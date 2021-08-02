https://ria.ru/20210802/voda-1743913941.html

Врач рассказала, насколько опасна ржавая вода из-под крана

Врач рассказала, насколько опасна ржавая вода из-под крана - РИА Новости, 02.08.2021

Врач рассказала, насколько опасна ржавая вода из-под крана

После ремонтных работ или планового отключения водоснабжения из кранов какое-то время может течь ржавая вода. Можно ли ею пользоваться, объяснила в интервью... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T04:10

2021-08-02T04:10

2021-08-02T04:10

общество

россия

юлия нагайцева

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. После ремонтных работ или планового отключения водоснабжения из кранов какое-то время может течь ржавая вода. Можно ли ею пользоваться, объяснила в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.Использовать рыжую жидкость для питья или приготовления пищи вряд ли кто решится. А можно ли ею мыться?Опасности для здоровья в этом нет, отметила Юлия Нагайцева. По ее словам, большое количество железа в ржавой воде вреда не принесет, тем более что в организм оно не проникнет."Стоит понимать, что кожа – это самый мощный барьер. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает ничего за исключением каких-то лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников", – пояснила специалист.Так что если кто-то надеется, например, восполнить дефицит железа в организме омовениями ржавой водой, то сделать это не получится. В то же время такая вода может повлиять если не на здоровье человека, то на его облик, продолжила Юлия Нагайцева. Если волосы до этого были высветлены, то после мытья они приобретут нежелательный оттенок."Чтобы его вывести, необходимо будет обратиться к мастеру, которому придется изрядно потрудиться. Ведь желтоватый оттенок выводят, вновь осветляя волосы. Волосам в этом случае не позавидуешь – чем чаше они подвергаются действию химических реагентов, тем более ломкими они будут", – заключила врач в интервью радио Sputnik.

https://realty.ria.ru/20200922/voda-1577562572.html

https://ria.ru/20210801/voda-1743813940.html

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общество, россия, юлия нагайцева