".Стоимость туров "Интуриста" на семь ночей в отель категории "три звезды" в Шарм-эш-Шейхе с таким же питанием начинается от 69 786 рублей на двоих, в "четверку" в Хургаде — от 72 276, в "пятерку" — от 86 411 рублей. В TUI путевки в Шарм-эш-Шейх — от 45 012 рублей за одного, в Хургаду — от 49 237 рублей.Эти компании планируют использовать рейсы национального египетского перевозчика EgyptAir.Оператор "Библио-Глобус" решил сесть на "крылья" авиакомпании "Россия". По данным системы бронирования, пакетный тур на двоих в Шарм-эш-Шейх в отель "три звезды" на "все включено" на семь ночей обойдется от 82,3 тысячи, в "четверку" — от 88,2 тысячи, а в пятизвездочный — от 94 тысяч рублей. Путевки с перелетом в Хургаду на семь ночей в трех- и четырехзвездочные гостиницы с All Inclusive начинаются от 89,5 тысячи рублей, в "пять звезд" — от 101 тысячи рублей.Самостоятельно купить билеты на прямые рейсы на курорты, если очень постараться, возможно, но цена совсем не бюджетная. В пятницу, 6 августа, на сегодняшний вылет в Хургаду удалось найти место за 35 тысяч рублей в одну сторону.В аэропорт — за пять часов до вылетаПравила для туристов в Египте стандартны. Нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до прибытия, или сертификат о прохождении вакцинации (после введения второго компонента должно пройти не менее 14 дней) препаратом, одобренным Египетским управлением по лекарственным средствам. "Спутник V" — годится.Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form). Документ раздают на борту.В компаниях предупреждают: нужно быть готовым к тщательным проверкам ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации, их сличают с номерами загранпаспорта после прилета. Придется постоять в очереди. А потом — за визой. "Стоимость однократной сроком на 30 дней для граждан России — 25 долларов, оплата только наличными, — объясняют в TUI. — Туристы, прилетающие в Шарм-эш-Шейх не более чем на 14 дней и не планирующие покидать территорию Синайского полуострова в пределах страны, могут не оплачивать визовый сбор, при этом они получают в паспорт синайский штамп".Авиакомпания "Россия" предупредила, что на рейсы в Египет лучше приезжать за пять часов до вылета. Это связано с выполнением требований авиационной безопасности.Шведский стол по-новомуНо мучения того стоят. В самом Египте, уверяют и туроператоры, и гиды, получится хорошо отдохнуть. Курорты изменились в лучшую сторону и, как говорят, серьезно подготовились к приему россиян. Появились новые отели, во многих сделали капитальный ремонт. В частности, это Albatros Laguna Vista Beach 5* (реновация в 2021 году), Charmillion Club Aqua Park 5* (2020), Grand Rotana Resort &amp; Spa 5* (2020), RIXOS Sharm 5* (2020) и другие."В Египте полностью функционируют более 90 процентов гостиниц на популярных курортах, — поясняют в компании TEZ Tour. — Министерство туризма выпустило официальное разрешение на увеличение максимальной загрузки с 50 до 70 процентов. Это существенно повышает объем доступного номерного фонда, а также позволяет нанять больше обслуживающего персонала и открыть дополнительные объекты инфраструктуры".Ограничения — минимальные. Так, туристам, выбирающим отдых в отелях с системой "все включено", придется мириться с тем, что традиционного буфета с самообслуживанием в ресторанах теперь нет. Нужно просить официантов положить еду в тарелки. "По опыту Турции и ОАЭ, где действуют такие же правила, никаких неудобств и очередей это не создает", — уточняют в "Интуристе".Расстояние между столиками в ресторанах — два метра, шезлонги у бассейнов и на пляже разделяют три метра. В отелях работают аниматоры, но массовые развлекательные мероприятия пока запрещены. При этом активные виды спорта гостям доступны.Все остальное в Египте функционирует практически в обычном режиме. Гид Саид, несмотря на открытие прямого сообщения на курорты, советует обязательно посетить Каир и пирамиды Гизы. Из Хургады, по его словам, удобно добираться до Луксора — древней столицы Египта. И конечно же, в Красном море обязательно нужно заняться дайвингом.Дальше — больше и дешевлеВ российских компаниях ожидают увеличения спроса на Египет осенью и по мере окончания пляжного сезона на черноморском, эгейском и средиземноморском побережьях России, Болгарии, Турции и Греции.По словам экспертов, цены на отдых в Египте снизятся, когда авиаперевозка расширится, причем разрешения получат новые игроки рынка. В пятницу, 6 августа, Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты. Их можно будет использовать, когда оперштаб увеличит число разрешенных перелетов по маршрутам.Еще в конце июля АТОР обратилась к главе оперштаба правительства России, вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть восстановление чартерных авиаперевозок на курорты.Кстати, выбор направлений от операторов тоже увеличивается, что должно сказаться и на ценах, и на спросе. "Работаем над расширением географии туров в Египет, — рассказывают в крупной компании. — Добавляем к традиционным и известным у россиян Хургаде, Шарм-эш-Шейху, Дахабу и Марса-Аламу курорты Северного Египта". В частности, это Марса-Матрух и другие локации на побережье Средиземного моря — например, Александрия.
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Первые за 6 лет туристы, летящие в Хургаду, на регистрации в Домодедово
Сегодня, после почти шестилетнего перерыва, стартуют прямые перелеты на курорты Египта. Пока только регулярные рейсы, но все надеются и на чартеры.
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египет, шарм-эш-шейх, хургада, маршруты - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, георгий борисенко, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
08:00 09.08.2021 (обновлено: 09:16 09.08.2021)
 

Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх открыты: каким стал отдых в Египте

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня — после почти шестилетнего перерыва — стартуют прямые перелеты на курорты Египта. Пока только регулярные рейсы, но все надеются и на чартеры. Уже сейчас можно сказать, что яркий подводный мир Красного моря, а также пляжные "пятерки" и "все включено" стали для россиян ближе. Однако доступнее ли — другой вопрос. О том, как теперь наши туристы будут летать в Египет и сколько платить за путевки, — в материале РИА Новости.

Зимой — вне конкуренции

С 9 августа из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх разрешено поставить десять прямых рейсов — по пять на каждый курорт. Действует правило взаимности: столько же перелетов могут организовать египетские перевозчики. Этого, утверждают на рынке, мало. Особенно в осенне-зимний период, когда у Египта в его ценовой категории практически нет конкурентов.
Но, как заявил посол России в Каире Георгий Борисенко, если позволит ситуация с пандемией, авиасообщение быстро станет интенсивнее.

"России было нелегко сделать данный шаг после того, как в 2015-м в результате террористического акта потерпел крушение наш пассажирский самолет, вылетевший из Шарм-эш-Шейха. Однако мы убедились: за последние годы аэропорты и курорты Египта кардинально усилили меры безопасности, — отметил дипломат. — Потому рассчитываем, что российских туристов, которые хорошо помнят традиционное египетское гостеприимство и очень соскучились по Красному морю, ожидает безопасный и комфортный отдых".

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Очень ждут, но цены снижать не торопятся

"Россиян в Египте очень ждут. В первый день прилета в аэропортах запланировали красочный праздник и торжественную встречу пассажиров", — рассказывают РИА Новости в компании "Интурист". "Событие волнительное для обеих сторон. Обязательно будут приятные сюрпризы, но это секрет", — подтверждают в TUI.
Цены приятным сюрпризом пока не стали. "Минимальная стоимость путевки в Хургаду на одного на неделю — 40 тысяч рублей с размещением в гостинице "четыре звезды" на базе "все включено", — говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. — Цена больше, чем ожидали, потому что нет чартеров. Она выше тысяч на пятнадцать".
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Стала известна стоимость первых пакетных туров в Египет

"Многие вспоминают среднюю стоимость в 2014-2015 годах. Однако прошло шесть лет, и вполне логично, что стартовый прайс не мог остаться таким же с учетом роста курса доллара, уровня курортов и повышения стандартов сервиса", — объясняют в компании ANEX Tour.

Цены оператора на путевки с вылетом 21-23 августа стартуют от 97, 98 и 100 тысяч рублей в Хургаду и от 85, 89 и 103 тысяч рублей в Шарм-эш-Шейх. Речь идет о недельном туре на двоих в трех-, четырех- и пятизвездочные отели соответственно, работающие по системе "все включено".
Стоимость туров "Интуриста" на семь ночей в отель категории "три звезды" в Шарм-эш-Шейхе с таким же питанием начинается от 69 786 рублей на двоих, в "четверку" в Хургаде — от 72 276, в "пятерку" — от 86 411 рублей. В TUI путевки в Шарм-эш-Шейх — от 45 012 рублей за одного, в Хургаду — от 49 237 рублей.
Эти компании планируют использовать рейсы национального египетского перевозчика EgyptAir.
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"Библио-Глобус" запустил рейсы на курорты Египта
Оператор "Библио-Глобус" решил сесть на "крылья" авиакомпании "Россия". По данным системы бронирования, пакетный тур на двоих в Шарм-эш-Шейх в отель "три звезды" на "все включено" на семь ночей обойдется от 82,3 тысячи, в "четверку" — от 88,2 тысячи, а в пятизвездочный — от 94 тысяч рублей. Путевки с перелетом в Хургаду на семь ночей в трех- и четырехзвездочные гостиницы с All Inclusive начинаются от 89,5 тысячи рублей, в "пять звезд" — от 101 тысячи рублей.
Самостоятельно купить билеты на прямые рейсы на курорты, если очень постараться, возможно, но цена совсем не бюджетная. В пятницу, 6 августа, на сегодняшний вылет в Хургаду удалось найти место за 35 тысяч рублей в одну сторону.

В аэропорт — за пять часов до вылета

Правила для туристов в Египте стандартны. Нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до прибытия, или сертификат о прохождении вакцинации (после введения второго компонента должно пройти не менее 14 дней) препаратом, одобренным Египетским управлением по лекарственным средствам. "Спутник V" — годится.
Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form). Документ раздают на борту.
В компаниях предупреждают: нужно быть готовым к тщательным проверкам ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации, их сличают с номерами загранпаспорта после прилета. Придется постоять в очереди.
А потом — за визой. "Стоимость однократной сроком на 30 дней для граждан России — 25 долларов, оплата только наличными, — объясняют в TUI. — Туристы, прилетающие в Шарм-эш-Шейх не более чем на 14 дней и не планирующие покидать территорию Синайского полуострова в пределах страны, могут не оплачивать визовый сбор, при этом они получают в паспорт синайский штамп".
Авиакомпания "Россия" предупредила, что на рейсы в Египет лучше приезжать за пять часов до вылета. Это связано с выполнением требований авиационной безопасности.
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Шведский стол по-новому

Но мучения того стоят. В самом Египте, уверяют и туроператоры, и гиды, получится хорошо отдохнуть. Курорты изменились в лучшую сторону и, как говорят, серьезно подготовились к приему россиян. Появились новые отели, во многих сделали капитальный ремонт. В частности, это Albatros Laguna Vista Beach 5* (реновация в 2021 году), Charmillion Club Aqua Park 5* (2020), Grand Rotana Resort & Spa 5* (2020), RIXOS Sharm 5* (2020) и другие.

"Курорты не пустуют. Много гостей из Болгарии, Украины, да и из России прилетают. Но мест в отелях хватит. Я сам живу в Хургаде, там более трехсот гостиниц, поэтому для россиян всегда есть номера", — говорит гид Саид.

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Египет ближе и дешевле: каким будет отдых в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе
"В Египте полностью функционируют более 90 процентов гостиниц на популярных курортах, — поясняют в компании TEZ Tour. — Министерство туризма выпустило официальное разрешение на увеличение максимальной загрузки с 50 до 70 процентов. Это существенно повышает объем доступного номерного фонда, а также позволяет нанять больше обслуживающего персонала и открыть дополнительные объекты инфраструктуры".
Ограничения — минимальные. Так, туристам, выбирающим отдых в отелях с системой "все включено", придется мириться с тем, что традиционного буфета с самообслуживанием в ресторанах теперь нет. Нужно просить официантов положить еду в тарелки. "По опыту Турции и ОАЭ, где действуют такие же правила, никаких неудобств и очередей это не создает", — уточняют в "Интуристе".
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Расстояние между столиками в ресторанах — два метра, шезлонги у бассейнов и на пляже разделяют три метра. В отелях работают аниматоры, но массовые развлекательные мероприятия пока запрещены. При этом активные виды спорта гостям доступны.
Все остальное в Египте функционирует практически в обычном режиме. Гид Саид, несмотря на открытие прямого сообщения на курорты, советует обязательно посетить Каир и пирамиды Гизы. Из Хургады, по его словам, удобно добираться до Луксора — древней столицы Египта. И конечно же, в Красном море обязательно нужно заняться дайвингом.

Дальше — больше и дешевле

В российских компаниях ожидают увеличения спроса на Египет осенью и по мере окончания пляжного сезона на черноморском, эгейском и средиземноморском побережьях России, Болгарии, Турции и Греции.
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Туроператоры попросили оперштаб возобновить чартеры на курорты Египта
По словам экспертов, цены на отдых в Египте снизятся, когда авиаперевозка расширится, причем разрешения получат новые игроки рынка. В пятницу, 6 августа, Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты. Их можно будет использовать, когда оперштаб увеличит число разрешенных перелетов по маршрутам.
Еще в конце июля АТОР обратилась к главе оперштаба правительства России, вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть восстановление чартерных авиаперевозок на курорты.
Кстати, выбор направлений от операторов тоже увеличивается, что должно сказаться и на ценах, и на спросе. "Работаем над расширением географии туров в Египет, — рассказывают в крупной компании. — Добавляем к традиционным и известным у россиян Хургаде, Шарм-эш-Шейху, Дахабу и Марса-Аламу курорты Северного Египта". В частности, это Марса-Матрух и другие локации на побережье Средиземного моря — например, Александрия.
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ТуризмЕгипетШарм-эш-ШейхХургадаМаршруты - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзетуристыТуризмГеоргий БорисенкоРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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