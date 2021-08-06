Лучшие фото недели: горячие красотки, золотые "Пауки" и безумный аттракцион
Первая вице-мисс Maxim 2021 Виктория Богатырева на церемонии награждения в Москве.
Первая вице-мисс Maxim 2021 Виктория Богатырева на церемонии награждения в Москве.
Жители Мармариса перегоняют овец во время лесного пожара.
Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выступают на XXXII летних Олимпийских играх в Токио с произвольной программой "Пауки", которая принесла им золото.
Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выступают на XXXII летних Олимпийских играх в Токио с произвольной программой "Пауки", которая принесла им золото.
Мотоциклист с пассажиркой в Каракасе.
Мотоциклист с пассажиркой в Каракасе.
Палестинский мальчик во время столкновений протестующих с израильскими военными на Западном берегу.
Палестинский мальчик во время столкновений протестующих с израильскими военными на Западном берегу.
На месте железнодорожной аварии в Чехии, где столкнулись два пассажирских поезда.
На месте железнодорожной аварии в Чехии, где столкнулись два пассажирских поезда.
Участники VI международного фестиваля "Фонтанка-SUP" на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге.
Участники VI международного фестиваля "Фонтанка-SUP" на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге.
Дети купаются со стадом буйволов в реке Дияла к востоку от Багдада.
Большая панда Хуань Хуань с новорожденными детенышами-близнецами во французском зоопарке Боваль.
Большая панда Хуань Хуань с новорожденными детенышами-близнецами во французском зоопарке Боваль.
Железная дорога через Большое Соленое озеро в США.
Прохожие в Кремлевском проезде у Красной площади.
Владимир Путин во время посещения Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря на острове Коневец в Ладожском озере.
Владимир Путин во время посещения Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря на острове Коневец в Ладожском озере.
Крестный ход с иконой Всемилостивого Спаса в городе Тутаеве Ярославской области.
Крестный ход с иконой Всемилостивого Спаса в городе Тутаеве Ярославской области.
Розовый фламинго среди птенцов в загоне в Эг-Морт недалеко от Монпелье.
Столкновения протестующих с армией и силами безопасности в центре Бейрута.
Российская спортсменка Надежда Макрогузова в матче 1/8 финала соревнований по пляжному волейболу среди женщин против Тины Граудини и Анастасии Кравченок на Олимпийских играх в Токио.
Российская спортсменка Надежда Макрогузова в матче 1/8 финала соревнований по пляжному волейболу среди женщин против Тины Граудини и Анастасии Кравченок на Олимпийских играх в Токио.
Празднование Дня ВДВ на ВДНХ.
Женщина плавает в озере Ксема в национальном парке долины Вальбона. Температура воздуха в Албании достигла пика в 43 градуса по Цельсию.
Женщина плавает в озере Ксема в национальном парке долины Вальбона. Температура воздуха в Албании достигла пика в 43 градуса по Цельсию.
Американская легкоатлетка Тара Дэвис на Олимпийских играх в Токио.
Очередь за вакциной от COVID-19 в Медане, индонезийская провинция Северная Суматра.
Очередь за вакциной от COVID-19 в Медане, индонезийская провинция Северная Суматра.
Слониха Марго в парке-санатории для реабилитации цирковых животных в селе Ахштырь Адлерского района Сочи.
Слониха Марго в парке-санатории для реабилитации цирковых животных в селе Ахштырь Адлерского района Сочи.
Природные пожары на острове Эвия в Греции.
Природные пожары на острове Эвия в Греции.
Ребенок в лагере беженцев рохинджа на берегу реки Джамна в Индии.
Ребенок в лагере беженцев рохинджа на берегу реки Джамна в Индии.
Ливанская армия в Халде.
Рабочие в Египте устроили перекур внутри бетонной трубы.
Отдыхающие в курортном поселке Николаевка в Крыму.
Отдыхающие в курортном поселке Николаевка в Крыму.
Стеклянная смотровая площадка с прозрачным полом Sampa Sky в бразильском Сан-Паулу.
Стеклянная смотровая площадка с прозрачным полом Sampa Sky в бразильском Сан-Паулу.
Разгон протестующих водометами в Нью-Дели.
Алексей Филиппов. "Олимпиада-2020. Токио из окна автобуса". Из-за антикоронавирусных ограничений журналисты, работающие на Играх, проходят 14-дневный карантин, между стадионами передвигаются на специальных автобусах или такси, поэтому город видят лишь через стекло.
Алексей Филиппов. "Олимпиада-2020. Токио из окна автобуса". Из-за антикоронавирусных ограничений журналисты, работающие на Играх, проходят 14-дневный карантин, между стадионами передвигаются на специальных автобусах или такси, поэтому город видят лишь через стекло.