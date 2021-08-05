16:25 05.08.2021 (обновлено: 16:28 05.08.2021)
Базы в Средней Азии задействуют при агрессии из Афганистана, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: базы в Таджикистане и Киргизии задействуют при агрессии из Афганистана
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
НОВОСИБИРСК, 5 авг - РИА Новости. Российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае прямой агрессии с афганского направления, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость", - сказал Шойгу в четверг на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, отвечая на вопрос о мерах, принимаемых для нейтрализации угроз, исходящих из Афганистана.
При этом Шойгу отметил, что страны-члены ОДКБ по своим масштабам, оборонному потенциалу не могут быть на равных с Россией и нуждаются в помощи на афганском направлении, поскольку речь идёт, в конечном итоге, о военной безопасности России.
"Надеемся на то, что те соглашения, которые существуют с движением "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ – ред.), будут выполняться. Но, имея прошлый и позапрошлый опыт, конечно, в это тяжело сходу поверить. Этим надо заниматься, чтобы всё это не пришло к нам в страну. И тут надо наших членов ОДКБ всячески поддерживать, помогать им", - сказал Шойгу.
Отвечая на вопрос о финансовых затратах РФ на данном направлении, министр сказал: "Если говорить по деньгам, то это не те деньги, о которых надо задумываться, когда решаем такие вещи". Он также отметил, что Москва и Душанбе реализуют совместную программу по перевооружению армии Таджикистана, но сейчас возникла необходимость заняться укреплением и боевого потенциала погранвойск республики.
"Программа большая, рассчитанная почти до почти 2040 года. Но сейчас возникла обоснованная необходимость заняться не только армией, но и границей", - подчеркнул Шойгу.
Он также напомнил, что начинаются большие российско-таджикско-узбекские учения, на которых будут отработаны задачи, связанные с ситуацией в регионе. От РФ в них задействуется более тысячи военнослужащих, сообщил Шойгу.
* Запрещенная в России террористическая организация