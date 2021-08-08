https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744930760.html
Врач рассказала, как диагностировать "постковидный синдром"
Врач рассказала, как диагностировать "постковидный синдром" - РИА Новости, 08.08.2021
Врач рассказала, как диагностировать "постковидный синдром"
Определенные симптомы COVID-19 и осложнения могут наблюдаться у переболевших пациентов на протяжении трех месяцев, заявила врач-кардиолог высшей категории Юлия... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T14:40
2021-08-08T14:40
2021-08-08T14:40
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Определенные симптомы COVID-19 и осложнения могут наблюдаться у переболевших пациентов на протяжении трех месяцев, заявила врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова в эфире радиостанции "Говорит Москва".Специалист отметила, что вовремя обнаружить признаки "постковидного синдрома" позволяют клинические анализы крови и мочи."Мы видим в крови определенные изменения — и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки", — объяснила врач.Среди ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 Лоцманова назвала уровень свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы, а также витамина D.Кардиолог предостерегла от самостоятельного анализа последствий коронавируса, поскольку многие процедуры могут принести вред здоровью."Представить, что сейчас все побегут и будут сдавать эти анализы, причем несколько раз в месяц, наверное, не нужно зря тратить деньги. Лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть", — добавила врач.Она также посоветовала самостоятельно дома измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. Делать топографию легких, по словам кардиолога, нужно не позднее чем через три месяца после выздоровления, иначе это может быть опасно для здоровья.Ранее ведущий вирусолог Евгений Тимаков предупредил о возникновении тромбозов сосудов сетчатки после COVID-19. Он призвал россиян пройти обследование у кардиолога и невропатолога — в том числе молодым пациентам.
https://ria.ru/20210723/oslozhneniya-1742603997.html
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общество, здоровье - общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, евгений тимаков
Врач рассказала, как диагностировать "постковидный синдром"
Кардиолог Лоцманова: по уровням свертываемости крови и витамина D можно выявить "длительный ковид"
МОСКВА, 8 авг
— РИА Новости.
Определенные симптомы COVID-19 и осложнения могут наблюдаться у переболевших пациентов на протяжении трех месяцев, заявила врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова в эфире радиостанции "Говорит Москва
".
Специалист отметила, что вовремя обнаружить признаки "постковидного синдрома" позволяют клинические анализы крови и мочи.
"Мы видим в крови определенные изменения — и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки", — объяснила врач.
Среди ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 Лоцманова назвала уровень свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы, а также витамина D.
Кардиолог предостерегла от самостоятельного анализа последствий коронавируса, поскольку многие процедуры могут принести вред здоровью.
"Представить, что сейчас все побегут и будут сдавать эти анализы, причем несколько раз в месяц, наверное, не нужно зря тратить деньги. Лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть", — добавила врач.
Она также посоветовала самостоятельно дома измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. Делать топографию легких, по словам кардиолога, нужно не позднее чем через три месяца после выздоровления, иначе это может быть опасно для здоровья.
Ранее ведущий вирусолог Евгений Тимаков
предупредил о возникновении тромбозов сосудов сетчатки после COVID-19. Он призвал россиян пройти обследование у кардиолога и невропатолога — в том числе молодым пациентам.