https://ria.ru/20210802/simferopol-1744011943.html

Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров

Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров - РИА Новости, 02.08.2021

Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров

Аэропорт Симферополя в июле впервые в своей истории обслужил за месяц более 1,2 миллиона пассажиров, установив рекорд, сообщила пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T14:58

2021-08-02T14:58

2021-08-02T14:58

туризм

общество

республика крым

симферополь

симферополь (аэропорт)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Аэропорт Симферополя в июле впервые в своей истории обслужил за месяц более 1,2 миллиона пассажиров, установив рекорд, сообщила пресс-служба аэропорта."В июле аэропорт принял и отправил 1 216 143 человека, что на 40% больше показателей июля доковидного 2019 года. Месячный трафик на 50 тысяч человек превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в августе 2020 года", - сообщили в пресс-службе.Пассажиропоток достиг своего пика 31 июля, когда обслужили 44 тысячи 385 человек. Самые популярные направления полетов в аэропорту Симферополь в июле - Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Лидером по числу перевезенных в Крым и обратно пассажиров по итогам месяца стала авиакомпания "Аэрофлот", сообщили в пресс-службе.Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году, он в разы нарастил пассажиропоток с 2014 года, когда Крым стал субъектом России. В 2013 году он обслужил 1,3 миллиона пассажиров, в 2014 году - уже 2,8 миллиона, в 2015 году - 5,01 миллиона, в 2016 году - 5,2 миллиона, в 2017 году - более 5,1 миллиона, в 2018-м и в 2019-м - по 5,14 миллиона пассажиров, а в 2020 году из-за ограничений в связи с коронавирусом - 4,63 миллиона человек. В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллиона человек в год.

https://ria.ru/20210730/voda-1743631323.html

республика крым

симферополь

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общество, республика крым, симферополь, симферополь (аэропорт), россия