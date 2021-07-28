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Шоубиз
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Пэрис Хилтон опровергла свою беременность
Пэрис Хилтон опровергла свою беременность - РИА Новости, 28.07.2021
Пэрис Хилтон опровергла свою беременность
Пэрис Хилтон отреагировала на публикации в прессе о ее беременности. Новость о том, что скоро мамой, она прокомментировала в своем подкасте This is Paris. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:41
2021-07-28T11:41
шоубиз
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пэрис Хилтон отреагировала на публикации в прессе о ее беременности. Новость о том, что скоро мамой, она прокомментировала в своем подкасте This is Paris. По словам знаменитости, она пока не готовится к появлению малыша. "Я подожду до свадьбы", — заявила теледива.Знаменитость рассказала, что сейчас ей шьют свадебное платье, и ей хочется, чтобы оно сидело на ней идеально. Тем не менее Хилтон не отрицает того, что мечтает стать мамой, и даже придумала имена для будущих детей. Дочку она бы назвала Лондон. Имя сыну Пэрис тоже дала бы в честь города или штата. На днях в СМИ появились публикации что Хилтон ждет ребенка от своего жениха Картера Реума. Слухи об их романе пошли в январе 2020 года. В феврале 2021 стало известно об их помолвке.
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знаменитости, звезды, беременность, пэрис хилтон, дети
11:41 28.07.2021
 

Пэрис Хилтон опровергла свою беременность

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПриезд гостей на церемонию вручения кинонаград «MTV Россия»
Приезд гостей на церемонию вручения кинонаград «MTV Россия» - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пэрис Хилтон отреагировала на публикации в прессе о ее беременности. Новость о том, что скоро мамой, она прокомментировала в своем подкасте This is Paris.
По словам знаменитости, она пока не готовится к появлению малыша. "Я подожду до свадьбы", — заявила теледива.
Знаменитость рассказала, что сейчас ей шьют свадебное платье, и ей хочется, чтобы оно сидело на ней идеально.
Тем не менее Хилтон не отрицает того, что мечтает стать мамой, и даже придумала имена для будущих детей. Дочку она бы назвала Лондон. Имя сыну Пэрис тоже дала бы в честь города или штата.
На днях в СМИ появились публикации что Хилтон ждет ребенка от своего жениха Картера Реума. Слухи об их романе пошли в январе 2020 года. В феврале 2021 стало известно об их помолвке.
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