https://ria.ru/20210804/programma-1744399904.html

В Нижнем Новгороде стартовала пилотная программа "Дорога в жизнь"

В Нижнем Новгороде стартовала пилотная программа "Дорога в жизнь" - РИА Новости, 04.08.2021

В Нижнем Новгороде стартовала пилотная программа "Дорога в жизнь"

Пилотная программа раннего выявления и социализации людей с инвалидностью или имеющих высокий риск получения инвалидности "Дорога в жизнь" стартовала в... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:58

2021-08-04T18:58

2021-08-04T18:58

нижегородская область

общество

нижегородская область

глеб никитин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152060/36/1520603615_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_1c04184329d41f35879f71f4e35724ee.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Пилотная программа раннего выявления и социализации людей с инвалидностью или имеющих высокий риск получения инвалидности "Дорога в жизнь" стартовала в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.С инициативой создания программы 3 декабря 2020 года перед президентом России Владимиром Путиным выступил руководитель проектного отдела "Доступная среда" Автономной некоммерческой организации "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" инвалид-колясочник Роман Пономаренко. Президент поддержал инициативу и поручил губернатору Нижегородской области Глебу Никитину реализовать в своем регионе эту инициативу в качестве пилотного проекта."Первое обучающее занятие для социальных координаторов проекта "Дорога в жизнь" состоялось 4 августа. Программа обучения специально была разработана специалистами факультета социальных наук Нижегородского университета имени Лобачевского", - отмечается в сообщении.В проекте начали обучение первые 20 социальных координаторов, которые индивидуально будут вести целевые группы проекта по психологическому, медицинскому, административно-правовому и социально-бытовому трекам, помогая им на раннем этапе проходить медицинскую и психологическую реабилитацию и социализироваться к новым условиям жизни."Нижегородская область одной из первых пришла к системной работе по внедрению механизмов развития доступной среды. Для этого был создан специальный проектный отдел, где работают люди, на личном опыте знающие, с какими проблемами сталкиваются жители региона с ограниченными возможностями здоровья. Роману Пономаренко удалось вынести идеи и предложения Нижегородской области на самый высокий уровень. Мы видим, как важно, чтобы позиция органов власти по отношению к людям, которые недавно стали инвалидами, была проактивной. Все соответствующие поручения президента уже выполняются", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Отмечается, что инициатор проекта Роман Пономаренко, будучи человеком на инвалидной коляске, по собственному опыту знает, насколько тяжело принять свое новое состояние или узнать о своей будущей инвалидности. В этот момент человек теряется, подчас не знает, что делать, к кому обращаться. И чем раньше ему будет оказана квалифицированная помощь и поддержка, тем быстрее он сможет преодолеть кризис и начать новую жизнь."Если человеку, который стал инвалидом, мы поможем в социализации и медицинской реабилитации на самой ранней стадии, то этим не просто окажем индивидуальную поддержку, но и внесем значительный вклад в экономику. Люди с инвалидностью или те, кто имеет риск ее получения в результате травмы или заболевания, смогут наравне со здоровыми гражданами, учиться, работать, путешествовать, то есть чувствовать себя полноценными членами общества", – подчеркнул Пономаренко.Он отметил, что за 6 месяцев командой проекта АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" при активном участии министерств и ведомств региона была разработана нормативно-правовая база и концепция реализации пилотной программы, выстроена ее управленческая модель, создан и запущен механизм межведомственного взаимодействия между всеми участниками проекта, определены пилотные медицинские учреждения, через которые будут отбираться целевые группы в проект."Это, действительно, нужный проект. С подобными просьбами об оказании системной помощи в адаптации инвалидов обращаются как люди с ограниченными возможностями здоровья, так и медики. Прекрасно, что именно на территории нашей области будет отрабатываться этот пилот. В процессе реализации проекта мы будем оказывать законодательную помощь организаторам, чтобы проект заработал еще эффективнее", - отметила депутат Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель председателя комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова.

https://ria.ru/20210727/elektrobusy-1743176056.html

https://ria.ru/20210727/nizhniy-1743176639.html

https://ria.ru/20210730/proezd-1743633601.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, нижегородская область, глеб никитин