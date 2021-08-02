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Москвича оштрафовали за нарушение санитарных норм на акциях протеста
Москвича оштрафовали за нарушение санитарных норм на акциях протеста - РИА Новости, 02.08.2021
Москвича оштрафовали за нарушение санитарных норм на акциях протеста
Преображенский суд Москвы в понедельник оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя столицы Дани Акеля за нарушение санитарных правил в ходе несанкционированной акции РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:27
2021-08-02T16:27
2021-08-02T16:27
происшествия
москва
алексей навальный
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в понедельник оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя столицы Дани Акеля за нарушение санитарных правил в ходе несанкционированной акции протеста, сообщили РИА Новости в суде.Он стал первым осужденным фигурантом громкого дела о нарушении санитарных правил на акции 23 января. Как утверждает следствие, из-за призывов соратников Алексея Навального люди в пандемию вышли на несогласованную акцию, "создав угрозу массового заболевания".По данным "Новой газеты", следствие вменяло 22-летнему москвичу Дани Акелю то, что он "под воздействием призывов" поехал на протестную акцию, несмотря на то, что заразился коронавирусом и должен был находиться на самоизоляции."Акель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ. Ему назначен судебный штраф в размере 100 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Другими фигурантами указанного дела проходили (сейчас их материалы разбили по отдельным производствам) брат Алексея Навального Олег, Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков и по другим статьям, первые приговоры уже вынесены.
https://ria.ru/20210726/roskomnadzor-1742946429.html
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происшествия, москва, алексей навальный, коронавирус в россии
Москвича оштрафовали за нарушение санитарных норм на акциях протеста
Суд впервые осудил фигуранта дела о нарушении санитарных правил на акциях протеста в Москве
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Преображенский суд Москвы
в понедельник оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя столицы Дани Акеля за нарушение санитарных правил в ходе несанкционированной акции протеста, сообщили РИА Новости в суде.
Он стал первым осужденным фигурантом громкого дела о нарушении санитарных правил на акции 23 января. Как утверждает следствие, из-за призывов соратников Алексея Навального люди в пандемию вышли на несогласованную акцию, "создав угрозу массового заболевания".
По данным "Новой газеты", следствие вменяло 22-летнему москвичу Дани Акелю то, что он "под воздействием призывов" поехал на протестную акцию, несмотря на то, что заразился коронавирусом и должен был находиться на самоизоляции.
"Акель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ. Ему назначен судебный штраф в размере 100 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Другими фигурантами указанного дела проходили (сейчас их материалы разбили по отдельным производствам) брат Алексея Навального Олег, Любовь Соболь
, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш
, участница Pussy Riot Мария Алехина
и другие.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России
23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков и по другим статьям, первые приговоры уже вынесены.