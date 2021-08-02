https://ria.ru/20210802/prestupnik-1743932613.html

В СК рассказали, как искусственный интеллект помогает вычислить преступника

В СК рассказали, как искусственный интеллект помогает вычислить преступника - РИА Новости, 02.08.2021

В СК рассказали, как искусственный интеллект помогает вычислить преступника

В Следственном комитете России испытывают систему, базирующуюся на алгоритмах искусственного интеллекта, которая позволяет построить портрет серийного... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T09:09

2021-08-02T09:09

2021-08-02T12:15

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Следственном комитете России испытывают систему, базирующуюся на алгоритмах искусственного интеллекта, которая позволяет построить портрет серийного насильника, в том числе установить его возраст, семейный статус b наличие у него психических заболеваний, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис."Создан алгоритм построения портрета серийного насильника на основании ряда признаков, которые устанавливаются следователем в начале расследования. Эта система базируется на алгоритмах искусственного интеллекта, а именно - нейронных сетях, и позволяет с высокой точностью прогнозировать расстояние от места преступления до места жительства такого преступника, его возраст, наличие у него психического заболевания и судимости, семейный статус, факт совершения преступления с использованием автомобиля и без него, наличие связи между преступником и потерпевшим до совершения деяния", - сказал он.Ложис добавил, что по ряду показателей точность прогнозирования превышает 90% и даже приближается к 100%.Кроме того, он рассказал о программе Crimeserieslinkage, созданной для выявления конкретно серийных преступлений и преступников. По его словам, программное обеспечение разработано НИИ криминалистики на базе алгоритмов машинного обучения, уже зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ. В настоящее время программа использует модельную базу данных, в которой содержится сведения о почерке лиц, совершивших в общей сложности свыше 1000 серийных преступлений."Сейчас эти программы проходят испытания в ГУК (КЦ)", - добавил Ложис.Читайте полный текст интервью >>

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия