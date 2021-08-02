https://ria.ru/20210802/zasurskiy-1743988511.html

Президента журфака МГУ Засурского похоронят на Троекуровском кладбище

Президента журфака МГУ Засурского похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 02.08.2021

Президента журфака МГУ Засурского похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским пройдет 4 августа во дворике журфака, захоронят его на Троекуровском кладбище, рассказали... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:21

2021-08-02T13:21

2021-08-02T13:21

общество

образование - общество

мгу имени м. в. ломоносова

ясен засурский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743889740_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b671be1ef9ca5972e895a6a5faeab48.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прощание с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским пройдет 4 августа во дворике журфака, захоронят его на Троекуровском кладбище, рассказали РИА Новости в пресс-службе факультета."В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой, отпевание пройдет в кругу родных в храме Святой Татьяны", - рассказали на факультете, уточнив, что прощание пройдет 4 августа.С 12.30 возле памятника М.В. Ломоносову во дворе факультета пройдет публичная церемония прощания и возложения цветов и венков к гробу Засурского."Захоронен будет на Троекуровском кладбище", - добавили в пресс-службе.Кроме того, в МГУ создадут комиссию по увековечиванию памяти Засурского, среди предлагаемых инициатив - введение стипендии имени Засурского, переименование в его честь одной из потоковых аудиторий, а также создание музея из кабинета, в котором работал президент факультета."Принято решение о создании в Университете комиссии по увековечиванию памяти Ясена Николаевича Засурского. Комиссию возглавит ректор МГУ, академик Виктор Садовничий. Комиссия будет рассматривать все предложения, которые поступают", - сообщили в пресс-службе.Там же уточнили, что на данный момент от факультета есть инициативы - это учреждение стипендии имени Засурского, переименование в его честь 201-ой аудитории, а также инициатива по обустройству из кабинета, в котором работал Засурский, мемориального музея-кабинета.

https://ria.ru/20210801/zasyrskiy-1743886001.html

https://ria.ru/20210801/putin-1743859803.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова, ясен засурский