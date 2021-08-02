https://ria.ru/20210802/rassledovanie-1743930447.html

В СК рассказали, как ловят серийных убийц

В СК рассказали, как ловят серийных убийц - РИА Новости, 02.08.2021

В СК рассказали, как ловят серийных убийц

Основные трудности, которые возникают при поимке серийных убийц или насильников, заключаются в конспирации преступников и их нападении в малолюдных местах,... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T08:39

2021-08-02T08:39

2021-08-02T12:15

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Основные трудности, которые возникают при поимке серийных убийц или насильников, заключаются в конспирации преступников и их нападении в малолюдных местах, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис."Сложность в первую очередь заключается в том, что преступления совершаются, как правило, в условиях неочевидности. <...> Бывает и так, что эпизоды нападений растянуты во времени, могут совершаться в разных районах или городах", — добавил собеседник агентства.Ложис отметил, что при таких обстоятельствах самое главное — тщательно собирать и фиксировать доказательства, собранные именно после совершения преступления."Важно обнаружить и изъять те следы, по которым можно будет потом идентифицировать личность преступника", — подчеркнул следователь.Он заметил, что современные экспертно-криминалистические возможности позволяют находить такие следы и способствуют раскрытию преступлений, в том числе установлению серийных убийц и насильников, совершивших их 20 и более лет назад.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210802/prestupleniya-1743929506.html

https://ria.ru/20201201/ubiytsy-1587196596.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия