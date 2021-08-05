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На Украине сочли слова спортсменок о российских соперницах ударом по стране
На Украине сочли слова спортсменок о российских соперницах ударом по стране - РИА Новости, 05.08.2021
На Украине сочли слова спортсменок о российских соперницах ударом по стране
Украинский политолог Алексей Голобуцкий раскритиковал спортсменок, рассказавших на Олимпиаде о дружбе с соперницами из России. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:04
2021-08-05T15:12
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинский политолог Алексей Голобуцкий раскритиковал спортсменок, рассказавших на Олимпиаде о дружбе с соперницами из России.Ранее синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук на пресс-конференции заявили, что уважают всех участников состязаний — в том числе и россиян. По словам девушек, спорт не имеет никакого отношения к политике. Россиянок Федина и вовсе назвала "лучшими подружками"."Синхронистки нанесли ощутимый удар по нашим международным позициям — в том числе и по тем аспектам, которые касаются переговоров с союзниками о военной помощи", — написал Голобуцкий в телеграм-канале.По его мнению, ответ девушек может привести к тому, что зарубежные страны усомнятся в правдивости заявлений Украины о конфликте с Россией и откажутся помогать Киеву.Также Голобуцкий обратил внимание на то, что пресс-конференция в Токио проходила на русском языке.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://rsport.ria.ru/20210804/olimpiada-1744360952.html
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политика, в мире, спорт, олимпиада, соцсети, украина, токио, москва, ситуация на украине, синхронное плавание, россия
15:04 05.08.2021 (обновлено: 15:12 05.08.2021)
 
На Украине сочли слова спортсменок о российских соперницах ударом по стране

Украинский политолог Голобуцкий: слова синхронисток о дружбе с россиянками ударили по нашей стране

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Синхронное плавание. Дуэт. Произвольная программа
Олимпиада-2020. Синхронное плавание. Дуэт. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинский политолог Алексей Голобуцкий раскритиковал спортсменок, рассказавших на Олимпиаде о дружбе с соперницами из России.
Ранее синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук на пресс-конференции заявили, что уважают всех участников состязаний — в том числе и россиян. По словам девушек, спорт не имеет никакого отношения к политике. Россиянок Федина и вовсе назвала "лучшими подружками".
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"Синхронистки нанесли ощутимый удар по нашим международным позициям — в том числе и по тем аспектам, которые касаются переговоров с союзниками о военной помощи", — написал Голобуцкий в телеграм-канале.
По его мнению, ответ девушек может привести к тому, что зарубежные страны усомнятся в правдивости заявлений Украины о конфликте с Россией и откажутся помогать Киеву.
Также Голобуцкий обратил внимание на то, что пресс-конференция в Токио проходила на русском языке.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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