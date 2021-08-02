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Пранкер получил более двух лет колонии за "приступ COVID-19"
Пранкер получил более двух лет колонии за "приступ COVID-19" - РИА Новости, 02.08.2021
Пранкер получил более двух лет колонии за "приступ COVID-19"
В Москве вынесли решение по делу пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", сообщила городская... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:26
2021-08-02T13:26
2021-08-02T14:48
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Москве вынесли решение по делу пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", сообщила городская прокуратура."Суд приговорил блогера Кароматулло Джаборова к двум годам четырем месяцам колонии общего режима", — говорится в публикации ведомства в Telegram.Молодой человек осужден по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Двое его соучастников Станислав Мелихов и Артур Исаченко получили по два года условно с испытательным сроком в течение трех лет каждому.Гособвинитель в ходе прений просил приговорить пранкера к четырем годам лишения свободы.В феврале 2020 года МВД сообщило о задержании мужчины, который упал в вагоне метро на Таганско-Краснопресненской линии и имитировал внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в Сети.Полицейские возбудили уголовное дело, суд арестовал пранкера. Сообщников гражданина Таджикистана Джаборова, безработных жителей Москвы, отпустили под подписку о невыезде.Блогер позднее заявил о раскаянии, а также попросил прощения у людей, которые находились в вагоне и могли испугаться из-за его пранка. Свои действия он расценил как "глупую шутку".Джаборов на своем YouTube-канале выкладывал в основном розыгрыши посетителей торговых центров и опросы.
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Разыгравшего "приступ коронавируса" блогера приговорили к двум годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил к 2 годам и 4 месяцам колонии общего режима пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса".
2021-08-02T13:26
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РИА Новости
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происшествия, таджикистан, москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:26 02.08.2021 (обновлено: 14:48 02.08.2021)
Пранкер получил более двух лет колонии за "приступ COVID-19"
Пранкера, изображавшего "приступ COVID-19", приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
В Москве
вынесли решение по делу пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", сообщила городская прокуратура.
"Суд приговорил блогера Кароматулло Джаборова к двум годам четырем месяцам колонии общего режима", — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Молодой человек осужден по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Двое его соучастников Станислав Мелихов и Артур Исаченко получили по два года условно с испытательным сроком в течение трех лет каждому.
Гособвинитель в ходе прений просил приговорить пранкера к четырем годам лишения свободы.
В феврале 2020 года МВД сообщило о задержании мужчины, который упал в вагоне метро на Таганско-Краснопресненской линии и имитировал внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в Сети.
Полицейские возбудили уголовное дело, суд арестовал пранкера. Сообщников гражданина Таджикистана
Джаборова, безработных жителей Москвы, отпустили под подписку о невыезде.
Блогер позднее заявил о раскаянии, а также попросил прощения у людей, которые находились в вагоне и могли испугаться из-за его пранка. Свои действия он расценил как "глупую шутку".
Джаборов на своем YouTube-канале выкладывал в основном розыгрыши посетителей торговых центров и опросы.