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В СК рассказали, как ловят серийных убийц
В СК рассказали, как ловят серийных убийц - РИА Новости, 02.08.2021
В СК рассказали, как ловят серийных убийц
Основные трудности, которые возникают при поимке серийных убийц или насильников, заключаются в конспирации преступников и их нападении в малолюдных местах,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:39
2021-08-02T12:15
происшествия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Основные трудности, которые возникают при поимке серийных убийц или насильников, заключаются в конспирации преступников и их нападении в малолюдных местах, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис."Сложность в первую очередь заключается в том, что преступления совершаются, как правило, в условиях неочевидности. &lt;...&gt; Бывает и так, что эпизоды нападений растянуты во времени, могут совершаться в разных районах или городах", — добавил собеседник агентства.Ложис отметил, что при таких обстоятельствах самое главное — тщательно собирать и фиксировать доказательства, собранные именно после совершения преступления."Важно обнаружить и изъять те следы, по которым можно будет потом идентифицировать личность преступника", — подчеркнул следователь.Он заметил, что современные экспертно-криминалистические возможности позволяют находить такие следы и способствуют раскрытию преступлений, в том числе установлению серийных убийц и насильников, совершивших их 20 и более лет назад.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210802/prestupleniya-1743929506.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
08:39 02.08.2021 (обновлено: 12:15 02.08.2021)
 
В СК рассказали, как ловят серийных убийц

Руководитель Криминалистического центра СК Ложис рассказал о сложностях при поимке серийных убийц

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Основные трудности, которые возникают при поимке серийных убийц или насильников, заключаются в конспирации преступников и их нападении в малолюдных местах, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис.
"Сложность в первую очередь заключается в том, что преступления совершаются, как правило, в условиях неочевидности. <...> Бывает и так, что эпизоды нападений растянуты во времени, могут совершаться в разных районах или городах", — добавил собеседник агентства.
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
08:30
В СК рассказали о расследовании преступлений прошлых лет
Ложис отметил, что при таких обстоятельствах самое главное — тщательно собирать и фиксировать доказательства, собранные именно после совершения преступления.
"Важно обнаружить и изъять те следы, по которым можно будет потом идентифицировать личность преступника", — подчеркнул следователь.
Он заметил, что современные экспертно-криминалистические возможности позволяют находить такие следы и способствуют раскрытию преступлений, в том числе установлению серийных убийц и насильников, совершивших их 20 и более лет назад.
Читайте полный текст интервью >>
Заключенный - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 17:09
Самые известные серийные убийцы в СССР и России
 
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