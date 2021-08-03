https://ria.ru/20210803/estoniya-1744136941.html

Россия высылает сотрудника посольства Эстонии

Россия высылает сотрудника посольства Эстонии - РИА Новости, 03.08.2021

Россия высылает сотрудника посольства Эстонии

Россия высылает сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:28

2021-08-03T12:28

2021-08-03T19:38

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мид эстонии

александр петров (посол)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия высылает сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок, сообщил МИД РФ.Ранее МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата в ответ на выдворение эстонского консула Марта Лятте из Санкт-Петербурга."В этой связи посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России Александра Бикантова.Российское внешнеполитическое ведомство предложило эстонским партнерам остановиться и не усложнять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию."В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", - заявили в МИД.ФСБ России сообщила, что Лятте был задержан 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Отмечалось, что данная деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к РФ, к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Позже МИД России объявил Лятте персоной нон грата.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что произошедшее в Санкт-Петербурге является провокацией ФСБ против эстонского дипломата, который, по ее мнению, "занимался своей обычной работой в стране пребывания в соответствии со всеми правовыми актами".

https://ria.ru/20210721/estoniya-1742251951.html

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https://ria.ru/20210705/estoniya-1739941095.html

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в мире, эстония, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мид эстонии, александр петров (посол)