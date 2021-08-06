https://ria.ru/20210806/medtsentr-1744764890.html

В Ленобласти открыли семейный реабилитационный центр "Сердце"

В Ленобласти открыли семейный реабилитационный центр "Сердце" - РИА Новости, 06.08.2021

В Ленобласти открыли семейный реабилитационный центр "Сердце"

В деревне Новополье Ленинградской области начал работу семейный реабилитационно-досуговый центр адаптивной верховой езды для людей с ограниченными возможностями РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:54

2021-08-06T19:54

2021-08-06T19:54

ленинградская область

общество

ленинградская область

владимир путин

общероссийский народный фронт

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. В деревне Новополье Ленинградской области начал работу семейный реабилитационно-досуговый центр адаптивной верховой езды для людей с ограниченными возможностями здоровья "Сердце", торжественную церемонию открытия провел губернатор региона Александр Дрозденко.По словам губернатора, "Сердце" — первый и единственный в Ленинградской области центр комплексной семейной реабилитации с ведущим методом "иппотерапия". Также для детей здесь регулярно проводят творческие вечера, работает музыкальная гостиная и арт-терапевтическая мастерская, проводятся праздники."Все начиналось семь лет назад с маленького семейного клуба Миши и Светы Лытко, которые оказались неравнодушными людьми, которые решили не только развивать конный спорт, но и иппотерапию. И сегодня этот клуб вырос до межрегионального центра, где разрабатываются уникальные реабилитационные методики, которые будут тиражироваться на всю Россию. Я очень благодарен президенту Владимиру Путину, который поддержал наш проект после обращения Общероссийского народного фронта", - рассказал Дрозденко.Большинство реабилитационных программ центра будут проходить на бесплатной основе за счет средств президентского гранта и других социально-направленных региональных программ. Как пояснил глава региона, ежегодно комитет по соцзащите выделяет средства на иппотерапию, в этом году выделено 3,5 миллиона рублей. Для детей в центре работают кабинет ЛФК неврологи, психотерапевты, логопеды, массажисты, дефектологи, психолог, а для родителей - проводятся психологические тренинги и занятия релаксотерапией.На базе конно-спортивного клуба по различным программам ежегодно бесплатно регулярно занимается более 140 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе благодаря предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями и не оказывающими общественно полезных услуг.

https://ria.ru/20210730/drozdenko-1743647009.html

ленинградская область

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общество, ленинградская область, владимир путин, общероссийский народный фронт, александр дрозденко