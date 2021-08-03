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В Волжском семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк

В Волжском семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк - РИА Новости, 03.08.2021

В Волжском семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк

В Волжском охранник отказался пустить семью из Астрахани с ребенком-аутистом в аквапарк. Об этом сообщила мать мальчика в аккаунте в инстаграме. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:09

2021-08-03T11:09

2021-08-03T17:29

общество

санкт-петербург

волжский

госдума рф

оксана пушкина

россия

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Волжском охранник отказался пустить семью из Астрахани с ребенком-аутистом в аквапарк. Об этом сообщила мать мальчика в аккаунте в инстаграме.При этом на сайте организации указано, что инвалидам с семи лет предоставляется скидка в 50 процентов на посещение.Позднее семья обратилась в прокуратуру города Волжского. Ведомство начало проверку.Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева заявила РИА Новости, что оснований для отказа семье посетить аквапарк не было.Болдырева в ближайшее время направит Роспотребнадзор запрос о правилах посещения учреждения.Директор аквапарка "ХХI век" Григорий Газарян пояснил РИА Новости, что принял вызвавшее резонанс решение из соображений безопасности для самого ребенка и окружающих. По его словам, у мальчика были неконтролируемые движения.Газарян также просил управляющего, разговаривавшего с семьей, предложить им бесплатный гостиничный номер: там они могли бы оставаться с ребенком по очереди, а пока остальные отдыхали бы в аквапарке. Однако сотрудник растерялся и не сделал этого, так как его начали снимать на видео.Директор также намерен предложить бесплатное посещение отдельного домика с бассейном на территории аквапарка "в качестве компенсации за недопонимание".Ранее в Санкт-Петербурге организаторы инклюзивного лагеря "Какая разница" обратились в полицию из-за того, что женщина оскорбила и попыталась прогнать детей с аутизмом с площадки.Инцидент вызвал большой общественный резонанс. По мнению депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, некоторым людям сложно адаптироваться к новой реальности, но необходимо учиться жить в одном мире с особенными детьми.

https://ria.ru/20210730/udmurtiya-1743576976.html

https://ria.ru/20210310/shkola-1600510790.html

https://ria.ru/20210729/izvineniya-1743443430.html

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Охранник не пускает семью с ребенком с аутизмом в аквапарк Ребенка Дамирку не пустили в аквапарк потому ,что он ребёнок инвалид детства, объяснив это тем ,что ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территорий. Хотя на официальном сайте написано инвалидам с 7 лет при посещений 50%скидка. 2021-08-03T11:09 true PT5M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, санкт-петербург, волжский, госдума рф, оксана пушкина, россия