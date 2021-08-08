Во Франции антисемитский плакат на демонстрации спровоцировал скандал
Во Франции антисемитский плакат во время демонстрации против санитарных мер спровоцировал скандал
© РИА Новости / Владимир ДобровольскийФранцузская полиция очистила от манифестантов площадь на юге Парижа
ПАРИЖ, 8 авг - РИА Новости. Фото, на котором запечатлена участница субботних протестов против санитарных мер во французском городе Метце, держащая в руке плакат антисемитского содержания, спровоцировало скандал.
На плакате написан лозунг Mais qui? ("Но кто?"), окруженный рядом фамилий известных личностей. В частности, фигурируют Макрон, Сорос, Веран (глава минздрава Франции) и другие. Под лозунгом нанесено слово traîtres ("предатели"). Как сообщила газета Libération в конце июля, этот лозунг использовался некоторыми участниками демонстраций против санитарных мер во Франции и содержит в себе антисемитскую отсылку, возлагающую ответственность на евреев, в данном случае - за пандемию и политику вакцинации. По данным газеты, высказывание набрало популярность после того, как его с похожим смыслом употребил в одном из интервью французский генерал в отставке Доминик Делавард.
"Этот плакат отвратителен. Антисемитизм - это преступление, а не мнение. Подобные высказывания не останутся безнаказанными. Я попросил префектуру департамента Мозеля доложить об этом в прокуратуру... Задействованы полицейские службы для установления личности преступника", - написал в своем Twitter-аккаунте глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Международная лига против расизма и антисемитизма осудила плакат в Twitter. С критикой плаката в Twitter также выступили госсекретарь при министерстве обороны Франции Женевьев Дарьесек, а также бывший премьер-министр страны Мануэль Вальс.
В субботу телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на МВД, что более 230 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков по всей Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, он был принят французским парламентом.
С 21 июля санитарный пропуск, свидетельствующий либо о прохождении вакцинации, либо отрицательном результате теста на COVID-19, либо перенесении заболевания, уже действует в музеях, театрах, кинотеатрах, фестивалях, парках аттракционов, а также на всех культурных мероприятиях численностью более 50 человек.