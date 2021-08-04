01:18 04.08.2021 (обновлено: 04:42 04.08.2021)
Представители МакSим рассказали о состоянии певицы
Директор МакSим: певица только начинает осознавать, что была в коме так долго
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) только начинает осознавать, что она была в коме столь длительное время, рассказала в беседе с порталом "СтарХит" ее генеральный менеджер Маргарита Соколова.
Как ранее сообщила РИА Новости представитель артистки, она находится в сознании и идет на поправку.
"У Марины появились силы, она может самостоятельно сидеть, уже свешивает ноги с кровати. Пробовать ходить врачи ей пока запрещают — не время. <…> Марина боец, не ноет, не жалуется", — отметила Соколова.
В свою очередь, пиар-менеджер певицы Яна Богушевская пояснила, что артистку ждет долгая терапия, о полном выздоровлении говорить пока рано.
"Она (МакSим. — Прим. ред.) в бодром боевом настроении, чувствует себя гораздо лучше, ест самостоятельно", — уточнила Богушевская.
МакSим — российская певица и автор песен. Широкую известность она приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии.