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Религия
https://ria.ru/20210802/uchenye-1744055991.html
Российские ученые намерены спасти христианские памятники в Сирии
Российские ученые намерены спасти христианские памятники в Сирии - РИА Новости, 02.08.2021
Российские ученые намерены спасти христианские памятники в Сирии
Российские специалисты готовятся к третьей экспедиции в Сирию для совместных с сирийскими коллегами работ по консервации некоторых объектов культурного... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T18:40
2021-08-02T18:40
религия
сирия
юнеско
российская академия наук
исламское государство
пальмира
россия
религия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Российские специалисты готовятся к третьей экспедиции в Сирию для совместных с сирийскими коллегами работ по консервации некоторых объектов культурного наследия, пострадавших в период военных действий, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры (ИММК) РАН.В августе 2020 года институт передал в дар Департаменту музеев и древностей Сирии (DGAM) доработанную 3D-модель современного состояния Пальмиры. Российские ученые выезжали в Пальмиру в 2016 году и дополнительно в 2019 году."Сейчас готовится очередная, третья, совместная российско-сирийская экспедиция, целью которой станет работа по спасению сирийских памятников. Ученые двух стран проведут необходимые консервационные работы на ряде памятников и составят цифровые базы данных по ним, включая 3D-модели", - сказала заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева, слова которой приводятся в сообщении.Она напомнила, что в 2021 году международная экспедиция, которую ИИМК РАН организовал совместно с сирийскими коллегами, приступила к реализации нового проекта "Сохранение раннехристианских церквей". По словам Соловьевой, в рамках этого проекта проведены исследования на византийских памятниках раннего Средневековья - церквей V-VI века в деревне Дейр аль-Салиб на севере Сирии в провинции Хама и базилике Каср ибн Вардан, известной также как Храм четырех стихий."В ходе проекта археологам удалось зафиксировать три раннехристианских храма, на которых отчетливо видны следы войны. Составляемая в ходе работ экспедиции современная документация необходима для принятия срочных мер по сохранению пострадавших объектов", - отметила Соловьева.В мае 2015 года террористы захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города.Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и Колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры разрушению подверглись Тетрапилон и театр.
https://ria.ru/20191125/1561586132.html
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сирия, юнеско, российская академия наук, исламское государство, пальмира, россия, религия
18:40 02.08.2021
 

Российские ученые намерены спасти христианские памятники в Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИсторическая и современная части Пальмиры
Историческая и современная части Пальмиры - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Российские специалисты готовятся к третьей экспедиции в Сирию для совместных с сирийскими коллегами работ по консервации некоторых объектов культурного наследия, пострадавших в период военных действий, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры (ИММК) РАН.
В августе 2020 года институт передал в дар Департаменту музеев и древностей Сирии (DGAM) доработанную 3D-модель современного состояния Пальмиры. Российские ученые выезжали в Пальмиру в 2016 году и дополнительно в 2019 году.
"Сейчас готовится очередная, третья, совместная российско-сирийская экспедиция, целью которой станет работа по спасению сирийских памятников. Ученые двух стран проведут необходимые консервационные работы на ряде памятников и составят цифровые базы данных по ним, включая 3D-модели", - сказала заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева, слова которой приводятся в сообщении.
Она напомнила, что в 2021 году международная экспедиция, которую ИИМК РАН организовал совместно с сирийскими коллегами, приступила к реализации нового проекта "Сохранение раннехристианских церквей". По словам Соловьевой, в рамках этого проекта проведены исследования на византийских памятниках раннего Средневековья - церквей V-VI века в деревне Дейр аль-Салиб на севере Сирии в провинции Хама и базилике Каср ибн Вардан, известной также как Храм четырех стихий.
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"В ходе проекта археологам удалось зафиксировать три раннехристианских храма, на которых отчетливо видны следы войны. Составляемая в ходе работ экспедиции современная документация необходима для принятия срочных мер по сохранению пострадавших объектов", - отметила Соловьева.
В мае 2015 года террористы захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города.
Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и Колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры разрушению подверглись Тетрапилон и театр.
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РелигияСирияЮНЕСКОРоссийская академия наукИсламское государствоПальмираРоссияРелигия
 
 
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