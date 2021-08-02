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В Стамбуле без вести пропал россиянин
В Стамбуле без вести пропал россиянин - РИА Новости, 02.08.2021
В Стамбуле без вести пропал россиянин
Полиция разыскивает 20-летнего россиянина, который пропал в Стамбуле пять дней назад, об этом РИА Новости рассказал владелец отеля Метин Джошкун. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:25
2021-08-02T12:04
стамбул
турция
россия
в мире
происшествия
новости - туризм
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АНКАРА, 2 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Полиция разыскивает 20-летнего россиянина, который пропал в Стамбуле пять дней назад, об этом РИА Новости рассказал владелец отеля Метин Джошкун.Ранее турецкие СМИ сообщили об исчезновении Макара Рагина 28 июля. Он приехал в город 16 июля, а 29 июля должен был вернуться в Вильнюс на учебу. Вещи и документы россиянина остались в гостинице.Собеседник агентства рассказал, что молодой человек собирался на Принцевы острова. "После того, как он не вернулся в отель, родители забили тревогу, приехали в Стамбул и остановились в моем отеле. Они пробудут у меня еще два дня. Хотя это событие не имеет отношения ни ко мне, ни к моему отелю, я не беру с них денег за проживание, потому что расстроен из-за случившегося и очень надеюсь, что парень найдется", — объяснил Джошкун.По его словам, полиции передали данные о пребывании россиянина в гостинице, в том числе записи с камер видеонаблюдения. Его родители в ближайшее время вместе с сотрудниками правоохранительных органов намерены направиться в город Силиври, где находится миграционный центр. Возможно, как отметил владелец отеля, там удастся обнаружить "какие-то следы".Российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы. Генконсульство находится в контакте с семьей пропавшего и предоставляет ей актуальную информацию.Позднее отец молодого человека Федор Рагин сообщил РИА Новости, что полиция могла задержать его сына во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами."Как мы узнали, как раз 28 июля в Стамбуле была массовая облава на нелегалов, было много задержаний. Причем забирали всех, у кого не было с собой паспорта. Макар не имел с собой паспорта, у него была только карточка с видом на жительство в Литве, где он учится. Поэтому есть надежда, что он мог попасть в число задержанных из-за отсутствия паспорта", — объяснил он.Сейчас семья пропавшего вместе с российскими дипломатами проверяет миграционные центры.
https://ria.ru/20210419/propavshie-1728864658.html
https://ria.ru/20210709/kursk-1740602942.html
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стамбул, турция, россия, в мире, происшествия, новости - туризм
10:25 02.08.2021 (обновлено: 12:04 02.08.2021)
 
В Стамбуле без вести пропал россиянин

В Стамбуле пять дней назад без вести пропал россиянин, его разыскивает полиция

© AP Photo / Emrah GurelТурецкие полицейские в Стамбуле
Турецкие полицейские в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Полиция разыскивает 20-летнего россиянина, который пропал в Стамбуле пять дней назад, об этом РИА Новости рассказал владелец отеля Метин Джошкун.
Ранее турецкие СМИ сообщили об исчезновении Макара Рагина 28 июля. Он приехал в город 16 июля, а 29 июля должен был вернуться в Вильнюс на учебу. Вещи и документы россиянина остались в гостинице.
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Собеседник агентства рассказал, что молодой человек собирался на Принцевы острова.
"После того, как он не вернулся в отель, родители забили тревогу, приехали в Стамбул и остановились в моем отеле. Они пробудут у меня еще два дня. Хотя это событие не имеет отношения ни ко мне, ни к моему отелю, я не беру с них денег за проживание, потому что расстроен из-за случившегося и очень надеюсь, что парень найдется", — объяснил Джошкун.
По его словам, полиции передали данные о пребывании россиянина в гостинице, в том числе записи с камер видеонаблюдения.
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Его родители в ближайшее время вместе с сотрудниками правоохранительных органов намерены направиться в город Силиври, где находится миграционный центр. Возможно, как отметил владелец отеля, там удастся обнаружить "какие-то следы".
Российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы. Генконсульство находится в контакте с семьей пропавшего и предоставляет ей актуальную информацию.
Позднее отец молодого человека Федор Рагин сообщил РИА Новости, что полиция могла задержать его сына во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами.
"Как мы узнали, как раз 28 июля в Стамбуле была массовая облава на нелегалов, было много задержаний. Причем забирали всех, у кого не было с собой паспорта. Макар не имел с собой паспорта, у него была только карточка с видом на жительство в Литве, где он учится. Поэтому есть надежда, что он мог попасть в число задержанных из-за отсутствия паспорта", — объяснил он.
Сейчас семья пропавшего вместе с российскими дипломатами проверяет миграционные центры.
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