https://ria.ru/20210803/draka-1744104968.html

В Петербурге водитель подрался с пешеходами

В Петербурге водитель подрался с пешеходами - РИА Новости, 03.08.2021

В Петербурге водитель подрался с пешеходами

Двое госпитализированы после драки со стрельбой автомобилиста с пешеходами в Петербурге, водитель задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T09:26

2021-08-03T09:26

2021-08-03T09:26

происшествия

оренбургская область

ленинградская область

bmw ag

гумвд

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Двое госпитализированы после драки со стрельбой автомобилиста с пешеходами в Петербурге, водитель задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Первого августа в дежурную часть… поступили сообщения о групповой драке и стрельбе у дома 12 по улице Севастьянова. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В результате выезда установлено, что по указанному адресу произошел конфликт между водителем автомобиля BMW и пешеходами, который перерос в обоюдную драку", - сказано в сообщении.Полицейские задержали одного из участников драки - 21-летнего жителя Оренбургской области, управлявшего BMW."Задержанный пояснил, что во время драки использовал деревянную доску, а со стороны прохожих кто-то выстрелил в воздух, предположительно, из травматического пистолета. В результате конфликта прохожие, 27-летняя женщина и 40-летний мужчина, с телесными повреждениями госпитализированы в больницу, где после оказания медицинской помощи отпущены", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

https://ria.ru/20210802/draka-1744031091.html

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, ленинградская область, bmw ag, гумвд, россия