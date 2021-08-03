https://ria.ru/20210803/ravviny-1744120900.html

Берл Лазар призвал раввинов привести к вере миллион евреев

Берл Лазар призвал раввинов привести к вере миллион евреев - РИА Новости, 03.08.2021

Берл Лазар призвал раввинов привести к вере миллион евреев

Привести в общины миллион евреев за пять лет призвал раввинов из стран бывшего СССР главный раввин России Берл Лазар, сообщает его пресс-служба. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:09

2021-08-03T11:09

2021-08-03T11:09

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Привести в общины миллион евреев за пять лет призвал раввинов из стран бывшего СССР главный раввин России Берл Лазар, сообщает его пресс-служба.Берл Лазар выступил на съезде раввинов стран бывшего СССР, который прошел в Алма-Ате (Казахстан) 29 июля – 1 августа, в нем приняли участие более двухсот раввинов из 9 стран: России, Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Эстонии, Литвы, уточняют в пресс-службе главного раввина России."Наша задача - в течение ближайших пяти лет привести в общины, по крайней мере, миллион евреев", - сказал Лазар.По его словам, люди нуждаются в поддержке, как материальной, так и моральной и духовной -"община нужна людям, как никогда ранее"."Мы работаем в пространстве, где, к сожалению, очень много евреев не связанных с общиной. Это произошло не по их вине, а по незнанию, и наша обязанность - донести до них красоту еврейской жизни и традиции. Наша обязанность - протянуть руку каждому еврею и сделать так, чтобы он почувствовал себя комфортно в общине и получил необходимую поддержку", - объяснил главный раввин.Уточняется, что съезд раввинов был приурочен ко дню памяти "выдающегося каббалиста Леви-Ицхака Шнеерсона - отца последнего Любавичского ребе", которые последние годы жизни провел в ссылке в Казахстане.

https://ria.ru/20191223/1562718911.html

https://ria.ru/20210127/kholokost-1594773071.html

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грузия, азербайджан, берл лазар, россия, религия