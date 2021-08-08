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Опровергшая слухи о беременности Хилтон заморозила яйцеклетки
Опровергшая слухи о беременности Хилтон заморозила яйцеклетки - РИА Новости, 08.08.2021
Опровергшая слухи о беременности Хилтон заморозила яйцеклетки
Недавно опровергшая слухи о беременности Пэрис Хилтон заморозила яйцеклетки, сообщает сайт Delish. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T10:30
2021-08-08T10:30
2021-08-08T10:30
шоубиз
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Недавно опровергшая слухи о беременности Пэрис Хилтон заморозила яйцеклетки, сообщает сайт Delish. "Сейчас я больше сфокусирована на детях, чем на деньгах", — заявила знаменитость. Она не скрывает того, что уже заморозила свои яйцеклетки."Я ненавижу уколы, но мне приходилось их делать по несколько раз в день. Это больно и неудобно. Но я очень рада, что мы все-таки это сделали. Это тяжелый процесс и безусловно очень эмоциональный", — говорит Пэрис. Пэрис уже придумала имя для будущей дочери. Она назовет ее Лондон Мэрилин Хилтон Реум (Мэрилин звали ее любимую бабушку). Теледива пока держит в секрете, какое имя придумала сыну. Возможно, оно будет как-то связано с географическими названиями. Сейчас Хилтон готовится к свадьбе. Слухи об их романе с Картером Реумом пошли в январе 2020 года. В феврале 2021 стало известно об их помолвке.В конце июля в прессе появилась информация, что Хилтон ждет ребенка от своего жениха. Знаменитость быстро отреагировала на публикации и раскрыла, когда приблизительно планирует появление наследников.
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РИА Новости
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дети, пэрис хилтон, знаменитости
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Недавно опровергшая слухи о беременности Пэрис Хилтон заморозила яйцеклетки, сообщает
сайт Delish.
"Сейчас я больше сфокусирована на детях, чем на деньгах", — заявила знаменитость.
Она не скрывает того, что уже заморозила свои яйцеклетки.
"Я ненавижу уколы, но мне приходилось их делать по несколько раз в день. Это больно и неудобно. Но я очень рада, что мы все-таки это сделали. Это тяжелый процесс и безусловно очень эмоциональный", — говорит Пэрис.
Пэрис уже придумала имя для будущей дочери. Она назовет ее Лондон Мэрилин Хилтон Реум (Мэрилин звали ее любимую бабушку). Теледива пока держит в секрете, какое имя придумала сыну. Возможно, оно будет как-то связано с географическими названиями.
Сейчас Хилтон готовится к свадьбе. Слухи об их романе с Картером Реумом пошли в январе 2020 года. В феврале 2021 стало известно об их помолвке.
В конце июля в прессе появилась
информация, что Хилтон ждет ребенка от своего жениха. Знаменитость быстро отреагировала
на публикации и раскрыла, когда приблизительно планирует появление наследников.