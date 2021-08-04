https://ria.ru/20210804/maksim-1744258848.html

Представители МакSим рассказали о состоянии певицы

Представители МакSим рассказали о состоянии певицы - РИА Новости, 04.08.2021

Представители МакSим рассказали о состоянии певицы

Певица МакSим (Марина Абросимова) только начинает осознавать, что она была в коме столь длительное время, рассказала в беседе с порталом "СтарХит" ее... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T01:18

2021-08-04T01:18

2021-08-04T04:42

шоубиз

общество

музыка

макsим (марина абросимова)

россия

коронавирус covid-19

яна богушевская

маргарита соколова (директор макsим)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) только начинает осознавать, что она была в коме столь длительное время, рассказала в беседе с порталом "СтарХит" ее генеральный менеджер Маргарита Соколова.Как ранее сообщила РИА Новости представитель артистки, она находится в сознании и идет на поправку.В свою очередь, пиар-менеджер певицы Яна Богушевская пояснила, что артистку ждет долгая терапия, о полном выздоровлении говорить пока рано.МакSим — российская певица и автор песен. Широкую известность она приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20210802/turichenko-1743867573.html

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общество, музыка, макsим (марина абросимова), россия, коронавирус covid-19, яна богушевская, маргарита соколова (директор макsим)