https://ria.ru/20210802/repetitor-1744040540.html
Репетитора обвинили в склонении подростка к краже трех миллионов рублей
Репетитора обвинили в склонении подростка к краже трех миллионов рублей - РИА Новости, 02.08.2021
Репетитора обвинили в склонении подростка к краже трех миллионов рублей
Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении мужчины, уговорившего московского подростка украсть у родителей 3,1 миллиона рублей и сбежать с ним в... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:15
2021-08-02T17:15
2021-08-02T17:15
происшествия
казахстан
свердловская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении мужчины, уговорившего московского подростка украсть у родителей 3,1 миллиона рублей и сбежать с ним в Казахстан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Республики Казахстан", - говорится в сообщении.Он обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления и краже в особо крупном размере, содержится под стражей, а дело направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.По версии следствия, в начале марта обвиняемый склонил 13-летнего подростка украсть родительские деньги, пообещав поделиться с ним. В апреле мальчик взял в доме 3 миллиона рублей, снял еще 100 тысяч рублей со счёта отца и передал их мужчине, ожидавшему в заранее оговоренном месте. Подросток добровольно проследовал с ним в Казахстан, но после того, как родители исчезнувшего ребенка обратились в правоохранительные органы, их нашли в Свердловской области.Столичный главк СК в апреле сообщал, что обвиняемый – репетитор, которого наняли мальчику.
https://ria.ru/20210410/pokhischenie-1727733912.html
казахстан
свердловская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_8848f339a1c3b58ab09f00eb087501de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казахстан, свердловская область, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Репетитора обвинили в склонении подростка к краже трех миллионов рублей
Прокуратура Москвы: репетитор из Казахстана убедил подростка украсть у родителей три миллиона рублей