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Москвича оштрафовали за нарушение санитарных норм на акциях протеста
Москвича оштрафовали за нарушение санитарных норм на акциях протеста - РИА Новости, 02.08.2021
Москвича оштрафовали за нарушение санитарных норм на акциях протеста
Преображенский суд Москвы в понедельник оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя столицы Дани Акеля за нарушение санитарных правил в ходе несанкционированной акции РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:27
2021-08-02T16:27
происшествия
москва
алексей навальный
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в понедельник оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя столицы Дани Акеля за нарушение санитарных правил в ходе несанкционированной акции протеста, сообщили РИА Новости в суде.Он стал первым осужденным фигурантом громкого дела о нарушении санитарных правил на акции 23 января. Как утверждает следствие, из-за призывов соратников Алексея Навального люди в пандемию вышли на несогласованную акцию, "создав угрозу массового заболевания".По данным "Новой газеты", следствие вменяло 22-летнему москвичу Дани Акелю то, что он "под воздействием призывов" поехал на протестную акцию, несмотря на то, что заразился коронавирусом и должен был находиться на самоизоляции."Акель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ. Ему назначен судебный штраф в размере 100 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Другими фигурантами указанного дела проходили (сейчас их материалы разбили по отдельным производствам) брат Алексея Навального Олег, Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков и по другим статьям, первые приговоры уже вынесены.
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происшествия, москва, алексей навальный, коронавирус в россии
16:27 02.08.2021
 
Москвича оштрафовали за нарушение санитарных норм на акциях протеста

Суд впервые осудил фигуранта дела о нарушении санитарных правил на акциях протеста в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в понедельник оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя столицы Дани Акеля за нарушение санитарных правил в ходе несанкционированной акции протеста, сообщили РИА Новости в суде.
Он стал первым осужденным фигурантом громкого дела о нарушении санитарных правил на акции 23 января. Как утверждает следствие, из-за призывов соратников Алексея Навального люди в пандемию вышли на несогласованную акцию, "создав угрозу массового заболевания".
По данным "Новой газеты", следствие вменяло 22-летнему москвичу Дани Акелю то, что он "под воздействием призывов" поехал на протестную акцию, несмотря на то, что заразился коронавирусом и должен был находиться на самоизоляции.
"Акель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ. Ему назначен судебный штраф в размере 100 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
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Другими фигурантами указанного дела проходили (сейчас их материалы разбили по отдельным производствам) брат Алексея Навального Олег, Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков и по другим статьям, первые приговоры уже вынесены.
 
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