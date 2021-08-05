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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома - РИА Новости, 05.08.2021
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома в Приморском районе, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:15
2021-08-05T10:24
происшествия
санкт-петербург
приморский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома в Приморском районе, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.Информация об инциденте поступила 4 августа. Как выяснили полицейские, около 20 часов горожанин во время драки трижды выстрелил в сторону 21-летнего молодого человека.На следующий день задержали 59-летнего местного жителя — он был ранее судим за хранение огнестрельного оружия и применение насилия в отношение представителя власти.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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санкт-петербург
приморский район
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происшествия, санкт-петербург, приморский район, ленинградская область, гумвд
09:15 05.08.2021 (обновлено: 10:24 05.08.2021)
 
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома

ГУМВД: в Приморском районе Петербурга задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома в Приморском районе, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Информация об инциденте поступила 4 августа. Как выяснили полицейские, около 20 часов горожанин во время драки трижды выстрелил в сторону 21-летнего молодого человека.
На следующий день задержали 59-летнего местного жителя — он был ранее судим за хранение огнестрельного оружия и применение насилия в отношение представителя власти.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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