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В Ленинградской области водитель сбил двух детей

В Ленинградской области водитель сбил двух детей - РИА Новости, 06.08.2021

В Ленинградской области водитель сбил двух детей

Брат и сестра двух и восьми лет попали в больницу в тяжелом состоянии в результате ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:32

2021-08-06T10:32

2021-08-06T10:32

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

всеволожский район

гумвд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Брат и сестра двух и восьми лет попали в больницу в тяжелом состоянии в результате ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Пятого августа в 22.25 на втором километре на автодороге Санкт-Петербург - Колтуши 52-летний водитель автомобиля "Вольво F 12" с полуприцепом "Кессборер" вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на восьмилетнюю девочку и двухлетнего мальчика. В результате наезда брат и сестра в тяжелом состоянии госпитализированы", - говорится в сообщении.

санкт-петербург

ленинградская область

всеволожский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, всеволожский район, гумвд