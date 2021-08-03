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Ректора университета Герцена в Петербурге Богданова освободили от должности
Ректора университета Герцена в Петербурге Богданова освободили от должности - РИА Новости, 03.08.2021
Ректора университета Герцена в Петербурге Богданова освободили от должности
Ректор Российского государственного педагогического университета (РГПУ) имени Герцена в Петербурге Сергей Богданов освобожден от должности в связи с истечением... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T21:23
2021-08-03T21:37
общество
санкт-петербург
ргпу им. а.и. герцена
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Ректор Российского государственного педагогического университета (РГПУ) имени Герцена в Петербурге Сергей Богданов освобожден от должности в связи с истечением срока трудового договора, сообщает вуз."В связи с истечением срока трудового договора, по приказу министра просвещения РФ Сергея Кравцова, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена" Сергей Игоревич Богданов освобождён от должности", - говорится в сообщении на сайте университета.Исполняющим обязанности ректора РГПУ имени Герцена со вторника назначен Василий Рабош. Он является доктором философских наук и заслуженным работником Высшей школы РФ.Как сообщалось ранее, в 2017 году руководство руководством Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где Богданов тогда работал проректором, инициировало проведение доследственной проверки, по результатом которой обнаружились несоответствия в финансовых документах. Главное следственное управление ГУМВД по Петербургу и области возбудило в отношении Богданова уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В августе 2017 года Богданов заявлял РИА Новости, что постановление о возбуждении уголовного дела против него отменено.Он был назначен на должность ректора РГПУ имени Герцена осенью 2017 года.
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общество, санкт-петербург, ргпу им. а.и. герцена, россия
21:23 03.08.2021 (обновлено: 21:37 03.08.2021)
 
Ректора университета Герцена в Петербурге Богданова освободили от должности

Ректора университета Герцена в Петербурге Сергея Богданова освободили от должности

© Фото предоставлено аппаратом ректора РГПУ имени А. И. ГерценаИ. о. ректора Российского государственного университета имени Герцена Сергей Богданов
И. о. ректора Российского государственного университета имени Герцена Сергей Богданов
© Фото предоставлено аппаратом ректора РГПУ имени А. И. Герцена
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Ректор Российского государственного педагогического университета (РГПУ) имени Герцена в Петербурге Сергей Богданов освобожден от должности в связи с истечением срока трудового договора, сообщает вуз.
"В связи с истечением срока трудового договора, по приказу министра просвещения РФ Сергея Кравцова, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена" Сергей Игоревич Богданов освобождён от должности", - говорится в сообщении на сайте университета.
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Исполняющим обязанности ректора РГПУ имени Герцена со вторника назначен Василий Рабош. Он является доктором философских наук и заслуженным работником Высшей школы РФ.
Как сообщалось ранее, в 2017 году руководство руководством Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где Богданов тогда работал проректором, инициировало проведение доследственной проверки, по результатом которой обнаружились несоответствия в финансовых документах. Главное следственное управление ГУМВД по Петербургу и области возбудило в отношении Богданова уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В августе 2017 года Богданов заявлял РИА Новости, что постановление о возбуждении уголовного дела против него отменено.
Он был назначен на должность ректора РГПУ имени Герцена осенью 2017 года.
 
ОбществоСанкт-ПетербургРГПУ им. А.И. ГерценаРоссия
 
 
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