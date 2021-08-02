https://ria.ru/20210802/lozhis-1743642326.html

Зигмунд Ложис: большинство маньяков выглядят как обычные люди

Зигмунд Ложис: большинство маньяков выглядят как обычные люди - РИА Новости, 02.08.2021

Зигмунд Ложис: большинство маньяков выглядят как обычные люди

Криминальная история России в разные годы пополнялась новыми именами серийных убийц. Во времена СССР быстро поймать таких "потрошителей" зачастую не удавалось... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:00

2021-08-02T12:00

2021-08-02T15:33

интервью

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

фбр

россия

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Криминальная история России в разные годы пополнялась новыми именами серийных убийц. Во времена СССР быстро поймать таких "потрошителей" зачастую не удавалось. Так, например, серийного маньяка-убийцу Андрея Чикатило, жертвами которого стали не менее 43 человек, не могли поймать 13 лет. Экс-милиционера Михаила Попкова по прозвищу "ангарский маньяк", за спиной у которого 80 убийств, искали 20 лет. Однако до сих пор не перестают говорить, что одного из самых опасных преступников России — "орского маньяка" Валерия Андреева — до сих пор не нашли. В СМИ систематически всплывает информация о том, что его якобы видели в том или ином регионе страны. О том, почему "орский маньяк" до сих пор не пойман, существует ли в действительности "феномен Чикатило", из-за которого маньяку и удавалось скрываться долгое время, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарине Хануне руководитель Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета России (СКР) Зигмунд Ложис.— Зигмунд Зигмундович, недавно был ваш профессиональный праздник — День сотрудника органов следствия. Расскажите, каких результатов удалось добиться следствию за последний год?— В первом полугодии 2021 года в результате совместной работы сотрудников Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), территориальных следственных органов во взаимодействии с иными ведомствами раскрыто 186 тяжких и особо тяжких преступлений, тогда как за аналогичный период прошлого года было раскрыто 142 таких преступления. Мы изучили порядка одной тысячи материалов процессуальных проверок и более двух тысяч уголовных дел, как находящихся в производстве, так и приостановленных в различное время, по заявлениям о безвестном исчезновении граждан, по фактам убийств, обнаружения трупов без внешних признаков смерти и о преступлениях, связанных с посягательством на половую неприкосновенность, в том числе несовершеннолетних. По результатам изучения дано более 1300 рекомендаций о направлении расследований.Наши специалисты-психологи провели 125 различных мероприятий по активизации памяти, в том числе 76 бесед с несовершеннолетними.— Известно, что Следственный комитет особое внимание уделяет преступлениям прошлых лет. Сколько уголовных дел, преступлений прошлых лет удалось раскрыть?— Действительно, для Следственного комитета это направление работы остается одним из приоритетных. После создания ведомства процесс раскрытия преступлений прошлых лет приобрел совершенно новые организационные формы. Одной из мер по укреплению этой работы стало создание действующих на постоянной основе аналитических групп из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Результаты их работы в совокупности с современными научными достижениями и оснащенностью экспертных и криминалистических подразделений СК России позволяют реализовать принцип неотвратимости наказания даже спустя десятки лет. За период с 2008 по 2020 год раскрыто свыше 85 тысяч преступлений, совершенных в прошлые годы, из которых более 8,5 тысячи убийств, 4,5 тысячи причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, 8,5 тысячи преступлений против половой неприкосновенности.— Можете ли привести пример конкретных дел, раскрытых благодаря криминалистам за последнее время и по которым вынесены приговоры?— Безусловно. К примеру, спустя более 15 лет в Костромской области раскрыто убийство несовершеннолетней девочки, совершенное в 2003 году. На ее теле были множественные ножевые ранения и следы изнасилования. В 2018 году по установленному генотипу мы выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый местный житель Сергей Смирнов. В ходе допроса он пояснил, что поссорился с ранее незнакомой ему девушкой, в результате чего напал на нее с ножом. Он дал показания об обстоятельствах совершенного преступления, однако вину признал лишь в убийстве. Но, несмотря на это, вина Смирнова в изнасиловании девочки подтверждена заключением молекулярно-генетической судебной экспертизы. В итоге суд признал Смирнова виновным в обоих преступлениях и приговорил его к длительному лишению свободы.Если возвращаться к статистике, то за последние пять лет при непосредственном участии криминалистов центрального аппарата СК России раскрыто более 800 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы. Нам удается добиваться стабильно высоких показателей.— Предполагаемый "орский маньяк" Валерий Андреев до сих пор не пойман. В марте 2021 года говорили о том, что он может скрываться в Москве. Также говорили, что не исключено и то, что маньяк уже скончался. Что вам известно по данному факту? Ведется ли следователями поиск "орского маньяка"?— В средствах массовой информации ранее появлялись и продолжают появляться сообщения о свидетелях, которые якобы видели так называемого орского маньяка в различных регионах страны, в том числе в Москве и Московской области. Конечно же, эта информация проверяется, но сейчас подтверждений данным сведениям нет. Важно отметить, что Андреев с 2012 года находится в федеральном и международном розысках, по установлению его местонахождения проводятся активные мероприятия.Следственный комитет установил его генетический код, который внесен в федеральную базу данных геномной информации. Его на постоянной основе проверяют. В настоящее время фактов причастности Андреева к преступлениям, совершенным после объявления его в розыск, нет.— Зигмунд Зигмундович, скажите, а в чем сложность установления серийных убийц и насильников? И что важно учитывать при расследовании этих дел?— Сложность в первую очередь заключается в том, что преступления совершаются, как правило, в условиях неочевидности. Преступники старательно конспирируются, нападают зачастую именно в малолюдных местах в темное время суток. Бывает и так, что эпизоды нападений растянуты во времени, могут совершаться в разных районах или городах. При таких обстоятельствах первостепенное значение приобретает тщательность сбора и фиксации доказательств непосредственно после преступления, которые приходится собирать буквально по крупицам. Важно обнаружить и изъять те следы, по которым можно будет потом идентифицировать личность преступника. Конечно, при их наличии работа значительно облегчается. Но стоит отметить, что именно современные экспертно-криминалистические возможности позволяют находить такие следы и способствуют раскрытию преступлений, в том числе установлению серийных убийц и насильников, совершивших их и более 20 лет назад.— А как ведется работа по поимке серийных преступников?— Для этого существуют определенные алгоритмы и методики расследования и раскрытия серийных преступлений. Все подробности раскрыть не могу, но самое важное — аналитическая работа. Кроме того, в зависимости от обстоятельств совершенных преступлений составляется криминалистический портрет преступника, выдвигаются наиболее приоритетные версии, определяются категории лиц, причастность которых проверяется различными способами, в зависимости от наличия у следователя конкретных улик, которыми могут быть, к примеру, следы пальцев рук либо следы ДНК преступника.— Помогают ли в этом современные информационные технологии? Ранее СК России говорил о разработке программы искусственного интеллекта, которая позволяет обобщать и анализировать разрозненные данные о лицах, помогая определять серийные преступления.— Программное обеспечение для выявления серийных преступлений и преступников crimeserieslinkage, разработанное нашим НИИ криминалистики на базе алгоритмов машинного обучения, уже зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности России. Сейчас программа использует модельную базу данных, содержащую сведения о почерке лиц, совершивших в общей сложности свыше одной тысячи серийных преступлений. Результаты этой работы весьма востребованы.Помимо этого, создан алгоритм построения портрета серийного насильника на основании ряда признаков, которые устанавливаются следователем в начале расследования. Эта система базируется на алгоритмах искусственного интеллекта, а именно нейронных сетях, и позволяет с высокой точностью прогнозировать расстояние от места преступления до места жительства такого преступника, его возраст, наличие у него психического заболевания и судимости, семейный статус, факт совершения преступления с использованием автомобиля и без него, наличие связи между преступником и потерпевшим до совершения деяния. По ряду этих показателей точность прогнозирования превышает 90 процентов и даже приближается к ста процентам. Сейчас эти программы проходят испытания в ГУК (КЦ).— При расследовании уголовного дела в отношении "ангарского маньяка" была создана следственно-оперативная группа по расследованию серий убийств женщин в Иркутской области. Именно они поймали "тулунского" и "ангарского" маньяков. Оцените эффективность этой группы, планируется ли в будущем создание похожих групп для расследования серийных преступлений или они есть сейчас?— Как правило, следственно-оперативные группы, состоящие из наиболее опытных следователей и сотрудников оперативных служб, формируются при расследовании отдельно взятых уголовных дел о нераскрытых тяжких и особо тяжких серийных преступлениях. Так было и при расследовании уголовных дел в отношении Попкова и в отношении Шувалова. Эффективность СОГ очень высока, это подтверждается конкретными результатами работы по раскрытию преступлений. После направления дела в суд работа СОГ, как правило, прекращается, но может и продолжиться в рамках выделенных уголовных дел, если есть сведения о причастности уже установленного злоумышленника к иным преступлениям. Так, сейчас продолжается проверка причастности Попкова к иным аналогичным преступлениям и активное участие в этом принимает и ГУК (КЦ).Я бы хотел также отметить, что в ГУК (КЦ) в 2014 году была создана аналитическая группа именно для раскрытия особо тяжких преступлений против личности, имеющих признаки серийности. В группу входят сотрудники, имеющие 20-летний опыт следственной и криминалистической работы. За это время при участии группы раскрыты 32 серии преступлений об убийствах, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. Среди них серия убийств пожилых женщин в Московской области, серия сопряженных с изнасилованиями убийств женщин, совершенных Хреновым в 2009-2010 году в городе Иваново. Помимо этого, установлено лицо, причастное к убийствам 30 женщин, совершенным на территории Приволжского, Уральского и Центрального федеральных округов.— Существует ли в действительности такой феномен, как "Чикатило", по которому биологические образцы человека могут не совпадать с данными крови?— "Феномена Чикатило" как такового не существует. Современные возможности молекулярно-генетической экспертизы позволяют устанавливать из биологических следов индивидуальный ДНК-профиль, который является идентичным во всех типах тканей и выделений человека и не меняется в течение жизни. Экспертиза позволяет установить принадлежность биологических следов какому-либо лицу с вероятностью, близкой к ста процентам.— А что вы думаете про "триаду Макдональда"?— Новозеландский судебный психиатр Джон Макдональд связывал наличие зоосадизма, пиромании и энуреза у детей с предрасположенностью к совершению особо жестоких преступлений. Однако более поздние исследования не обнаружили прямой статистической связи между этой триадой и преступлениями. Но многие серийные убийцы, изученные впоследствии сотрудниками ФБР в Америке, имели признаки этого поведения в детском возрасте. "Триада Макдональда" может быть индикатором того, что ребенок подвергается стрессу или насилию, например, в семье, и это может служить сигналом к тому, что ребенку нужна помощь.Конечно, специалисты в области психологии, психиатрии и криминологии всегда хотели выявить факторы, однозначно указывающие на склонность к совершению тем или иным человеком преступления. Также разрабатывались и различные подходы к определению признаков, в том числе и серийных убийц. Например, после "триады Макдональда" в психологии была разработана модель травматического регулирования или модель управления травмой (Trauma-Control Model): травматические события в детстве могут отрицательно влиять на восприятие мира, а также на развитие самовосприятия. Суть в том, что фантазия и мечты становятся убежищем, в котором социальная среда через отторжение вызывает негативные переживания, такие как чувство изоляции, отчаяния и беспомощности. Такой опыт диссоциации, ухода от реальности, в сочетании, например, с алкоголем или наркотиками, которые подпитывают сексуально-садистские фантазии, может привести к более жестоким фантазиям и вылиться в итоге в криминальное поведение.— Есть ли какие-то отличительные черты у серийных убийц?— Практика показывает, что внешне большинство серийных убийц — самые обычные люди. Конечно, ряд серийных убийц имели или имеют отклонения в психике. Но нужно понимать, что психические отклонения, так же как и приведенная ранее "триада Макдональда", не влекут за собой автоматически криминальное поведение.При этом не все серийные убийцы страдают серьезными психическими расстройствами или как-то их проявляют в жизни. В быту они ничем не отличаются от других людей, работают, создают семьи. Свои наклонности они успешно скрывают за так называемой маской нормальности, и заподозрить в них серийного убийцу практически невозможно.Так, например, Михаил Попков известный как "ангарский маньяк", с 1992 по 2010 год убил более 80 человек в Иркутской области. Он был женат, с середины 1990-х годов работал оперативным дежурным в милиции. А за доброжелательность коллеги называли его Миша-Улыбка, и все его характеризовали положительно. Однако в ходе судебной психолого-психиатрической экспертизы ему поставили диагноз "гомицидомания", или непреодолимое влечение к убийствам.Если мы говорим о психологических особенностях таких преступников, то можно выделить своеобразие ценностных ориентаций, которое заключается в игнорировании норм в сексуальных отношениях и гуманистических ценностях. При этом новые преступления влекут за собой трансформацию мотивационных сфер — формируются аномалии, характерные для лиц с патологией влечения. Зачастую такие люди эгоистичны, им чужда эмпатия.— Существует ли портрет среднестатистического серийного маньяка или убийцы?— Обычно в почерке серийного преступника есть определенные закономерности, формируемые особенностями психики. Изучая серийные преступления разных годов, мы смогли выявить закономерности в поведении преступников и сформировать их криминалистические портреты.По характеристике преступления можно с большой вероятностью спрогнозировать возраст преступника, его профессиональные и другие социальные навыки, уровень образования, расстояние от его места проживания до места преступления, совершал ли он ранее другие преступления, планировал ли преступную деятельность, каким видом транспорта пользовался, наблюдался ли у психиатра, на каком расстоянии следует искать тело.Конечно, у всех таких преступников есть и общие черты. Так, достаточно очевидно, что серийный маньяк может находиться за пределами психической нормы. Поэтому сведения об обобщенных характеристиках таких лиц направлены нами в Минздрав России. На наш взгляд, своевременное выявление отклонений и применение к таким лицам необходимой терапии — очень важная задача.— Как чаще всего объясняют свои действия серийные маньяки-убийцы? Что ими движет?— Если коротко, то извращенное желание. Если более основательно, то это вопрос о личности преступника и тех факторах, под воздействием которых она сформировалась. Обобщенно можно выделить два вида таких факторов. Это биологические, например генетическая предрасположенность к развитию определенных черт личности. Ряд проведенных научных исследований подтверждает вероятность влияния перенесенных заболеваний и травм отдельных областей мозга на характер или степень эмоциональных реакций человека и, следовательно, на его решения и действия. И социальные факторы: условия жизни и детства человека, его нравственное воспитание. Многие маньяки ведь начинают преступную деятельность с менее тяжких преступлений. Но сейчас у правоохранителей есть средства выявления и расследования преступлений, не идущие ни в какое сравнение с используемыми, например, 20 лет назад, и это, безусловно, влияет на уровень раскрываемости преступлений. Изменились и некоторые подходы к организации работы. Поэтому сейчас фактически многие из "потенциальных маньяков" изолируются от общества на более ранней стадии.— Не могли бы вы рассказать, с помощью каких спецсредств происходит поиск и изъятие следов и объектов с мест происшествий?— Их множество. Меняется мир, меняются методики работы со следами, порядок их фиксации, исследования и использования в судебной и иной правоприменительной деятельности. Так, наряду с традиционными средствами обнаружения, изъятия и фиксации следов на местах преступлений в современной криминалистике уже невозможно обойтись без современных образцов специальной техники. Это и аппараты для создания 360° сферических панорам, и беспилотные летательные аппараты, и георадары, и газоанализаторы, и гидролокаторы, эхолоты, нелинейные локаторы и так далее. Практически вся эта техника имеется в арсенале криминалистических подразделений СК России и успешно применяется в работе.— Насколько эффективны сейчас городские камеры при поимке преступников?— По статистике, можно отметить, что преступлений в местах, где есть видеокамеры, значительно меньше. Они облегчают идентификацию и поимку преступника, фиксируют его противоправные деяния, а в некоторых случаях позволяют и предотвратить преступление.Одним из эффективно применяемых инструментов криминалистического сопровождения следствия являются системы городского видеонаблюдения — АПК "Безопасный город" и "Безопасный регион". По нашим данным, в 2020 году в Москве и Санкт-Петербурге благодаря работе следователей-криминалистов с системой "Безопасный город" удалось установить 16 фактов и обстоятельств совершенных тяжких и особо тяжких преступлений. Так, по уголовному делу об убийстве в 2013 году мужчины в Амурской области благодаря системе "Безопасный город" в Москве удалось установить, где находится обвиняемый, и впоследствии задержать его.Также по ряду уголовных дел, среди которых, например, об убийстве сотрудника СК России и убийстве должностного лица Центра противодействия экстремизму, организовывалась выгрузка и осмотр архивных видеозаписей с городских камер видеонаблюдения. Так мы получили необходимую информацию: зафиксировали совершенные преступления, лиц их совершивших, свидетелей-очевидцев, орудие преступления, транспорт и маршруты передвижения.— Подводя итоги, расскажите, а какие разработки появились у вас за последние годы?— Криминалистика никогда не стоит на месте. В мире постоянно меняются виды преступлений, способы их совершения, меняется социальный статус и психология преступников, потерпевших, свидетелей. Поэтому современная криминалистика должна координировать свое развитие с меняющимися реалиями сегодняшнего дня. Добиться этого можно лишь совмещая теоретические основы криминалистики как науки с прикладными криминалистическими разработками, совершенствуя технические средства, тактические приемы и методические рекомендации.Только за последние два года прошли апробацию и рекомендованы к использованию аппаратно-программные средства, предназначенные для осмотра и исследования компьютерной информации, программный комплекс для габитоскопической (портретной) экспертизы, детектор взрывчатых веществ "Кербер-Т", универсальный детектор валют CmE A37 и измеритель яркости люминесценции бумаги "Илюмин". Его применяют для изучения бумажной продукции, используемой, например, в производстве банкнот, ценных бумаг, акцизных марок. Помимо этого, "Илюмин" используется для установления принадлежности нескольких листов бумаги к одной либо разным партиям. Также в арсенале у криминалистов есть комплекс, регистрирующий глазодвигательные реакции человека МИКС ГТ19 (так называемый айтрекер). С помощью него проводят психофизиологические исследования.Также мы хотим внедрить в следственную практику оперативный полиграф и начать использовать данные судебной психологии для изучения закономерностей формирования и актуализации показаний, выбора оптимальной линии поведения следователя в конфликтных ситуациях, способов установления психологического контакта, рефлексивного управления допрашиваемым, преодоления его установки на ложь.Кроме того, одним из динамично развивающихся направлений остается получение данных дистанционного зондирования Земли из космоса для визуализации обстановки на местах преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы, с помощью исследования и оперативной обработки архивных космических снимков. Получение, оперативная обработка и исследование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса — одно из развивающихся и востребованных направлений "цифровой криминалистики" в настоящее время. Значительную помощь в развитии этого направления оказывают государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", федеральные органы исполнительной власти (МЧС, Минобороны России, Федеральное агентство лесного хозяйства и другие), а также профильные научно-исследовательские и образовательные организации. В результате совместной работы следственными органами СК России получено более 2900 маршрутов съемки, покрывающих около 1,9 миллиона квадратных метров территории Российской Федерации.Указанное направление деятельности доказало свою состоятельность и тому есть множество положительных примеров расследования должностных, коррупционных, экономических и экологических преступлений. Так, по уголовному делу, возбужденному в отношении руководителей двух коммерческих организаций по факту неправомерного завладения ими земельным участком площадью 1083 квадратных метра в Московской области, размер возмещенного ущерба, который установлен благодаря использованию данных ДЗЗ, составил 5,05 миллиона рублей.По целому ряду уголовных дел данные ДЗЗ легли в основу обвинительных приговоров. Данные дистанционного зондирования позволяют получить объективные сведения об обстоятельствах расследуемых событий, когда иные традиционные способы установления истины по делу не привели к желаемому результату.Важно подчеркнуть, что не всегда космические снимки служили "инструментом обвинения". К примеру, в Челябинской области у предпринимателя с администрацией города был спор в связи с тем, что тот якобы не застраивал земельный участок. На момент спора была построена половина строения, также предприниматель представил в суд справку, что за три года до судебного спора на участке уже был построен фундамент объекта. Администрация посчитала эту справку фиктивной, и обратилась в следственные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Были назначены необходимые экспертизы. При изучении космических снимков установлено, что фундамент на дату, указанную в представленных предпринимателем в суд материалах, уже был построен. В этой связи принято решение о прекращении уголовного дела.Использование материалов космической съемки в случаях ЧС и катастроф стало наиболее оптимальным и эффективным способом обследования мест происшествий. Так, они использовались, когда были массовые пожары в Красноярском крае в 2019 году, при разливе нефтепродуктов в Норильске, прорыве дамб на реке Малая Сейба.На данный момент СК России в полном объеме использует потенциал российской космонавтики в области дистанционного зондирования Земли из космоса. Криминалисты ведомства имеют возможность оперативно получать высокодетальную съемку любого участка поверхности Земли, тем самым проводить осмотр места происшествия прямо из космоса.

https://ria.ru/20200725/1574769717.html

https://ria.ru/20201019/pedofil-1580470145.html

https://ria.ru/20201019/kriminalistika-1580446183.html

https://ria.ru/20210119/shirobokov-1593510960.html

https://ria.ru/20200720/1574577583.html

https://ria.ru/20201201/ubiytsy-1587196596.html

https://ria.ru/20210714/manyak-1741142071.html

https://ria.ru/20201019/dannye-1580463204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), фбр, россия