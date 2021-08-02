Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
Аэропорт Симферополя в июле впервые в истории обслужил более 1,2 миллиона пассажиров
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Аэропорт Симферополя в июле впервые в своей истории обслужил за месяц более 1,2 миллиона пассажиров, установив рекорд, сообщила пресс-служба аэропорта.
"В июле аэропорт принял и отправил 1 216 143 человека, что на 40% больше показателей июля доковидного 2019 года. Месячный трафик на 50 тысяч человек превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в августе 2020 года", - сообщили в пресс-службе.
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Пассажиропоток достиг своего пика 31 июля, когда обслужили 44 тысячи 385 человек. Самые популярные направления полетов в аэропорту Симферополь в июле - Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Лидером по числу перевезенных в Крым и обратно пассажиров по итогам месяца стала авиакомпания "Аэрофлот", сообщили в пресс-службе.
Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году, он в разы нарастил пассажиропоток с 2014 года, когда Крым стал субъектом России. В 2013 году он обслужил 1,3 миллиона пассажиров, в 2014 году - уже 2,8 миллиона, в 2015 году - 5,01 миллиона, в 2016 году - 5,2 миллиона, в 2017 году - более 5,1 миллиона, в 2018-м и в 2019-м - по 5,14 миллиона пассажиров, а в 2020 году из-за ограничений в связи с коронавирусом - 4,63 миллиона человек. В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллиона человек в год.