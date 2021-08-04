14:47 04.08.2021 (обновлено: 15:28 04.08.2021)
В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
Власти и прокуратура Петербурга проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes Бакаидовым
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Прокуратура Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства после инцидента с участием программиста с инвалидностью Ивана Бакаидова в маршрутке, которого пытался высадить водитель, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
"Прокуратура Красногвардейского района организовала проверку исполнения федерального законодательства при оказании инвалиду услуг по пассажирской перевозке по автобусному маршруту", - говорится в сообщении пресс-службы.
Власти Петербурга проверят работу перевозчика, на маршруте которого водитель пытался высадить программиста-инвалида, сообщает городской комитет по транспорту.
Программист из Петербурга Иван Бакаидов, страдающий ДЦП и нарушением речи (дизартрия) и известный своими разработками в области альтернативной коммуникации, ранее рассказал об инциденте в маршрутке, когда водитель попытался его высадить. По его словам, водитель маршрутки изменил свою позицию только после вмешательства другого пассажира.
"Комитет по транспорту проводит проверку работы перевозчика коммерческого маршрута № К-322 по факту отказа в перевозке пассажира с ДЦП", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
"Водитель общественного транспорта должен вести себя корректно и тактично. Мы считаем недопустимым подобное поведение по отношению к пассажирам, особенно в отношении социально-незащищенных групп населения! От имени транспортного комплекса Санкт-Петербурга приносим извинения Ивану Бакаидову" - выражают городские власти свою позицию.
Как сообщал РИА Новости представитель Бакаидова, инцидент произошел в маршрутке №К322 около 20.00 мск в понедельник в районе Магнитогорской улицы. Бакаидов, по его словам, не планирует обращаться с жалобой на действия водителя. Комментарием компании "Питеравто", которая обслуживает этот маршрут, агентство пока не располагает.
Бакаидов получил известность в 2017 году, когда, будучи ещё школьником, представил свои программные продукты для альтернативной коммуникации на международном гуманитарном саммите ООН в Стамбуле. Помимо программирования, он увлекается бочча - паралимпийским видом спорта с элементами боулинга и керлинга для инвалидов с тяжелой формой ДЦП.