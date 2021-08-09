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Названы регионы-лидеры по доступности бензина для населения
Названы регионы-лидеры по доступности бензина для населения - РИА Новости, 09.08.2021
Названы регионы-лидеры по доступности бензина для населения
Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут приобрести жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, меньше всего – жители Ивановской области... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T00:14
2021-08-09T00:31
экономика
россия
риа рейтинг
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут приобрести жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, меньше всего – жители Ивановской области и Дагестана, свидетельствует исследование РИА Новости*.Согласно статистике, в июле 2021 года цены на бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 42,74 рубля за литр до 60 рублей при общероссийском уровне 45,46 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе.Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты агентства РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России и составили рейтинг регионов по доступности топлива для населения.Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта Федерации на среднюю в регионе заработную плату. Этот показатель определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2020 года по май 2021 года на региональную цену бензина по состоянию на середину июля 2021 года.В лидерах столицы и крайний северВ число регионов-лидеров входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Возглавили его, как и ранее, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц. Жители еще трех регионов – Чукотки, Магаданской области и Ненецкого автономного округа – могут купить более 1,5 тысячи литров в месяц.В 11 субъектах водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. К ним относятся: Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Коми, Красноярский край, Архангельская и Тюменская области.Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители восьми регионов: Тамбовской области (598 литров), Республики Северная Осетия – Алания (593 литра), Карачаево-Черкессии (592 литра), Ингушетии (592 литра), Чечни (592 литра), Кабардино-Балкарии (581 литр), Дагестана (563 литра), Ивановской области (562 литра). Эксперты объясняют это не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки к среднероссийским или ниже их, сколько невысокими зарплатами.Доступный не значит дешевыйРазброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 42,74 рубля за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области, до 60 рублей за литр на Чукотке. Самая высокая цена на топливо по-прежнему в дальневосточных регионах, что объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями.При этом во многих регионах с дорогим бензином его доступность находится на высоком уровне. Бензин марки АИ-92 в середине июля 2021 года стоил больше 50 рублей за литр в пяти регионах, и во всех них на среднемесячную зарплату можно купить более тысячи литров бензина. Это Чукотский автономный округ (60 рублей за литр), Якутия (55,81 рубля за литр), Магаданская область (55,26 рубля за литр), Сахалинская область (53,81 рубля за литр), Камчатский край (52,75 рубля за литр).Как отмечалось выше, минимальная стоимость бензина АИ-92 в середине июля 2021 года зафиксирована в Челябинской области (42,74 рубля за литр). Еще в шести регионах его цена была ниже 44 рублей за литр. Это Омская, Калужская, Кемеровская области, Алтайский край, Томская и Курганская области. При этом составители рейтинга отмечают, что в ряде регионов с относительно невысокой стоимостью бензина его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами населения в данных регионах.Самый высокий рост цены на топливоС начала этого года по середину июля цены на топливо выросли довольно существенно, превысив этот показатель за весь 2020 год. Бензин марки АИ-92 в целом по стране подорожал на пять процентов. Цены на бензин повысились почти во всех регионах. Выше общероссийского уровня темпы роста зафиксированы в 35 регионах.Наиболее существенно - более чем на 10% - цены на бензин марки АИ-92 выросли в Республике Тыва, Республике Алтай и Ямало-Ненецком автономном округе.Эксперты РИА Новости ожидают, что в целом за 2021 год рост цен на бензин окажется выше, чем годом ранее, что обусловлено многими причинами, в числе которых: низкая база для сравнения, высокие цены на нефть, общемировые инфляционные тенденции. В связи с этим доступность бензина в ряде регионов России, в которых не произойдет компенсирующего роста зарплат, может по итогам года снизиться.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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экономика, россия, риа рейтинг
00:14 09.08.2021 (обновлено: 00:31 09.08.2021)
 
Названы регионы-лидеры по доступности бензина для населения

Больше всего бензина на свои зарплаты могут купить жители столицы и северных регионов России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция АЗС
Автозаправочная станция АЗС - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут приобрести жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, меньше всего – жители Ивановской области и Дагестана, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Согласно статистике, в июле 2021 года цены на бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 42,74 рубля за литр до 60 рублей при общероссийском уровне 45,46 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе.
Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты агентства РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России и составили рейтинг регионов по доступности топлива для населения.
Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта Федерации на среднюю в регионе заработную плату. Этот показатель определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2020 года по май 2021 года на региональную цену бензина по состоянию на середину июля 2021 года.
Рейтинг регионов по доступности бензина для населения
00:00Инфографика
Рейтинг регионов по доступности бензина для населения

В лидерах столицы и крайний север

В число регионов-лидеров входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Возглавили его, как и ранее, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц. Жители еще трех регионов – Чукотки, Магаданской области и Ненецкого автономного округа – могут купить более 1,5 тысячи литров в месяц.
В 11 субъектах водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. К ним относятся: Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Коми, Красноярский край, Архангельская и Тюменская области.
Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители восьми регионов: Тамбовской области (598 литров), Республики Северная Осетия – Алания (593 литра), Карачаево-Черкессии (592 литра), Ингушетии (592 литра), Чечни (592 литра), Кабардино-Балкарии (581 литр), Дагестана (563 литра), Ивановской области (562 литра). Эксперты объясняют это не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки к среднероссийским или ниже их, сколько невысокими зарплатами.
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 10:43Деньги
Цена на бензин в России с начала года выросла более чем на 5%

Доступный не значит дешевый

Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 42,74 рубля за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области, до 60 рублей за литр на Чукотке. Самая высокая цена на топливо по-прежнему в дальневосточных регионах, что объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями.
При этом во многих регионах с дорогим бензином его доступность находится на высоком уровне. Бензин марки АИ-92 в середине июля 2021 года стоил больше 50 рублей за литр в пяти регионах, и во всех них на среднемесячную зарплату можно купить более тысячи литров бензина. Это Чукотский автономный округ (60 рублей за литр), Якутия (55,81 рубля за литр), Магаданская область (55,26 рубля за литр), Сахалинская область (53,81 рубля за литр), Камчатский край (52,75 рубля за литр).
Как отмечалось выше, минимальная стоимость бензина АИ-92 в середине июля 2021 года зафиксирована в Челябинской области (42,74 рубля за литр). Еще в шести регионах его цена была ниже 44 рублей за литр. Это Омская, Калужская, Кемеровская области, Алтайский край, Томская и Курганская области. При этом составители рейтинга отмечают, что в ряде регионов с относительно невысокой стоимостью бензина его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами населения в данных регионах.
Деньги на оплату топлива в руке мужчины на АЗС сети ННК в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 19:05
Эксперт объяснил рост цен на бензин в России

Самый высокий рост цены на топливо

С начала этого года по середину июля цены на топливо выросли довольно существенно, превысив этот показатель за весь 2020 год. Бензин марки АИ-92 в целом по стране подорожал на пять процентов. Цены на бензин повысились почти во всех регионах. Выше общероссийского уровня темпы роста зафиксированы в 35 регионах.
Наиболее существенно - более чем на 10% - цены на бензин марки АИ-92 выросли в Республике Тыва, Республике Алтай и Ямало-Ненецком автономном округе.
Эксперты РИА Новости ожидают, что в целом за 2021 год рост цен на бензин окажется выше, чем годом ранее, что обусловлено многими причинами, в числе которых: низкая база для сравнения, высокие цены на нефть, общемировые инфляционные тенденции. В связи с этим доступность бензина в ряде регионов России, в которых не произойдет компенсирующего роста зарплат, может по итогам года снизиться.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 03:15
Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
 
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