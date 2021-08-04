Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210804/rianna-1744378580.html
Рианна стала миллиардером
Рианна стала миллиардером - РИА Новости, 04.08.2021
Рианна стала миллиардером
Робин Рианна Фенти, известная всему миру как американская певица Рианна, официально стала миллиардером, ее состояние в настоящее время составляет 1,7 миллиарда... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:23
2021-08-04T17:58
технологии
forbes
рианна (робин фенти)
lvmh
культура
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154944/81/1549448152_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_93bd7764e7a83cb7f28109b7989af63d.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Робин Рианна Фенти, известная всему миру как американская певица Рианна, официально стала миллиардером, ее состояние в настоящее время составляет 1,7 миллиарда долларов, сообщает издание Forbes.Согласно приведенным данным, большую часть своего нынешнего состояния (около 1,4 миллиарда долларов) селебрити заработала благодаря основанной ей в 2017 году косметической компании Fenty Beauty. Помимо этого, Рианна владеет долей в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty, которая оценивается в 270 миллионов долларов. Оставшуюся часть капитала составляют доходы знаменитости как певицы и актрисы.Отмечается, что немалую роль в продвижении бренда косметической компании сыграла реклама в социальных сетях (у Рианны 101 миллион подписчиков в Instagram и 102,5 миллиона в Twitter). Fenty Beauty - это совместное предприятие с французским конгломератом предметов роскоши LVMH. Компания была запущена в 2017 году. В линейке компании представлены косметические продукты для разных оттенков кожи, например, ​​тональная основа предлагается в 50 оттенках.По данным LVMH, к 2018 году годовой доход линии достиг более 550 миллионов долларов, опередив другие бренды, основанные знаменитостями, такие как Kylie Cosmetics, KKW Beauty и Honest Company.
https://ria.ru/20210619/moda-1737628949.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154944/81/1549448152_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_7b23559175e65115fe9c08558f9e51b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, forbes, рианна (робин фенти), lvmh, шоу-бизнес
17:23 04.08.2021 (обновлено: 17:58 04.08.2021)
 
Рианна стала миллиардером

Forbes: американская певица Рианна официально стала миллиардером

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПевица Рианна на красной дорожке премьеры фильма "Окча" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Певица Рианна на красной дорожке премьеры фильма Окча в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Робин Рианна Фенти, известная всему миру как американская певица Рианна, официально стала миллиардером, ее состояние в настоящее время составляет 1,7 миллиарда долларов, сообщает издание Forbes.
Согласно приведенным данным, большую часть своего нынешнего состояния (около 1,4 миллиарда долларов) селебрити заработала благодаря основанной ей в 2017 году косметической компании Fenty Beauty. Помимо этого, Рианна владеет долей в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty, которая оценивается в 270 миллионов долларов. Оставшуюся часть капитала составляют доходы знаменитости как певицы и актрисы.
Певица Рианна на церемонии награждения CFDA Fashion Awards - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 08:00Культура
О вкусах спорят: кто в ответе за лучшие и худшие образы звезд
Отмечается, что немалую роль в продвижении бренда косметической компании сыграла реклама в социальных сетях (у Рианны 101 миллион подписчиков в Instagram и 102,5 миллиона в Twitter). Fenty Beauty - это совместное предприятие с французским конгломератом предметов роскоши LVMH. Компания была запущена в 2017 году. В линейке компании представлены косметические продукты для разных оттенков кожи, например, ​​тональная основа предлагается в 50 оттенках.
По данным LVMH, к 2018 году годовой доход линии достиг более 550 миллионов долларов, опередив другие бренды, основанные знаменитостями, такие как Kylie Cosmetics, KKW Beauty и Honest Company.
 
КультураТехнологииForbesРианна (Робин Фенти)LVMHШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Лента новостейМолния