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Религия
https://ria.ru/20210803/ravviny-1744120900.html
Берл Лазар призвал раввинов привести к вере миллион евреев
Берл Лазар призвал раввинов привести к вере миллион евреев - РИА Новости, 03.08.2021
Берл Лазар призвал раввинов привести к вере миллион евреев
Привести в общины миллион евреев за пять лет призвал раввинов из стран бывшего СССР главный раввин России Берл Лазар, сообщает его пресс-служба. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:09
2021-08-03T11:09
религия
грузия
азербайджан
берл лазар
россия
религия
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Привести в общины миллион евреев за пять лет призвал раввинов из стран бывшего СССР главный раввин России Берл Лазар, сообщает его пресс-служба.Берл Лазар выступил на съезде раввинов стран бывшего СССР, который прошел в Алма-Ате (Казахстан) 29 июля – 1 августа, в нем приняли участие более двухсот раввинов из 9 стран: России, Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Эстонии, Литвы, уточняют в пресс-службе главного раввина России."Наша задача - в течение ближайших пяти лет привести в общины, по крайней мере, миллион евреев", - сказал Лазар.По его словам, люди нуждаются в поддержке, как материальной, так и моральной и духовной -"община нужна людям, как никогда ранее"."Мы работаем в пространстве, где, к сожалению, очень много евреев не связанных с общиной. Это произошло не по их вине, а по незнанию, и наша обязанность - донести до них красоту еврейской жизни и традиции. Наша обязанность - протянуть руку каждому еврею и сделать так, чтобы он почувствовал себя комфортно в общине и получил необходимую поддержку", - объяснил главный раввин.Уточняется, что съезд раввинов был приурочен ко дню памяти "выдающегося каббалиста Леви-Ицхака Шнеерсона - отца последнего Любавичского ребе", которые последние годы жизни провел в ссылке в Казахстане.
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грузия, азербайджан, берл лазар, россия, религия
11:09 03.08.2021
 

Берл Лазар призвал раввинов привести к вере миллион евреев

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПразднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана
Празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Привести в общины миллион евреев за пять лет призвал раввинов из стран бывшего СССР главный раввин России Берл Лазар, сообщает его пресс-служба.
Берл Лазар выступил на съезде раввинов стран бывшего СССР, который прошел в Алма-Ате (Казахстан) 29 июля – 1 августа, в нем приняли участие более двухсот раввинов из 9 стран: России, Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Эстонии, Литвы, уточняют в пресс-службе главного раввина России.
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"Наша задача - в течение ближайших пяти лет привести в общины, по крайней мере, миллион евреев", - сказал Лазар.
По его словам, люди нуждаются в поддержке, как материальной, так и моральной и духовной -"община нужна людям, как никогда ранее".
"Мы работаем в пространстве, где, к сожалению, очень много евреев не связанных с общиной. Это произошло не по их вине, а по незнанию, и наша обязанность - донести до них красоту еврейской жизни и традиции. Наша обязанность - протянуть руку каждому еврею и сделать так, чтобы он почувствовал себя комфортно в общине и получил необходимую поддержку", - объяснил главный раввин.
Уточняется, что съезд раввинов был приурочен ко дню памяти "выдающегося каббалиста Леви-Ицхака Шнеерсона - отца последнего Любавичского ребе", которые последние годы жизни провел в ссылке в Казахстане.
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