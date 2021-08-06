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Ленинградская область
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В Ленобласти открыли семейный реабилитационный центр "Сердце"
В Ленобласти открыли семейный реабилитационный центр "Сердце" - РИА Новости, 06.08.2021
В Ленобласти открыли семейный реабилитационный центр "Сердце"
В деревне Новополье Ленинградской области начал работу семейный реабилитационно-досуговый центр адаптивной верховой езды для людей с ограниченными возможностями РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:54
2021-08-06T19:54
ленинградская область
общество
ленинградская область
владимир путин
общероссийский народный фронт
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. В деревне Новополье Ленинградской области начал работу семейный реабилитационно-досуговый центр адаптивной верховой езды для людей с ограниченными возможностями здоровья "Сердце", торжественную церемонию открытия провел губернатор региона Александр Дрозденко.По словам губернатора, "Сердце" — первый и единственный в Ленинградской области центр комплексной семейной реабилитации с ведущим методом "иппотерапия". Также для детей здесь регулярно проводят творческие вечера, работает музыкальная гостиная и арт-терапевтическая мастерская, проводятся праздники."Все начиналось семь лет назад с маленького семейного клуба Миши и Светы Лытко, которые оказались неравнодушными людьми, которые решили не только развивать конный спорт, но и иппотерапию. И сегодня этот клуб вырос до межрегионального центра, где разрабатываются уникальные реабилитационные методики, которые будут тиражироваться на всю Россию. Я очень благодарен президенту Владимиру Путину, который поддержал наш проект после обращения Общероссийского народного фронта", - рассказал Дрозденко.Большинство реабилитационных программ центра будут проходить на бесплатной основе за счет средств президентского гранта и других социально-направленных региональных программ. Как пояснил глава региона, ежегодно комитет по соцзащите выделяет средства на иппотерапию, в этом году выделено 3,5 миллиона рублей. Для детей в центре работают кабинет ЛФК неврологи, психотерапевты, логопеды, массажисты, дефектологи, психолог, а для родителей - проводятся психологические тренинги и занятия релаксотерапией.На базе конно-спортивного клуба по различным программам ежегодно бесплатно регулярно занимается более 140 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе благодаря предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями и не оказывающими общественно полезных услуг.
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общество, ленинградская область, владимир путин, общероссийский народный фронт, александр дрозденко
19:54 06.08.2021
 

В Ленобласти открыли семейный реабилитационный центр "Сердце"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКардиограмма
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. В деревне Новополье Ленинградской области начал работу семейный реабилитационно-досуговый центр адаптивной верховой езды для людей с ограниченными возможностями здоровья "Сердце", торжественную церемонию открытия провел губернатор региона Александр Дрозденко.
По словам губернатора, "Сердце" — первый и единственный в Ленинградской области центр комплексной семейной реабилитации с ведущим методом "иппотерапия". Также для детей здесь регулярно проводят творческие вечера, работает музыкальная гостиная и арт-терапевтическая мастерская, проводятся праздники.
"Все начиналось семь лет назад с маленького семейного клуба Миши и Светы Лытко, которые оказались неравнодушными людьми, которые решили не только развивать конный спорт, но и иппотерапию. И сегодня этот клуб вырос до межрегионального центра, где разрабатываются уникальные реабилитационные методики, которые будут тиражироваться на всю Россию. Я очень благодарен президенту Владимиру Путину, который поддержал наш проект после обращения Общероссийского народного фронта", - рассказал Дрозденко.
Большинство реабилитационных программ центра будут проходить на бесплатной основе за счет средств президентского гранта и других социально-направленных региональных программ. Как пояснил глава региона, ежегодно комитет по соцзащите выделяет средства на иппотерапию, в этом году выделено 3,5 миллиона рублей. Для детей в центре работают кабинет ЛФК неврологи, психотерапевты, логопеды, массажисты, дефектологи, психолог, а для родителей - проводятся психологические тренинги и занятия релаксотерапией.
На базе конно-спортивного клуба по различным программам ежегодно бесплатно регулярно занимается более 140 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе благодаря предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями и не оказывающими общественно полезных услуг.
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Ленинградская областьОбществоЛенинградская областьВладимир ПутинОбщероссийский народный фронтАлександр Дрозденко
 
 
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