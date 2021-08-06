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Около 800 военнослужащих примут участие в учениях ОДКБ "Нерушимое братство"
Около 800 военнослужащих примут участие в учениях ОДКБ "Нерушимое братство" - РИА Новости, 06.08.2021
Около 800 военнослужащих примут участие в учениях ОДКБ "Нерушимое братство"
Около 800 военнослужащих из шести стран примут участие в учении миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021", которое состоится в ноябре в Казани, сообщает РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:17
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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Около 800 военнослужащих из шести стран примут участие в учении миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021", которое состоится в ноябре в Казани, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.По информации пресс-службы, в Казанском высшем танковом командном училище завершились заключительные штабные переговоры представителей стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности в рамках подготовки к совместному учению миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021", которое состоится на полигоне военного вуза в ноябре."Накануне военные делегации из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана провели рекогносцировку места практических действий, определили состав сил и средств, которые примут участие в учении. Таким образом, всего в совместных практических действиях примут участие около 800 военнослужащих", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в учении также будет задействовано 90 единиц техники Вооруженных сил РФ, в том числе по два вертолета Ми-24 и Ми-8, самолеты Су-24МР и Су-34. Также в учении примут участие представители других министерств и ведомств стран-участниц ОДКБ.По итогам переговоров также был утвержден план практических действий войск, выработаны решения по всестороннему обеспечению и соблюдению требований по недопущению распространения коронавируса.Ранее сообщалось, что совместное учение с миротворческими силами "Нерушимое братство – 2021" впервые состоится в Казани и пройдет в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Учение пройдет в два этапа и завершится розыгрышем практических действий.
https://ria.ru/20210805/oruzhie-1744528338.html
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таджикистан, белоруссия, одкб, су-34, ми-8, россия
17:17 06.08.2021
 
Около 800 военнослужащих примут участие в учениях ОДКБ "Нерушимое братство"

Около 800 военнослужащих из шести стран примут участие в учениях "Нерушимое братство-2021" в Казани

© Фото : пресс-служба ПА ОДКБ Заседание ПА ОДКБ
Заседание ПА ОДКБ - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : пресс-служба ПА ОДКБ
Читать ria.ru в
САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Около 800 военнослужащих из шести стран примут участие в учении миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021", которое состоится в ноябре в Казани, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.
По информации пресс-службы, в Казанском высшем танковом командном училище завершились заключительные штабные переговоры представителей стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности в рамках подготовки к совместному учению миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021", которое состоится на полигоне военного вуза в ноябре.
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"Накануне военные делегации из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана провели рекогносцировку места практических действий, определили состав сил и средств, которые примут участие в учении. Таким образом, всего в совместных практических действиях примут участие около 800 военнослужащих", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в учении также будет задействовано 90 единиц техники Вооруженных сил РФ, в том числе по два вертолета Ми-24 и Ми-8, самолеты Су-24МР и Су-34. Также в учении примут участие представители других министерств и ведомств стран-участниц ОДКБ.
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По итогам переговоров также был утвержден план практических действий войск, выработаны решения по всестороннему обеспечению и соблюдению требований по недопущению распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что совместное учение с миротворческими силами "Нерушимое братство – 2021" впервые состоится в Казани и пройдет в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Учение пройдет в два этапа и завершится розыгрышем практических действий.
 
ТаджикистанБелоруссияОДКБСу-34Ми-8Россия
 
 
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