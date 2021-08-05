https://ria.ru/20210805/peterbug-1744447704.html
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома - РИА Новости, 05.08.2021
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома в Приморском районе, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:15
2021-08-05T09:15
2021-08-05T10:24
происшествия
санкт-петербург
приморский район
ленинградская область
гумвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома в Приморском районе, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.Информация об инциденте поступила 4 августа. Как выяснили полицейские, около 20 часов горожанин во время драки трижды выстрелил в сторону 21-летнего молодого человека.На следующий день задержали 59-летнего местного жителя — он был ранее судим за хранение огнестрельного оружия и применение насилия в отношение представителя власти.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://radiosputnik.ria.ru/20210727/vystrely-1743138025.html
санкт-петербург
приморский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, приморский район, ленинградская область, гумвд
09:15 05.08.2021 (обновлено: 10:24 05.08.2021)
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома
ГУМВД: в Приморском районе Петербурга задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома