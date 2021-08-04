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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210804/maksim-1744258848.html
Представители МакSим рассказали о состоянии певицы
Представители МакSим рассказали о состоянии певицы - РИА Новости, 04.08.2021
Представители МакSим рассказали о состоянии певицы
Певица МакSим (Марина Абросимова) только начинает осознавать, что она была в коме столь длительное время, рассказала в беседе с порталом "СтарХит" ее... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T01:18
2021-08-04T04:42
шоубиз
общество
музыка
макsим (марина абросимова)
россия
коронавирус covid-19
яна богушевская
маргарита соколова (директор макsим)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) только начинает осознавать, что она была в коме столь длительное время, рассказала в беседе с порталом "СтарХит" ее генеральный менеджер Маргарита Соколова.Как ранее сообщила РИА Новости представитель артистки, она находится в сознании и идет на поправку.В свою очередь, пиар-менеджер певицы Яна Богушевская пояснила, что артистку ждет долгая терапия, о полном выздоровлении говорить пока рано.МакSим — российская певица и автор песен. Широкую известность она приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии.
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общество, музыка, макsим (марина абросимова), россия, коронавирус covid-19, яна богушевская, маргарита соколова (директор макsим)
01:18 04.08.2021 (обновлено: 04:42 04.08.2021)
 
Представители МакSим рассказали о состоянии певицы

Директор МакSим: певица только начинает осознавать, что была в коме так долго

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) только начинает осознавать, что она была в коме столь длительное время, рассказала в беседе с порталом "СтарХит" ее генеральный менеджер Маргарита Соколова.
Как ранее сообщила РИА Новости представитель артистки, она находится в сознании и идет на поправку.
"У Марины появились силы, она может самостоятельно сидеть, уже свешивает ноги с кровати. Пробовать ходить врачи ей пока запрещают — не время. <…> Марина боец, не ноет, не жалуется", — отметила Соколова.
В свою очередь, пиар-менеджер певицы Яна Богушевская пояснила, что артистку ждет долгая терапия, о полном выздоровлении говорить пока рано.
"Она (МакSим. — Прим. ред.) в бодром боевом настроении, чувствует себя гораздо лучше, ест самостоятельно", — уточнила Богушевская.
МакSим — российская певица и автор песен. Широкую известность она приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии.
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ШоубизОбществоМузыкаМакSим (Марина Абросимова)РоссияКоронавирус COVID-19Яна БогушевскаяМаргарита Соколова (директор МакSим)
 
 
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