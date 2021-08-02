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Президента журфака МГУ Засурского похоронят на Троекуровском кладбище
Президента журфака МГУ Засурского похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 02.08.2021
Президента журфака МГУ Засурского похоронят на Троекуровском кладбище
Прощание с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским пройдет 4 августа во дворике журфака, захоронят его на Троекуровском кладбище, рассказали... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:21
2021-08-02T13:21
общество
образование - общество
мгу имени м. в. ломоносова
ясен засурский
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прощание с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским пройдет 4 августа во дворике журфака, захоронят его на Троекуровском кладбище, рассказали РИА Новости в пресс-службе факультета."В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой, отпевание пройдет в кругу родных в храме Святой Татьяны", - рассказали на факультете, уточнив, что прощание пройдет 4 августа.С 12.30 возле памятника М.В. Ломоносову во дворе факультета пройдет публичная церемония прощания и возложения цветов и венков к гробу Засурского."Захоронен будет на Троекуровском кладбище", - добавили в пресс-службе.Кроме того, в МГУ создадут комиссию по увековечиванию памяти Засурского, среди предлагаемых инициатив - введение стипендии имени Засурского, переименование в его честь одной из потоковых аудиторий, а также создание музея из кабинета, в котором работал президент факультета."Принято решение о создании в Университете комиссии по увековечиванию памяти Ясена Николаевича Засурского. Комиссию возглавит ректор МГУ, академик Виктор Садовничий. Комиссия будет рассматривать все предложения, которые поступают", - сообщили в пресс-службе.Там же уточнили, что на данный момент от факультета есть инициативы - это учреждение стипендии имени Засурского, переименование в его честь 201-ой аудитории, а также инициатива по обустройству из кабинета, в котором работал Засурский, мемориального музея-кабинета.
https://ria.ru/20210801/zasyrskiy-1743886001.html
https://ria.ru/20210801/putin-1743859803.html
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общество, образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова, ясен засурский
13:21 02.08.2021
 
Президента журфака МГУ Засурского похоронят на Троекуровском кладбище

Факультет журналистики МГУ: Засурского похоронят на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЦветы в память о президенте факультета журналистики МГУ Я. Засурском
Цветы в память о президенте факультета журналистики МГУ Я. Засурском - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прощание с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским пройдет 4 августа во дворике журфака, захоронят его на Троекуровском кладбище, рассказали РИА Новости в пресс-службе факультета.
"В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой, отпевание пройдет в кругу родных в храме Святой Татьяны", - рассказали на факультете, уточнив, что прощание пройдет 4 августа.
С 12.30 возле памятника М.В. Ломоносову во дворе факультета пройдет публичная церемония прощания и возложения цветов и венков к гробу Засурского.
"Захоронен будет на Троекуровском кладбище", - добавили в пресс-службе.
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Кроме того, в МГУ создадут комиссию по увековечиванию памяти Засурского, среди предлагаемых инициатив - введение стипендии имени Засурского, переименование в его честь одной из потоковых аудиторий, а также создание музея из кабинета, в котором работал президент факультета.
"Принято решение о создании в Университете комиссии по увековечиванию памяти Ясена Николаевича Засурского. Комиссию возглавит ректор МГУ, академик Виктор Садовничий. Комиссия будет рассматривать все предложения, которые поступают", - сообщили в пресс-службе.
Там же уточнили, что на данный момент от факультета есть инициативы - это учреждение стипендии имени Засурского, переименование в его честь 201-ой аудитории, а также инициатива по обустройству из кабинета, в котором работал Засурский, мемориального музея-кабинета.
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ОбществоОбразование - ОбществоМГУ имени М. В. ЛомоносоваЯсен Засурский
 
 
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