Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/kurorty-1744745160.html
Восьми российским компаниям выдали допуски для полетов на курорты Египта
Восьми российским компаниям выдали допуски для полетов на курорты Египта - РИА Новости, 06.08.2021
Восьми российским компаниям выдали допуски для полетов на курорты Египта
Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:11
2021-08-06T18:52
египет
в мире
уральские авиалинии
nordwind airlines
s7 airlines
россия (авиакомпания)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155134/12/1551341233_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_aa3fa327ea7cbe89be231b9ff85e4f98.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты.Их можно будет использовать, когда оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах, следует из приказа и пояснений ведомства."Решение межведомственной комиссии в части предоставления допусков на полеты в курортные города Египта основано на имеющихся коммерческих правах", — отметили в ведомстве.Из приказа ведомства следует, что допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами: полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться с частотой пять рейсов в неделю для каждого из гордоов. Разрешения на регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта получила авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). Перевозчик сообщал, что готов приступить к полетам с 9 августа.
https://ria.ru/20210805/egipet-1744548794.html
https://ria.ru/20210729/egipet-1743466957.html
египет
шарм-эш-шейх
хургада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155134/12/1551341233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0755c1c5555ae9d8eb88c1204cb3ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
египет, в мире, уральские авиалинии, nordwind airlines, s7 airlines, россия (авиакомпания), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, шарм-эш-шейх, хургада, победа (авиакомпания), azur air, курорт, smartavia, россия, новости - туризм, туризм
18:11 06.08.2021 (обновлено: 18:52 06.08.2021)
 
Восьми российским компаниям выдали допуски для полетов на курорты Египта

Восемь российских авиакомпаний получили от Росавиации допуски на курорты Египта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Шарм-эль-Шейхом
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты.
Их можно будет использовать, когда оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах, следует из приказа и пояснений ведомства.
Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
5 августа, 17:26Туризм
Египет кардинально усилил меры безопасности туристов, заявил посол в Каире
"Решение межведомственной комиссии в части предоставления допусков на полеты в курортные города Египта основано на имеющихся коммерческих правах", — отметили в ведомстве.
Из приказа ведомства следует, что допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.
Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами: полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться с частотой пять рейсов в неделю для каждого из гордоов. Разрешения на регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта получила авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). Перевозчик сообщал, что готов приступить к полетам с 9 августа.
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 18:41Туризм
Стала известна стоимость первых пакетных туров в Египет
 
ЕгипетВ миреУральские авиалинииNordwind AirlinesS7 AirlinesРоссия (авиакомпания)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэрофлотШарм-эш-ШейхХургадаПобеда (авиакомпания)Azur AirКурортSmartaviaРоссияНовости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния