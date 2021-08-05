https://ria.ru/20210805/egipet-1744548794.html
Египет кардинально усилил меры безопасности туристов, заявил посол в Каире
Египет кардинально усилил меры безопасности туристов, заявил посол в Каире - РИА Новости, 05.08.2021
Египет кардинально усилил меры безопасности туристов, заявил посол в Каире
Москва убедилась в том, что египетские власти кардинально усилили меры безопасности на курортах страны и в аэропортах, и надеется на безопасный и комфортный... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:26
2021-08-05T17:26
2021-08-05T18:24
туризм
египет
россия
шарм-эш-шейх
хургада
туризм
георгий борисенко
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КАИР, 5 авг – РИА Новости. Москва убедилась в том, что египетские власти кардинально усилили меры безопасности на курортах страны и в аэропортах, и надеется на безопасный и комфортный отдых россиян, заявил в четверг посол РФ в Каире Георгий Борисенко.Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Посол отметил, что если позволит ситуация с пандемией, интенсивность авиарейсов станет быстро нарастать. По его словам, возобновлению авиарейсов предшествовала серьезная подготовка с обеих сторон."России было нелегко сделать данный шаг после того, как в 2015 году в результате террористического акта потерпел крушение наш пассажирский самолет, вылетевший из Шарм-эш-Шейха. Однако мы убедились, что за последние годы аэропорты и курорты Египта кардинально усилили меры безопасности. Потому рассчитываем, что российских туристов, которые хорошо помнят традиционное египетское гостеприимство и очень соскучились по Красному мору, ожидает безопасный и комфортный отдых", - написал посол в статье "О российско-египетских отношениях", копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.По его словам, возобновление авиасообщения откроет огромные возможности для взаимодействия между странами в туристической сфере. Посол отметил, что в рамках года гуманитарного сотрудничества РФ и Египта до весны 2022 года будут организованы еще более 100 мероприятий в обеих странах, которые позволят россиянам и египтянам лучше узнать и понять друг друга.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
https://ria.ru/20210729/egipet-1743466957.html
https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html
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египет, россия, шарм-эш-шейх, хургада, туризм, георгий борисенко
17:26 05.08.2021 (обновлено: 18:24 05.08.2021)
Египет кардинально усилил меры безопасности туристов, заявил посол в Каире
Посол России в Египте Борисенко: аэропорты и курорты страны кардинально усилили меры безопасности
КАИР, 5 авг – РИА Новости.
Москва убедилась в том, что египетские власти кардинально усилили меры безопасности на курортах страны и в аэропортах, и надеется на безопасный и комфортный отдых россиян, заявил в четверг посол РФ в Каире Георгий Борисенко
.
Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Посол отметил, что если позволит ситуация с пандемией, интенсивность авиарейсов станет быстро нарастать. По его словам, возобновлению авиарейсов предшествовала серьезная подготовка с обеих сторон.
"России было нелегко сделать данный шаг после того, как в 2015 году в результате террористического акта потерпел крушение наш пассажирский самолет, вылетевший из Шарм-эш-Шейха. Однако мы убедились, что за последние годы аэропорты и курорты Египта кардинально усилили меры безопасности. Потому рассчитываем, что российских туристов, которые хорошо помнят традиционное египетское гостеприимство и очень соскучились по Красному мору, ожидает безопасный и комфортный отдых", - написал посол в статье "О российско-египетских отношениях", копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.
По его словам, возобновление авиасообщения откроет огромные возможности для взаимодействия между странами в туристической сфере. Посол отметил, что в рамках года гуманитарного сотрудничества РФ и Египта до весны 2022 года будут организованы еще более 100 мероприятий в обеих странах, которые позволят россиянам и египтянам лучше узнать и понять друг друга.
Авиасообщение между Россией
и Египтом
было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом
, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира
полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада
и Шарм-эш-Шейх
. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.