https://ria.ru/20210808/antisemitizm-1744966606.html

Во Франции антисемитский плакат на демонстрации спровоцировал скандал

Во Франции антисемитский плакат на демонстрации спровоцировал скандал - РИА Новости, 08.08.2021

Во Франции антисемитский плакат на демонстрации спровоцировал скандал

Фото, на котором запечатлена участница субботних протестов против санитарных мер во французском городе Метце, держащая в руке плакат антисемитского содержания,... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T21:50

2021-08-08T21:50

2021-08-08T21:50

в мире

twitter

франция

министерство обороны франции

мануэль вальс

министерство внутренних дел франции

эммануэль макрон

протесты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/28801/12/288011257_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_e7c1c347f57292bcfb4afa03490ecf26.jpg

ПАРИЖ, 8 авг - РИА Новости. Фото, на котором запечатлена участница субботних протестов против санитарных мер во французском городе Метце, держащая в руке плакат антисемитского содержания, спровоцировало скандал.На плакате написан лозунг Mais qui? ("Но кто?"), окруженный рядом фамилий известных личностей. В частности, фигурируют Макрон, Сорос, Веран (глава минздрава Франции) и другие. Под лозунгом нанесено слово traîtres ("предатели"). Как сообщила газета Libération в конце июля, этот лозунг использовался некоторыми участниками демонстраций против санитарных мер во Франции и содержит в себе антисемитскую отсылку, возлагающую ответственность на евреев, в данном случае - за пандемию и политику вакцинации. По данным газеты, высказывание набрало популярность после того, как его с похожим смыслом употребил в одном из интервью французский генерал в отставке Доминик Делавард."Этот плакат отвратителен. Антисемитизм - это преступление, а не мнение. Подобные высказывания не останутся безнаказанными. Я попросил префектуру департамента Мозеля доложить об этом в прокуратуру... Задействованы полицейские службы для установления личности преступника", - написал в своем Twitter-аккаунте глава МВД Франции Жеральд Дарманен.Международная лига против расизма и антисемитизма осудила плакат в Twitter. С критикой плаката в Twitter также выступили госсекретарь при министерстве обороны Франции Женевьев Дарьесек, а также бывший премьер-министр страны Мануэль Вальс.В субботу телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на МВД, что более 230 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков по всей Франции.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, он был принят французским парламентом.С 21 июля санитарный пропуск, свидетельствующий либо о прохождении вакцинации, либо отрицательном результате теста на COVID-19, либо перенесении заболевания, уже действует в музеях, театрах, кинотеатрах, фестивалях, парках аттракционов, а также на всех культурных мероприятиях численностью более 50 человек.

https://ria.ru/20210807/protesty-1744870912.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/makron-1744373353.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, twitter, франция, министерство обороны франции, мануэль вальс, министерство внутренних дел франции, эммануэль макрон, протесты, жеральд дарманен