Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210808/port-1744942460.html
Военные взяли под контроль захваченный боевиками мозамбикский порт
Военные взяли под контроль захваченный боевиками мозамбикский порт - РИА Новости, 08.08.2021
Военные взяли под контроль захваченный боевиками мозамбикский порт
Силы безопасности Руанды и Мозамбика взяли под контроль порт Мосимбоа-да-Прая в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика, ранее захваченный исламистскими... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T16:43
2021-08-08T16:43
в мире
оон
ботсвана
юар
исламское государство
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
сирил рамафоса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149500/71/1495007198_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_e37d34b4775d2bc61c55c014f53e25b1.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Силы безопасности Руанды и Мозамбика взяли под контроль порт Мосимбоа-да-Прая в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика, ранее захваченный исламистскими боевиками, сообщается в заявлении Сил обороны Руанды."Портовый город Мосимбоа-да-Прая, крупный опорный пункт повстанцев на протяжении более чем двух лет, был взят под контроль силами безопасности Руанды и Мозамбика. В городе также располагаются окружной центр и аэропорт", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте Сил обороны Руанды.В июле глава зимбабвийского минобороны Оппа Мучингури-Кашири сообщил, что Зимбабве отправит 304 военных специалистов на север Мозамбика для помощи в борьбе с террористами, которые войдут в состав сил Сообщества развития Юга Африки (САДК), До этого президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в Мозамбик направлено около 1,5 тысячи южноафриканских военнослужащих в поддержку сил САДК. Военные задействованы для борьбы "с террористическими актами и жестокими экстремистами", которые орудуют в северной провинции Мозамбика Кабу-Делгаду. В стране они должны пробыть до 15 октября.Перед этим в Мозамбик, также в состав объединенных сил, около 300 военных отправила Ботсвана. Руанда, которая не входит в состав САДК, направила, согласно сообщениям СМИ, примерно тысячу военнослужащих. Радиостанция RFI сообщала, что силы Руанды вместе с мозамбикскими военными уже восстановили контроль над стратегическим местом Авассе на пути к портовому городу Мосимбоа-да-Прая и ведут борьбу с боевиками. В августе, по данным радио, в Мозамбик должны прибыть советники из Анголы.В августе 2020 года агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники передавало, что исламистские боевики захватили портовый город Мосимбоа-да-Прая, расположенный рядом с газодобывающими объектами.Террористическая группировка "Исламское государство"* в конце марта заявила о захвате города Пальма на севере Мозамбика. После нескольких дней боев правительство страны объявило о восстановлении порядка в городе, однако оттуда продолжала поступать информация о ежедневных перестрелках.Мозамбикская провинция Кабу-Делгаду, где расположен город Пальма, с 2017 года борется против местных джихадистов. По данным УВКБ ООН, из-за ситуации в провинции около 800 тысяч человек были вынуждены покинуть дома.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210601/mozambik-1735147821.html
ботсвана
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149500/71/1495007198_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_cb82376619cc639e1219fa7f99f85403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, ботсвана, юар, исламское государство, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, сирил рамафоса
16:43 08.08.2021
 
Военные взяли под контроль захваченный боевиками мозамбикский порт

Военные взяли под контроль захваченный боевиками мозамбикский порт Мосимбоа-да-Прая

© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкВид на город Мапуту - столицу Народной Республики Мозамбик
Вид на город Мапуту - столицу Народной Республики Мозамбик - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Силы безопасности Руанды и Мозамбика взяли под контроль порт Мосимбоа-да-Прая в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика, ранее захваченный исламистскими боевиками, сообщается в заявлении Сил обороны Руанды.
"Портовый город Мосимбоа-да-Прая, крупный опорный пункт повстанцев на протяжении более чем двух лет, был взят под контроль силами безопасности Руанды и Мозамбика. В городе также располагаются окружной центр и аэропорт", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте Сил обороны Руанды.
В июле глава зимбабвийского минобороны Оппа Мучингури-Кашири сообщил, что Зимбабве отправит 304 военных специалистов на север Мозамбика для помощи в борьбе с террористами, которые войдут в состав сил Сообщества развития Юга Африки (САДК), До этого президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в Мозамбик направлено около 1,5 тысячи южноафриканских военнослужащих в поддержку сил САДК. Военные задействованы для борьбы "с террористическими актами и жестокими экстремистами", которые орудуют в северной провинции Мозамбика Кабу-Делгаду. В стране они должны пробыть до 15 октября.
Перед этим в Мозамбик, также в состав объединенных сил, около 300 военных отправила Ботсвана. Руанда, которая не входит в состав САДК, направила, согласно сообщениям СМИ, примерно тысячу военнослужащих. Радиостанция RFI сообщала, что силы Руанды вместе с мозамбикскими военными уже восстановили контроль над стратегическим местом Авассе на пути к портовому городу Мосимбоа-да-Прая и ведут борьбу с боевиками. В августе, по данным радио, в Мозамбик должны прибыть советники из Анголы.
Grande Hotel Beira - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 18:35
Свидетель нападения боевиков в Мозамбике обвинил Total в бездействии
В августе 2020 года агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники передавало, что исламистские боевики захватили портовый город Мосимбоа-да-Прая, расположенный рядом с газодобывающими объектами.
Террористическая группировка "Исламское государство"* в конце марта заявила о захвате города Пальма на севере Мозамбика. После нескольких дней боев правительство страны объявило о восстановлении порядка в городе, однако оттуда продолжала поступать информация о ежедневных перестрелках.
Мозамбикская провинция Кабу-Делгаду, где расположен город Пальма, с 2017 года борется против местных джихадистов. По данным УВКБ ООН, из-за ситуации в провинции около 800 тысяч человек были вынуждены покинуть дома.
* Террористическая организация, запрещена в России
 
В миреООНБотсванаЮАРИсламское государствоУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевСирил Рамафоса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Британский профессор спрогнозировал будущее коронавируса
06:49Глава ОКР заявил о триумфальном завершении Олимпиады для российских атлетов
06:47Российские олимпийцы после прилета во Внуково отправятся на Красную площадь
06:44Глава ОКР рассказал, под каким флагом и музыкой Россия выступит на ОИ-2022
06:34Россияне назвали эффективные способы борьбы с эмоциональным выгоранием
06:27Тимановская заявила, что не чувствует себя вне опасности даже в Польше
06:01Раскрыты подробности убийства двухлетней девочки в Тульской области
06:00Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до 13 человек
05:43Осужденного в России Пола Уилана освободили из ШИЗО
04:31В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 12 человек
04:12Россиянам рассказали, как сэкономить на бензине
04:08В Саратовской области перевернулся автобус
03:46СМИ: на украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами
03:37Times выяснила, как "китайские шпионы" пытаются попасть в Британию
03:26Источник: ВМФ в 2021 году получит сразу три АПЛ
03:18Россиянам рассказали, какой подвох скрывает в себе кассовый чек
03:17Кинологи назвали самые популярные "книжные" клички собак
03:14СМИ: в Буркина-Фасо 12 силовиков погибли при нападении боевиков
03:11Хакеры стали подменять счета заказчиков вакцин, авиабилетов и лекарств
03:08Эпидемиолог рассказала, когда может развиться постковидный синдром
Лента новостейМолния