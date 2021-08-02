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Репетитора обвинили в склонении подростка к краже трех миллионов рублей

Репетитора обвинили в склонении подростка к краже трех миллионов рублей - РИА Новости, 02.08.2021

Репетитора обвинили в склонении подростка к краже трех миллионов рублей

Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении мужчины, уговорившего московского подростка украсть у родителей 3,1 миллиона рублей и сбежать с ним в... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T17:15

2021-08-02T17:15

2021-08-02T17:15

происшествия

казахстан

свердловская область

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении мужчины, уговорившего московского подростка украсть у родителей 3,1 миллиона рублей и сбежать с ним в Казахстан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Республики Казахстан", - говорится в сообщении.Он обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления и краже в особо крупном размере, содержится под стражей, а дело направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.По версии следствия, в начале марта обвиняемый склонил 13-летнего подростка украсть родительские деньги, пообещав поделиться с ним. В апреле мальчик взял в доме 3 миллиона рублей, снял еще 100 тысяч рублей со счёта отца и передал их мужчине, ожидавшему в заранее оговоренном месте. Подросток добровольно проследовал с ним в Казахстан, но после того, как родители исчезнувшего ребенка обратились в правоохранительные органы, их нашли в Свердловской области.Столичный главк СК в апреле сообщал, что обвиняемый – репетитор, которого наняли мальчику.

https://ria.ru/20210410/pokhischenie-1727733912.html

казахстан

свердловская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казахстан, свердловская область, москва, следственный комитет россии (ск рф)