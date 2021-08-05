https://ria.ru/20210805/peterbug-1744447704.html

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома - РИА Новости, 05.08.2021

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома в Приморском районе, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T09:15

2021-08-05T09:15

2021-08-05T10:24

происшествия

санкт-петербург

приморский район

ленинградская область

гумвд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома в Приморском районе, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.Информация об инциденте поступила 4 августа. Как выяснили полицейские, около 20 часов горожанин во время драки трижды выстрелил в сторону 21-летнего молодого человека.На следующий день задержали 59-летнего местного жителя — он был ранее судим за хранение огнестрельного оружия и применение насилия в отношение представителя власти.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/vystrely-1743138025.html

санкт-петербург

приморский район

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, приморский район, ленинградская область, гумвд