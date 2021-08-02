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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210802/privivka-1744065618.html
Доля заболевших COVID-19 среди привитых в Петербурге составляет 1,7 %
Доля заболевших COVID-19 среди привитых в Петербурге составляет 1,7 % - РИА Новости, 02.08.2021
Доля заболевших COVID-19 среди привитых в Петербурге составляет 1,7 %
Доля жителей Петербурга, которые прошли полный цикл вакцинации, но заболели коронавирусом, составляет 1,7% от общего количества привитых, сообщил в понедельник... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T19:39
2021-08-02T19:39
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
борис вишневский
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Доля жителей Петербурга, которые прошли полный цикл вакцинации, но заболели коронавирусом, составляет 1,7% от общего количества привитых, сообщил в понедельник депутат городского парламента Борис Вишневский со ссылкой на ответ комитета по здравоохранению."(На 23 июля – ред.) прошли два этапа вакцинации 860 тысяч человек. Заболевших после второго этапа – 14,6 тысяч человек. Только 1,7 процента", - написал Вишневский на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие данные комздрава."Это значит, что страхи "после вакцинации очень многие все равно заболевают" необоснованны", - отметил он.Согласно справочным данным комитета по здравоохранению на 23 июля, также опубликованным парламентарием, после второго этапа вакцинации коронавирусной инфекцией заболели 13 466 человек из 819 768 человек, привитых вакциной "Спутник V". Также COVID-19 заразились 988 человек из 16 269 человек, привитых препаратом "ЭпиВакКорона", и 218 человек из 24 601 человека, привитых вакциной "КовиВак".Как сообщал в конце июля председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, вакцинация от коронавируса ни разу не привела к летальному исходу в Петербурге, смертельные случаи среди привитых были обусловлены тяжелыми сопутствующими патологиями. Он отмечал, что прививка от COVID-19 не дает стопроцентной защиты от заражения, и вакцинированный человек также может заболеть коронавирусной инфекцией. При этом у вакцинированных, не страдающих тяжелыми заболеваниями, смертельные исходы не регистрируются.
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, борис вишневский, коронавирус covid-19
19:39 02.08.2021
 
Доля заболевших COVID-19 среди привитых в Петербурге составляет 1,7 %

Доля заболевших COVID-19 среди полностью привитых в Петербурге составляет 1,7 %

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Доля жителей Петербурга, которые прошли полный цикл вакцинации, но заболели коронавирусом, составляет 1,7% от общего количества привитых, сообщил в понедельник депутат городского парламента Борис Вишневский со ссылкой на ответ комитета по здравоохранению.
"(На 23 июля – ред.) прошли два этапа вакцинации 860 тысяч человек. Заболевших после второго этапа – 14,6 тысяч человек. Только 1,7 процента", - написал Вишневский на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие данные комздрава.
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"Это значит, что страхи "после вакцинации очень многие все равно заболевают" необоснованны", - отметил он.
Согласно справочным данным комитета по здравоохранению на 23 июля, также опубликованным парламентарием, после второго этапа вакцинации коронавирусной инфекцией заболели 13 466 человек из 819 768 человек, привитых вакциной "Спутник V". Также COVID-19 заразились 988 человек из 16 269 человек, привитых препаратом "ЭпиВакКорона", и 218 человек из 24 601 человека, привитых вакциной "КовиВак".
Как сообщал в конце июля председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, вакцинация от коронавируса ни разу не привела к летальному исходу в Петербурге, смертельные случаи среди привитых были обусловлены тяжелыми сопутствующими патологиями. Он отмечал, что прививка от COVID-19 не дает стопроцентной защиты от заражения, и вакцинированный человек также может заболеть коронавирусной инфекцией. При этом у вакцинированных, не страдающих тяжелыми заболеваниями, смертельные исходы не регистрируются.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургЗдоровье - ОбществоБорис ВишневскийКоронавирус COVID-19
 
 
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