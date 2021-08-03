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В Волжском семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк
В Волжском семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк - РИА Новости, 03.08.2021
В Волжском семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк
В Волжском охранник отказался пустить семью из Астрахани с ребенком-аутистом в аквапарк. Об этом сообщила мать мальчика в аккаунте в инстаграме. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:09
2021-08-03T11:09
2021-08-03T17:29
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Волжском охранник отказался пустить семью из Астрахани с ребенком-аутистом в аквапарк. Об этом сообщила мать мальчика в аккаунте в инстаграме.При этом на сайте организации указано, что инвалидам с семи лет предоставляется скидка в 50 процентов на посещение.Позднее семья обратилась в прокуратуру города Волжского. Ведомство начало проверку.Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева заявила РИА Новости, что оснований для отказа семье посетить аквапарк не было.Болдырева в ближайшее время направит Роспотребнадзор запрос о правилах посещения учреждения.Директор аквапарка "ХХI век" Григорий Газарян пояснил РИА Новости, что принял вызвавшее резонанс решение из соображений безопасности для самого ребенка и окружающих. По его словам, у мальчика были неконтролируемые движения.Газарян также просил управляющего, разговаривавшего с семьей, предложить им бесплатный гостиничный номер: там они могли бы оставаться с ребенком по очереди, а пока остальные отдыхали бы в аквапарке. Однако сотрудник растерялся и не сделал этого, так как его начали снимать на видео.Директор также намерен предложить бесплатное посещение отдельного домика с бассейном на территории аквапарка "в качестве компенсации за недопонимание".Ранее в Санкт-Петербурге организаторы инклюзивного лагеря "Какая разница" обратились в полицию из-за того, что женщина оскорбила и попыталась прогнать детей с аутизмом с площадки.Инцидент вызвал большой общественный резонанс. По мнению депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, некоторым людям сложно адаптироваться к новой реальности, но необходимо учиться жить в одном мире с особенными детьми.
https://ria.ru/20210730/udmurtiya-1743576976.html
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Охранник не пускает семью с ребенком с аутизмом в аквапарк
Ребенка Дамирку не пустили в аквапарк потому ,что он ребёнок инвалид детства, объяснив это тем ,что ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территорий. Хотя на официальном сайте написано инвалидам с 7 лет при посещений 50%скидка.
2021-08-03T11:09
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общество, санкт-петербург, волжский, госдума рф, оксана пушкина, россия
11:09 03.08.2021 (обновлено: 17:29 03.08.2021)
В Волжском семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк
Прокуратура проверит информацию об отказе пустить семью с ребенком-аутистом в аквапарк в Волжском
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
В Волжском
охранник отказался пустить семью из Астрахани с ребенком-аутистом в аквапарк. Об этом сообщила мать мальчика в аккаунте в инстаграме
.
"Моего сына Дамирку не пустили в аквапарк потому, что он ребенок — инвалид детства, объяснив это тем, что ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территории", — написала она.
При этом на сайте организации указано, что инвалидам с семи лет предоставляется скидка в 50 процентов на посещение.
Позднее семья обратилась в прокуратуру города Волжского. Ведомство начало проверку.
Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева заявила РИА Новости, что оснований для отказа семье посетить аквапарк не было.
"Семья самостоятельно оценивает возможности, реакцию ребенка. Он под надзором родителей", — добавила она.
Болдырева в ближайшее время направит Роспотребнадзор запрос о правилах посещения учреждения.
Директор аквапарка "ХХI век" Григорий Газарян пояснил РИА Новости, что принял вызвавшее резонанс решение из соображений безопасности для самого ребенка и окружающих. По его словам, у мальчика были неконтролируемые движения.
Газарян также просил управляющего, разговаривавшего с семьей, предложить им бесплатный гостиничный номер: там они могли бы оставаться с ребенком по очереди, а пока остальные отдыхали бы в аквапарке. Однако сотрудник растерялся и не сделал этого, так как его начали снимать на видео.
Директор также намерен предложить бесплатное посещение отдельного домика с бассейном на территории аквапарка "в качестве компенсации за недопонимание".
Ранее в Санкт-Петербурге
организаторы инклюзивного лагеря "Какая разница" обратились в полицию из-за того, что женщина оскорбила и попыталась прогнать детей с аутизмом с площадки.
Инцидент вызвал большой общественный резонанс. По мнению депутата Госдумы Оксаны Пушкиной
, некоторым людям сложно адаптироваться к новой реальности, но необходимо учиться жить в одном мире с особенными детьми.