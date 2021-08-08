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Военные взяли под контроль захваченный боевиками мозамбикский порт

Военные взяли под контроль захваченный боевиками мозамбикский порт - РИА Новости, 08.08.2021

Военные взяли под контроль захваченный боевиками мозамбикский порт

Силы безопасности Руанды и Мозамбика взяли под контроль порт Мосимбоа-да-Прая в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика, ранее захваченный исламистскими... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T16:43

2021-08-08T16:43

2021-08-08T16:43

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оон

ботсвана

юар

исламское государство

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

сирил рамафоса

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Силы безопасности Руанды и Мозамбика взяли под контроль порт Мосимбоа-да-Прая в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика, ранее захваченный исламистскими боевиками, сообщается в заявлении Сил обороны Руанды."Портовый город Мосимбоа-да-Прая, крупный опорный пункт повстанцев на протяжении более чем двух лет, был взят под контроль силами безопасности Руанды и Мозамбика. В городе также располагаются окружной центр и аэропорт", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте Сил обороны Руанды.В июле глава зимбабвийского минобороны Оппа Мучингури-Кашири сообщил, что Зимбабве отправит 304 военных специалистов на север Мозамбика для помощи в борьбе с террористами, которые войдут в состав сил Сообщества развития Юга Африки (САДК), До этого президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в Мозамбик направлено около 1,5 тысячи южноафриканских военнослужащих в поддержку сил САДК. Военные задействованы для борьбы "с террористическими актами и жестокими экстремистами", которые орудуют в северной провинции Мозамбика Кабу-Делгаду. В стране они должны пробыть до 15 октября.Перед этим в Мозамбик, также в состав объединенных сил, около 300 военных отправила Ботсвана. Руанда, которая не входит в состав САДК, направила, согласно сообщениям СМИ, примерно тысячу военнослужащих. Радиостанция RFI сообщала, что силы Руанды вместе с мозамбикскими военными уже восстановили контроль над стратегическим местом Авассе на пути к портовому городу Мосимбоа-да-Прая и ведут борьбу с боевиками. В августе, по данным радио, в Мозамбик должны прибыть советники из Анголы.В августе 2020 года агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники передавало, что исламистские боевики захватили портовый город Мосимбоа-да-Прая, расположенный рядом с газодобывающими объектами.Террористическая группировка "Исламское государство"* в конце марта заявила о захвате города Пальма на севере Мозамбика. После нескольких дней боев правительство страны объявило о восстановлении порядка в городе, однако оттуда продолжала поступать информация о ежедневных перестрелках.Мозамбикская провинция Кабу-Делгаду, где расположен город Пальма, с 2017 года борется против местных джихадистов. По данным УВКБ ООН, из-за ситуации в провинции около 800 тысяч человек были вынуждены покинуть дома.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210601/mozambik-1735147821.html

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в мире, оон, ботсвана, юар, исламское государство, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, сирил рамафоса