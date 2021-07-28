https://ria.ru/20210728/hilton-1743230149.html

Пэрис Хилтон опровергла свою беременность

Пэрис Хилтон опровергла свою беременность - РИА Новости, 28.07.2021

Пэрис Хилтон опровергла свою беременность

Пэрис Хилтон отреагировала на публикации в прессе о ее беременности. Новость о том, что скоро мамой, она прокомментировала в своем подкасте This is Paris. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:41

2021-07-28T11:41

2021-07-28T11:41

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пэрис хилтон

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пэрис Хилтон отреагировала на публикации в прессе о ее беременности. Новость о том, что скоро мамой, она прокомментировала в своем подкасте This is Paris. По словам знаменитости, она пока не готовится к появлению малыша. "Я подожду до свадьбы", — заявила теледива.Знаменитость рассказала, что сейчас ей шьют свадебное платье, и ей хочется, чтобы оно сидело на ней идеально. Тем не менее Хилтон не отрицает того, что мечтает стать мамой, и даже придумала имена для будущих детей. Дочку она бы назвала Лондон. Имя сыну Пэрис тоже дала бы в честь города или штата. На днях в СМИ появились публикации что Хилтон ждет ребенка от своего жениха Картера Реума. Слухи об их романе пошли в январе 2020 года. В феврале 2021 стало известно об их помолвке.

https://ria.ru/20210630/yankovskiy-1739293088.html

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знаменитости, звезды, беременность, пэрис хилтон, дети