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В Ленинградской области водитель сбил двух детей
В Ленинградской области водитель сбил двух детей - РИА Новости, 06.08.2021
В Ленинградской области водитель сбил двух детей
Брат и сестра двух и восьми лет попали в больницу в тяжелом состоянии в результате ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T10:32
2021-08-06T10:32
2021-08-06T10:32
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
всеволожский район
гумвд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Брат и сестра двух и восьми лет попали в больницу в тяжелом состоянии в результате ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Пятого августа в 22.25 на втором километре на автодороге Санкт-Петербург - Колтуши 52-летний водитель автомобиля "Вольво F 12" с полуприцепом "Кессборер" вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на восьмилетнюю девочку и двухлетнего мальчика. В результате наезда брат и сестра в тяжелом состоянии госпитализированы", - говорится в сообщении.
санкт-петербург
ленинградская область
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, всеволожский район, гумвд
В Ленинградской области водитель сбил двух детей
Брат и сестра двух и восьми лет попали в больницу в результате ДТП в Ленинградской области