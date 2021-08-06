https://ria.ru/20210806/kurorty-1744745160.html
Восьми российским компаниям выдали допуски для полетов на курорты Египта
Восьми российским компаниям выдали допуски для полетов на курорты Египта - РИА Новости, 06.08.2021
Восьми российским компаниям выдали допуски для полетов на курорты Египта
Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:11
2021-08-06T18:11
2021-08-06T18:52
египет
в мире
уральские авиалинии
nordwind airlines
s7 airlines
россия (авиакомпания)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты.Их можно будет использовать, когда оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах, следует из приказа и пояснений ведомства."Решение межведомственной комиссии в части предоставления допусков на полеты в курортные города Египта основано на имеющихся коммерческих правах", — отметили в ведомстве.Из приказа ведомства следует, что допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами: полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться с частотой пять рейсов в неделю для каждого из гордоов. Разрешения на регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта получила авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). Перевозчик сообщал, что готов приступить к полетам с 9 августа.
https://ria.ru/20210805/egipet-1744548794.html
https://ria.ru/20210729/egipet-1743466957.html
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египет, в мире, уральские авиалинии, nordwind airlines, s7 airlines, россия (авиакомпания), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, шарм-эш-шейх, хургада, победа (авиакомпания), azur air, курорт, smartavia, россия, новости - туризм, туризм
18:11 06.08.2021 (обновлено: 18:52 06.08.2021)
Восьми российским компаниям выдали допуски для полетов на курорты Египта
Восемь российских авиакомпаний получили от Росавиации допуски на курорты Египта