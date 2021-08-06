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Лучшие фото недели: горячие красотки, золотые "Пауки" и безумный аттракцион
Лучшие фото недели: горячие красотки, золотые "Пауки" и безумный аттракцион - РИА Новости, 06.08.2021
Лучшие фото недели: горячие красотки, золотые "Пауки" и безумный аттракцион
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 06.08.2021
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фото
олимпийские игры
олимпиада
ливан
санкт-петербург
токио
сша
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
ливан
санкт-петербург
токио
сша
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фото, фото, олимпийские игры, олимпиада, ливан, санкт-петербург, токио, сша, каракас, республика крым, тутаев, греция, чехия, сочи, калифорния, нью-дели, франция, москва, владимир путин, мармарис, крестный ход, западный берег реки иордан, светлана ромашина, монпелье, протесты, поезда, вднх, светлана колесниченко, ладожское озеро, железная дорога
11:50 06.08.2021 (обновлено: 13:18 06.08.2021)
 

Лучшие фото недели: горячие красотки, золотые "Пауки" и безумный аттракцион

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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Первая вице-мисс Maxim 2021 Виктория Богатырева на церемонии награждения в Москве.

Первая вице-мисс Maxim-2021 Виктория Богатырева на церемонии награждения в Москве
1 из 30

Первая вице-мисс Maxim 2021 Виктория Богатырева на церемонии награждения в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AFP 2021 / Yasin Akgul

Жители Мармариса перегоняют овец во время лесного пожара.

Мужчины перегоняют овец во время лесного пожара в Мармарис, Турция
2 из 30

Жители Мармариса перегоняют овец во время лесного пожара.

© AFP 2021 / Yasin Akgul
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выступают на XXXII летних Олимпийских играх в Токио с произвольной программой "Пауки", которая принесла им золото.

Российские спортсменки, члены сборной России (команда ОКР) Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выступают с произвольной программой в соревнованиях по синхронному плаванию дуэтов на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
3 из 30

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выступают на XXXII летних Олимпийских играх в Токио с произвольной программой "Пауки", которая принесла им золото.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© AP Photo / Ariana Cubillos

Мотоциклист с пассажиркой в Каракасе.

Мотоциклист с пассажиром во время выставки в районе Эль-Валье в Каракасе, Венесуэла
4 из 30

Мотоциклист с пассажиркой в Каракасе.

© AP Photo / Ariana Cubillos
© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh

Палестинский мальчик во время столкновений протестующих с израильскими военными на Западном берегу.

Палестинский мальчик во время столкновений с израильскими войсками в деревне Бейта
5 из 30

Палестинский мальчик во время столкновений протестующих с израильскими военными на Западном берегу.

© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh
© AP Photo / CTK Photo/Chaloupka Miroslav

На месте железнодорожной аварии в Чехии, где столкнулись два пассажирских поезда.

На месте столкновения пассажирских поездов в Чехии
6 из 30

На месте железнодорожной аварии в Чехии, где столкнулись два пассажирских поезда.

© AP Photo / CTK Photo/Chaloupka Miroslav
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Участники VI международного фестиваля "Фонтанка-SUP" на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге.

Участники VI международного фестиваля SUP-серфинга Фонтанка-SUP на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге
7 из 30

Участники VI международного фестиваля "Фонтанка-SUP" на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© AFP 2021 / Ahmed Al-Rubaye

Дети купаются со стадом буйволов в реке Дияла к востоку от Багдада.

Иракские мальчики плавают со стадом буйволов в реке Дияла, Багдад
8 из 30

Дети купаются со стадом буйволов в реке Дияла к востоку от Багдада.

© AFP 2021 / Ahmed Al-Rubaye
© AFP 2021 / Guillaume Souvant

Большая панда Хуань Хуань с новорожденными детенышами-близнецами во французском зоопарке Боваль.

Гигантская панда Huan Huan с детенышем в зоопарке Франции
9 из 30

Большая панда Хуань Хуань с новорожденными детенышами-близнецами во французском зоопарке Боваль.

© AFP 2021 / Guillaume Souvant
© AFP 2021 / Getty Images/Justin Sullivan

Железная дорога через Большое Соленое озеро в США.

Железная дорога через Большое Соленое озеро в штате Юта, США
10 из 30

Железная дорога через Большое Соленое озеро в США.

© AFP 2021 / Getty Images/Justin Sullivan
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Прохожие в Кремлевском проезде у Красной площади.

Прохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве
11 из 30

Прохожие в Кремлевском проезде у Красной площади.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время посещения Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря на острове Коневец в Ладожском озере.

Президент РФ В. Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь
12 из 30

Владимир Путин во время посещения Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря на острове Коневец в Ладожском озере.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Крестный ход с иконой Всемилостивого Спаса в городе Тутаеве Ярославской области.

Крестный ход с иконой Всемилостивого Спаса
13 из 30

Крестный ход с иконой Всемилостивого Спаса в городе Тутаеве Ярославской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© AFP 2021 / Pascal Guyot

Розовый фламинго среди птенцов в загоне в Эг-Морт недалеко от Монпелье.

Розовый фламинго стоит среди птенцов фламинго в загоне в Эг-Морт, недалеко от Монпелье, на юге Франции
14 из 30

Розовый фламинго среди птенцов в загоне в Эг-Морт недалеко от Монпелье.

© AFP 2021 / Pascal Guyot
© AFP 2021 / Patric Baz

Столкновения протестующих с армией и силами безопасности в центре Бейрута.

Протестующий стоит с ливанским национальным флагом во время столкновений с армией и силами безопасности возле штаб-квартиры ливанского парламента в центре столицы Бейрута
15 из 30

Столкновения протестующих с армией и силами безопасности в центре Бейрута.

© AFP 2021 / Patric Baz
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Российская спортсменка Надежда Макрогузова в матче 1/8 финала соревнований по пляжному волейболу среди женщин против Тины Граудини и Анастасии Кравченок на Олимпийских играх в Токио.

Олимпиада-2020. Пляжный волейбол. Женщины.
16 из 30

Российская спортсменка Надежда Макрогузова в матче 1/8 финала соревнований по пляжному волейболу среди женщин против Тины Граудини и Анастасии Кравченок на Олимпийских играх в Токио.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Празднование Дня ВДВ на ВДНХ.

Празднование Дня ВДВ в Москве
17 из 30

Празднование Дня ВДВ на ВДНХ.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© AFP 2021 / Gent Shkullaku

Женщина плавает в озере Ксема в национальном парке долины Вальбона. Температура воздуха в Албании достигла пика в 43 градуса по Цельсию.

Женщина плавает, чтобы охладиться в озере Ксема, небольшом естественном озере, расположенном в национальном парке Валбона недалеко от Драгоби. В Албании температура достигла пика 43 ° C
18 из 30

Женщина плавает в озере Ксема в национальном парке долины Вальбона. Температура воздуха в Албании достигла пика в 43 градуса по Цельсию.

© AFP 2021 / Gent Shkullaku
© REUTERS / Athit Perawongmetha

Американская легкоатлетка Тара Дэвис на Олимпийских играх в Токио.

Олимпийские игры в Токио-2020. Тара Дэвис из США
19 из 30

Американская легкоатлетка Тара Дэвис на Олимпийских играх в Токио.

© REUTERS / Athit Perawongmetha
© REUTERS / Fransisco Carolio / Antara Foto

Очередь за вакциной от COVID-19 в Медане, индонезийская провинция Северная Суматра.

Люди в защитных масках стоят в очереди в ожидании дозы вакцины против коронавирусной болезни (COVID-19) во время программы вакцинации в здании правительства провинции в Медане, провинция Северная Суматра, Индонезия.
20 из 30

Очередь за вакциной от COVID-19 в Медане, индонезийская провинция Северная Суматра.

© REUTERS / Fransisco Carolio / Antara Foto
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Слониха Марго в парке-санатории для реабилитации цирковых животных в селе Ахштырь Адлерского района Сочи.

Слониха Марго в парке-санатории для реабилитации цирковых слонов в селе Ахштырь Адлерского района
21 из 30

Слониха Марго в парке-санатории для реабилитации цирковых животных в селе Ахштырь Адлерского района Сочи.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© AP Photo / Michael Pappas

Природные пожары на острове Эвия в Греции.

Природные пожары на острове Эвия, Греция
22 из 30

Природные пожары на острове Эвия в Греции.

© AP Photo / Michael Pappas
© AP Photo / Altaf Qadri

Ребенок в лагере беженцев рохинджа на берегу реки Джамна в Индии.

Ребенок беженцев Рохинья в лагере беженцев на берегу реки Джамна в Индии
23 из 30

Ребенок в лагере беженцев рохинджа на берегу реки Джамна в Индии.

© AP Photo / Altaf Qadri
© REUTERS / Mohamed Azakir

Ливанская армия в Халде.

Ливанская армия в Халде, Ливан
24 из 30

Ливанская армия в Халде.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© AFP 2021 / Khaled DeSouki

Рабочие в Египте устроили перекур внутри бетонной трубы.

Рабочие отдыхают внутри бетонной трубы в Египте
25 из 30

Рабочие в Египте устроили перекур внутри бетонной трубы.

© AFP 2021 / Khaled DeSouki
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Отдыхающие в курортном поселке Николаевка в Крыму.

Отдыхающие на набережной в курортном поселке Николаевка в Крыму
26 из 30

Отдыхающие в курортном поселке Николаевка в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© REUTERS / Amanda Perobelli

Стеклянная смотровая площадка с прозрачным полом Sampa Sky в бразильском Сан-Паулу.

Обзорная труба Sampa Sky в Сан-Пауло
27 из 30

Стеклянная смотровая площадка с прозрачным полом Sampa Sky в бразильском Сан-Паулу.

© REUTERS / Amanda Perobelli
© AFP 2021 / Prakash Singh

Разгон протестующих водометами в Нью-Дели.

Разгон протестующих водой в Нью-Дели, Индия
28 из 30

Разгон протестующих водометами в Нью-Дели.

© AFP 2021 / Prakash Singh
© AP Photo / Noah BergerЛесные пожары в Калифорнии.
Лесные пожары в Калифорнии
29 из 30
Лесные пожары в Калифорнии.
© AP Photo / Noah Berger
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Алексей Филиппов. "Олимпиада-2020. Токио из окна автобуса". Из-за антикоронавирусных ограничений журналисты, работающие на Играх, проходят 14-дневный карантин, между стадионами передвигаются на специальных автобусах или такси, поэтому город видят лишь через стекло.

Олимпиада 2020. Токио из окна автобуса
30 из 30

Алексей Филиппов. "Олимпиада-2020. Токио из окна автобуса". Из-за антикоронавирусных ограничений журналисты, работающие на Играх, проходят 14-дневный карантин, между стадионами передвигаются на специальных автобусах или такси, поэтому город видят лишь через стекло.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ФотоОлимпийские игрыОлимпиадаЛиванСанкт-ПетербургТокиоСШАКаракасРеспублика КрымТутаевГрецияЧехияСочиКалифорнияНью-ДелиФранцияМоскваВладимир ПутинМармарисКрестный ходЗападный берег реки ИорданСветлана РомашинаМонпельеПротестыпоездаВДНХСветлана КолесниченкоЛадожское озероЖелезная дорога
 
 
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