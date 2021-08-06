https://ria.ru/20210806/sibir-1744646943.html
Академик РАН оценил идею построить новые города в Сибири
Академик РАН оценил идею построить новые города в Сибири - РИА Новости, 06.08.2021
Академик РАН оценил идею построить новые города в Сибири
Предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о строительстве в Сибири трех-пяти новых крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:46
2021-08-06T11:46
2021-08-06T11:46
экономика
общество
сергей шойгу
российская академия наук
россия
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НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о строительстве в Сибири трех-пяти новых крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, вполне реальна и реализуема, считает зампредседателя Сибирского отделения РАН академик Николай Похиленко.В четверг на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке министр обороны РФ сказал, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности, например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию.По его словам, в современных условиях необходимости перехода от сырьевой экономики к высокотехнологичной для того, чтобы сохранить "пристойное" положение на мировом рынке, это предложение вполне обоснованное и, если за него хорошо взяться, реальное."Политическая воля и поначалу, может быть, воспитательная и объяснительная работа с бизнесом, который у нас очень инертный. Здесь с одной стороны с помощью пряника, а с другой немножко может быть и кнута это все может ускориться. Это не какие-то там десятилетия. А это все реально сделать в течение 5-7 лет", - сказал академик.
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экономика, общество, сергей шойгу, российская академия наук, россия
Академик РАН оценил идею построить новые города в Сибири
Академик РАН Похиленко назвал предложение Шойгу построить новые крупные города в Сибири реальным
НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости.
Предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу
о строительстве в Сибири трех-пяти новых крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, вполне реальна и реализуема, считает зампредседателя Сибирского отделения РАН академик Николай Похиленко.
В четверг на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке министр обороны РФ сказал, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности, например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию.
"Идея хорошая, в принципе, и надо это делать. Такие центры – это не новый опыт. Во многих странах крупные города или города-спутники вокруг них специализируются на какой-то одной серьезной отрасли, направленной на продукцию. Там легче это все организовать. Легче подготовить кадры, легче создать соответствующую инфраструктуру", - сказал Похиленко РИА Новости.
По его словам, в современных условиях необходимости перехода от сырьевой экономики к высокотехнологичной для того, чтобы сохранить "пристойное" положение на мировом рынке, это предложение вполне обоснованное и, если за него хорошо взяться, реальное.
"Политическая воля и поначалу, может быть, воспитательная и объяснительная работа с бизнесом, который у нас очень инертный. Здесь с одной стороны с помощью пряника, а с другой немножко может быть и кнута это все может ускориться. Это не какие-то там десятилетия. А это все реально сделать в течение 5-7 лет", - сказал академик.