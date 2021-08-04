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Нижегородская область
https://ria.ru/20210804/programma-1744399904.html
В Нижнем Новгороде стартовала пилотная программа "Дорога в жизнь"
В Нижнем Новгороде стартовала пилотная программа "Дорога в жизнь" - РИА Новости, 04.08.2021
В Нижнем Новгороде стартовала пилотная программа "Дорога в жизнь"
Пилотная программа раннего выявления и социализации людей с инвалидностью или имеющих высокий риск получения инвалидности "Дорога в жизнь" стартовала в... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:58
2021-08-04T18:58
нижегородская область
общество
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Пилотная программа раннего выявления и социализации людей с инвалидностью или имеющих высокий риск получения инвалидности "Дорога в жизнь" стартовала в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.С инициативой создания программы 3 декабря 2020 года перед президентом России Владимиром Путиным выступил руководитель проектного отдела "Доступная среда" Автономной некоммерческой организации "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" инвалид-колясочник Роман Пономаренко. Президент поддержал инициативу и поручил губернатору Нижегородской области Глебу Никитину реализовать в своем регионе эту инициативу в качестве пилотного проекта."Первое обучающее занятие для социальных координаторов проекта "Дорога в жизнь" состоялось 4 августа. Программа обучения специально была разработана специалистами факультета социальных наук Нижегородского университета имени Лобачевского", - отмечается в сообщении.В проекте начали обучение первые 20 социальных координаторов, которые индивидуально будут вести целевые группы проекта по психологическому, медицинскому, административно-правовому и социально-бытовому трекам, помогая им на раннем этапе проходить медицинскую и психологическую реабилитацию и социализироваться к новым условиям жизни."Нижегородская область одной из первых пришла к системной работе по внедрению механизмов развития доступной среды. Для этого был создан специальный проектный отдел, где работают люди, на личном опыте знающие, с какими проблемами сталкиваются жители региона с ограниченными возможностями здоровья. Роману Пономаренко удалось вынести идеи и предложения Нижегородской области на самый высокий уровень. Мы видим, как важно, чтобы позиция органов власти по отношению к людям, которые недавно стали инвалидами, была проактивной. Все соответствующие поручения президента уже выполняются", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Отмечается, что инициатор проекта Роман Пономаренко, будучи человеком на инвалидной коляске, по собственному опыту знает, насколько тяжело принять свое новое состояние или узнать о своей будущей инвалидности. В этот момент человек теряется, подчас не знает, что делать, к кому обращаться. И чем раньше ему будет оказана квалифицированная помощь и поддержка, тем быстрее он сможет преодолеть кризис и начать новую жизнь."Если человеку, который стал инвалидом, мы поможем в социализации и медицинской реабилитации на самой ранней стадии, то этим не просто окажем индивидуальную поддержку, но и внесем значительный вклад в экономику. Люди с инвалидностью или те, кто имеет риск ее получения в результате травмы или заболевания, смогут наравне со здоровыми гражданами, учиться, работать, путешествовать, то есть чувствовать себя полноценными членами общества", – подчеркнул Пономаренко.Он отметил, что за 6 месяцев командой проекта АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" при активном участии министерств и ведомств региона была разработана нормативно-правовая база и концепция реализации пилотной программы, выстроена ее управленческая модель, создан и запущен механизм межведомственного взаимодействия между всеми участниками проекта, определены пилотные медицинские учреждения, через которые будут отбираться целевые группы в проект."Это, действительно, нужный проект. С подобными просьбами об оказании системной помощи в адаптации инвалидов обращаются как люди с ограниченными возможностями здоровья, так и медики. Прекрасно, что именно на территории нашей области будет отрабатываться этот пилот. В процессе реализации проекта мы будем оказывать законодательную помощь организаторам, чтобы проект заработал еще эффективнее", - отметила депутат Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель председателя комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова.
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общество, нижегородская область, глеб никитин
18:58 04.08.2021
 
В Нижнем Новгороде стартовала пилотная программа "Дорога в жизнь"

Правительство Нижегородской области: в регионе стартовала программа для инвалидов "Дорога в жизнь"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде
Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Пилотная программа раннего выявления и социализации людей с инвалидностью или имеющих высокий риск получения инвалидности "Дорога в жизнь" стартовала в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
С инициативой создания программы 3 декабря 2020 года перед президентом России Владимиром Путиным выступил руководитель проектного отдела "Доступная среда" Автономной некоммерческой организации "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" инвалид-колясочник Роман Пономаренко. Президент поддержал инициативу и поручил губернатору Нижегородской области Глебу Никитину реализовать в своем регионе эту инициативу в качестве пилотного проекта.
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"Первое обучающее занятие для социальных координаторов проекта "Дорога в жизнь" состоялось 4 августа. Программа обучения специально была разработана специалистами факультета социальных наук Нижегородского университета имени Лобачевского", - отмечается в сообщении.
В проекте начали обучение первые 20 социальных координаторов, которые индивидуально будут вести целевые группы проекта по психологическому, медицинскому, административно-правовому и социально-бытовому трекам, помогая им на раннем этапе проходить медицинскую и психологическую реабилитацию и социализироваться к новым условиям жизни.
"Нижегородская область одной из первых пришла к системной работе по внедрению механизмов развития доступной среды. Для этого был создан специальный проектный отдел, где работают люди, на личном опыте знающие, с какими проблемами сталкиваются жители региона с ограниченными возможностями здоровья. Роману Пономаренко удалось вынести идеи и предложения Нижегородской области на самый высокий уровень. Мы видим, как важно, чтобы позиция органов власти по отношению к людям, которые недавно стали инвалидами, была проактивной. Все соответствующие поручения президента уже выполняются", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Отмечается, что инициатор проекта Роман Пономаренко, будучи человеком на инвалидной коляске, по собственному опыту знает, насколько тяжело принять свое новое состояние или узнать о своей будущей инвалидности. В этот момент человек теряется, подчас не знает, что делать, к кому обращаться. И чем раньше ему будет оказана квалифицированная помощь и поддержка, тем быстрее он сможет преодолеть кризис и начать новую жизнь.
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"Если человеку, который стал инвалидом, мы поможем в социализации и медицинской реабилитации на самой ранней стадии, то этим не просто окажем индивидуальную поддержку, но и внесем значительный вклад в экономику. Люди с инвалидностью или те, кто имеет риск ее получения в результате травмы или заболевания, смогут наравне со здоровыми гражданами, учиться, работать, путешествовать, то есть чувствовать себя полноценными членами общества", – подчеркнул Пономаренко.
Он отметил, что за 6 месяцев командой проекта АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" при активном участии министерств и ведомств региона была разработана нормативно-правовая база и концепция реализации пилотной программы, выстроена ее управленческая модель, создан и запущен механизм межведомственного взаимодействия между всеми участниками проекта, определены пилотные медицинские учреждения, через которые будут отбираться целевые группы в проект.
"Это, действительно, нужный проект. С подобными просьбами об оказании системной помощи в адаптации инвалидов обращаются как люди с ограниченными возможностями здоровья, так и медики. Прекрасно, что именно на территории нашей области будет отрабатываться этот пилот. В процессе реализации проекта мы будем оказывать законодательную помощь организаторам, чтобы проект заработал еще эффективнее", - отметила депутат Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель председателя комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова.
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