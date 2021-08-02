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Репетитора обвинили в склонении подростка к краже трех миллионов рублей
Репетитора обвинили в склонении подростка к краже трех миллионов рублей - РИА Новости, 02.08.2021
Репетитора обвинили в склонении подростка к краже трех миллионов рублей
Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении мужчины, уговорившего московского подростка украсть у родителей 3,1 миллиона рублей и сбежать с ним в... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:15
2021-08-02T17:15
происшествия
казахстан
свердловская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении мужчины, уговорившего московского подростка украсть у родителей 3,1 миллиона рублей и сбежать с ним в Казахстан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Республики Казахстан", - говорится в сообщении.Он обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления и краже в особо крупном размере, содержится под стражей, а дело направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.По версии следствия, в начале марта обвиняемый склонил 13-летнего подростка украсть родительские деньги, пообещав поделиться с ним. В апреле мальчик взял в доме 3 миллиона рублей, снял еще 100 тысяч рублей со счёта отца и передал их мужчине, ожидавшему в заранее оговоренном месте. Подросток добровольно проследовал с ним в Казахстан, но после того, как родители исчезнувшего ребенка обратились в правоохранительные органы, их нашли в Свердловской области.Столичный главк СК в апреле сообщал, что обвиняемый – репетитор, которого наняли мальчику.
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казахстан
свердловская область
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происшествия, казахстан, свердловская область, москва, следственный комитет россии (ск рф)
17:15 02.08.2021
 
Репетитора обвинили в склонении подростка к краже трех миллионов рублей

Прокуратура Москвы: репетитор из Казахстана убедил подростка украсть у родителей три миллиона рублей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении мужчины, уговорившего московского подростка украсть у родителей 3,1 миллиона рублей и сбежать с ним в Казахстан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления и краже в особо крупном размере, содержится под стражей, а дело направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в начале марта обвиняемый склонил 13-летнего подростка украсть родительские деньги, пообещав поделиться с ним. В апреле мальчик взял в доме 3 миллиона рублей, снял еще 100 тысяч рублей со счёта отца и передал их мужчине, ожидавшему в заранее оговоренном месте. Подросток добровольно проследовал с ним в Казахстан, но после того, как родители исчезнувшего ребенка обратились в правоохранительные органы, их нашли в Свердловской области.
Столичный главк СК в апреле сообщал, что обвиняемый – репетитор, которого наняли мальчику.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 23:09
В Москве репетитор похитил ребенка
 
ПроисшествияКазахстанСвердловская областьМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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