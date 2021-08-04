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В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes - РИА Новости, 04.08.2021
В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
Прокуратура Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства после инцидента с участием программиста с инвалидностью Ивана Бакаидова в маршрутке,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:47
2021-08-04T15:28
происшествия
санкт-петербург
оон
стамбул
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Прокуратура Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства после инцидента с участием программиста с инвалидностью Ивана Бакаидова в маршрутке, которого пытался высадить водитель, сообщили в пресс-службе прокуратуры города."Прокуратура Красногвардейского района организовала проверку исполнения федерального законодательства при оказании инвалиду услуг по пассажирской перевозке по автобусному маршруту", - говорится в сообщении пресс-службы.Власти Петербурга проверят работу перевозчика, на маршруте которого водитель пытался высадить программиста-инвалида, сообщает городской комитет по транспорту.Программист из Петербурга Иван Бакаидов, страдающий ДЦП и нарушением речи (дизартрия) и известный своими разработками в области альтернативной коммуникации, ранее рассказал об инциденте в маршрутке, когда водитель попытался его высадить. По его словам, водитель маршрутки изменил свою позицию только после вмешательства другого пассажира."Комитет по транспорту проводит проверку работы перевозчика коммерческого маршрута № К-322 по факту отказа в перевозке пассажира с ДЦП", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства."Водитель общественного транспорта должен вести себя корректно и тактично. Мы считаем недопустимым подобное поведение по отношению к пассажирам, особенно в отношении социально-незащищенных групп населения! От имени транспортного комплекса Санкт-Петербурга приносим извинения Ивану Бакаидову" - выражают городские власти свою позицию.Как сообщал РИА Новости представитель Бакаидова, инцидент произошел в маршрутке №К322 около 20.00 мск в понедельник в районе Магнитогорской улицы. Бакаидов, по его словам, не планирует обращаться с жалобой на действия водителя. Комментарием компании "Питеравто", которая обслуживает этот маршрут, агентство пока не располагает.Бакаидов получил известность в 2017 году, когда, будучи ещё школьником, представил свои программные продукты для альтернативной коммуникации на международном гуманитарном саммите ООН в Стамбуле. Помимо программирования, он увлекается бочча - паралимпийским видом спорта с элементами боулинга и керлинга для инвалидов с тяжелой формой ДЦП.
https://ria.ru/20210730/kafe-1743553215.html
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происшествия, санкт-петербург, оон, стамбул
14:47 04.08.2021 (обновлено: 15:28 04.08.2021)
 
В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes

Власти и прокуратура Петербурга проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes Бакаидовым

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Прокуратура Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства после инцидента с участием программиста с инвалидностью Ивана Бакаидова в маршрутке, которого пытался высадить водитель, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
"Прокуратура Красногвардейского района организовала проверку исполнения федерального законодательства при оказании инвалиду услуг по пассажирской перевозке по автобусному маршруту", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Власти Петербурга проверят работу перевозчика, на маршруте которого водитель пытался высадить программиста-инвалида, сообщает городской комитет по транспорту.
Программист из Петербурга Иван Бакаидов, страдающий ДЦП и нарушением речи (дизартрия) и известный своими разработками в области альтернативной коммуникации, ранее рассказал об инциденте в маршрутке, когда водитель попытался его высадить. По его словам, водитель маршрутки изменил свою позицию только после вмешательства другого пассажира.
"Комитет по транспорту проводит проверку работы перевозчика коммерческого маршрута № К-322 по факту отказа в перевозке пассажира с ДЦП", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
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"Водитель общественного транспорта должен вести себя корректно и тактично. Мы считаем недопустимым подобное поведение по отношению к пассажирам, особенно в отношении социально-незащищенных групп населения! От имени транспортного комплекса Санкт-Петербурга приносим извинения Ивану Бакаидову" - выражают городские власти свою позицию.
Как сообщал РИА Новости представитель Бакаидова, инцидент произошел в маршрутке №К322 около 20.00 мск в понедельник в районе Магнитогорской улицы. Бакаидов, по его словам, не планирует обращаться с жалобой на действия водителя. Комментарием компании "Питеравто", которая обслуживает этот маршрут, агентство пока не располагает.
Бакаидов получил известность в 2017 году, когда, будучи ещё школьником, представил свои программные продукты для альтернативной коммуникации на международном гуманитарном саммите ООН в Стамбуле. Помимо программирования, он увлекается бочча - паралимпийским видом спорта с элементами боулинга и керлинга для инвалидов с тяжелой формой ДЦП.
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