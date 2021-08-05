https://ria.ru/20210805/agressiya-1744531440.html

Базы в Средней Азии задействуют при агрессии из Афганистана, заявил Шойгу

Базы в Средней Азии задействуют при агрессии из Афганистана, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.08.2021

Базы в Средней Азии задействуют при агрессии из Афганистана, заявил Шойгу

Российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае прямой агрессии с афганского направления, заявил министр... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:25

2021-08-05T16:25

2021-08-05T16:28

киргизия

таджикистан

одкб

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сергей шойгу

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НОВОСИБИРСК, 5 авг - РИА Новости. Российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае прямой агрессии с афганского направления, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость", - сказал Шойгу в четверг на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, отвечая на вопрос о мерах, принимаемых для нейтрализации угроз, исходящих из Афганистана.При этом Шойгу отметил, что страны-члены ОДКБ по своим масштабам, оборонному потенциалу не могут быть на равных с Россией и нуждаются в помощи на афганском направлении, поскольку речь идёт, в конечном итоге, о военной безопасности России."Надеемся на то, что те соглашения, которые существуют с движением "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ – ред.), будут выполняться. Но, имея прошлый и позапрошлый опыт, конечно, в это тяжело сходу поверить. Этим надо заниматься, чтобы всё это не пришло к нам в страну. И тут надо наших членов ОДКБ всячески поддерживать, помогать им", - сказал Шойгу.Отвечая на вопрос о финансовых затратах РФ на данном направлении, министр сказал: "Если говорить по деньгам, то это не те деньги, о которых надо задумываться, когда решаем такие вещи". Он также отметил, что Москва и Душанбе реализуют совместную программу по перевооружению армии Таджикистана, но сейчас возникла необходимость заняться укреплением и боевого потенциала погранвойск республики."Программа большая, рассчитанная почти до почти 2040 года. Но сейчас возникла обоснованная необходимость заняться не только армией, но и границей", - подчеркнул Шойгу.Он также напомнил, что начинаются большие российско-таджикско-узбекские учения, на которых будут отработаны задачи, связанные с ситуацией в регионе. От РФ в них задействуется более тысячи военнослужащих, сообщил Шойгу.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210722/tadzhikistan-1742317829.html

https://ria.ru/20210805/ucheniya-1744437081.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-05T16:25 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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