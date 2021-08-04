https://ria.ru/20210804/rianna-1744378580.html

Рианна стала миллиардером

Рианна стала миллиардером - РИА Новости, 04.08.2021

Рианна стала миллиардером

Робин Рианна Фенти, известная всему миру как американская певица Рианна, официально стала миллиардером, ее состояние в настоящее время составляет 1,7 миллиарда... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:23

2021-08-04T17:23

2021-08-04T17:58

технологии

forbes

рианна (робин фенти)

lvmh

культура

шоу-бизнес

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Робин Рианна Фенти, известная всему миру как американская певица Рианна, официально стала миллиардером, ее состояние в настоящее время составляет 1,7 миллиарда долларов, сообщает издание Forbes.Согласно приведенным данным, большую часть своего нынешнего состояния (около 1,4 миллиарда долларов) селебрити заработала благодаря основанной ей в 2017 году косметической компании Fenty Beauty. Помимо этого, Рианна владеет долей в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty, которая оценивается в 270 миллионов долларов. Оставшуюся часть капитала составляют доходы знаменитости как певицы и актрисы.Отмечается, что немалую роль в продвижении бренда косметической компании сыграла реклама в социальных сетях (у Рианны 101 миллион подписчиков в Instagram и 102,5 миллиона в Twitter). Fenty Beauty - это совместное предприятие с французским конгломератом предметов роскоши LVMH. Компания была запущена в 2017 году. В линейке компании представлены косметические продукты для разных оттенков кожи, например, ​​тональная основа предлагается в 50 оттенках.По данным LVMH, к 2018 году годовой доход линии достиг более 550 миллионов долларов, опередив другие бренды, основанные знаменитостями, такие как Kylie Cosmetics, KKW Beauty и Honest Company.

https://ria.ru/20210619/moda-1737628949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, forbes, рианна (робин фенти), lvmh, шоу-бизнес