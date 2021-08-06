https://ria.ru/20210806/kurorty-1744745160.html

Восьми российским компаниям выдали допуски для полетов на курорты Египта

Восьми российским компаниям выдали допуски для полетов на курорты Египта - РИА Новости, 06.08.2021

Восьми российским компаниям выдали допуски для полетов на курорты Египта

Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:11

2021-08-06T18:11

2021-08-06T18:52

египет

в мире

уральские авиалинии

nordwind airlines

s7 airlines

россия (авиакомпания)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155134/12/1551341233_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_aa3fa327ea7cbe89be231b9ff85e4f98.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты.Их можно будет использовать, когда оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах, следует из приказа и пояснений ведомства."Решение межведомственной комиссии в части предоставления допусков на полеты в курортные города Египта основано на имеющихся коммерческих правах", — отметили в ведомстве.Из приказа ведомства следует, что допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами: полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться с частотой пять рейсов в неделю для каждого из гордоов. Разрешения на регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта получила авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). Перевозчик сообщал, что готов приступить к полетам с 9 августа.

https://ria.ru/20210805/egipet-1744548794.html

https://ria.ru/20210729/egipet-1743466957.html

египет

шарм-эш-шейх

хургада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, в мире, уральские авиалинии, nordwind airlines, s7 airlines, россия (авиакомпания), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, шарм-эш-шейх, хургада, победа (авиакомпания), azur air, курорт, smartavia, россия, новости - туризм, туризм