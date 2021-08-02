https://ria.ru/20210802/uchenye-1744055991.html

Российские ученые намерены спасти христианские памятники в Сирии

Российские ученые намерены спасти христианские памятники в Сирии - РИА Новости, 02.08.2021

Российские ученые намерены спасти христианские памятники в Сирии

Российские специалисты готовятся к третьей экспедиции в Сирию для совместных с сирийскими коллегами работ по консервации некоторых объектов культурного... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T18:40

2021-08-02T18:40

2021-08-02T18:40

религия

сирия

юнеско

российская академия наук

исламское государство

пальмира

россия

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152765/41/1527654171_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_9035bff14976c0f19e898c4d6e7cf7c7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Российские специалисты готовятся к третьей экспедиции в Сирию для совместных с сирийскими коллегами работ по консервации некоторых объектов культурного наследия, пострадавших в период военных действий, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры (ИММК) РАН.В августе 2020 года институт передал в дар Департаменту музеев и древностей Сирии (DGAM) доработанную 3D-модель современного состояния Пальмиры. Российские ученые выезжали в Пальмиру в 2016 году и дополнительно в 2019 году."Сейчас готовится очередная, третья, совместная российско-сирийская экспедиция, целью которой станет работа по спасению сирийских памятников. Ученые двух стран проведут необходимые консервационные работы на ряде памятников и составят цифровые базы данных по ним, включая 3D-модели", - сказала заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева, слова которой приводятся в сообщении.Она напомнила, что в 2021 году международная экспедиция, которую ИИМК РАН организовал совместно с сирийскими коллегами, приступила к реализации нового проекта "Сохранение раннехристианских церквей". По словам Соловьевой, в рамках этого проекта проведены исследования на византийских памятниках раннего Средневековья - церквей V-VI века в деревне Дейр аль-Салиб на севере Сирии в провинции Хама и базилике Каср ибн Вардан, известной также как Храм четырех стихий."В ходе проекта археологам удалось зафиксировать три раннехристианских храма, на которых отчетливо видны следы войны. Составляемая в ходе работ экспедиции современная документация необходима для принятия срочных мер по сохранению пострадавших объектов", - отметила Соловьева.В мае 2015 года террористы захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города.Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и Колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры разрушению подверглись Тетрапилон и театр.

https://ria.ru/20191125/1561586132.html

https://ria.ru/20210728/khram-1743247211.html

сирия

пальмира

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, юнеско, российская академия наук, исламское государство, пальмира, россия, религия