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Пранкер получил более двух лет колонии за "приступ COVID-19"

Пранкер получил более двух лет колонии за "приступ COVID-19" - РИА Новости, 02.08.2021

Пранкер получил более двух лет колонии за "приступ COVID-19"

В Москве вынесли решение по делу пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", сообщила городская... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:26

2021-08-02T13:26

2021-08-02T14:48

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Москве вынесли решение по делу пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", сообщила городская прокуратура."Суд приговорил блогера Кароматулло Джаборова к двум годам четырем месяцам колонии общего режима", — говорится в публикации ведомства в Telegram.Молодой человек осужден по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Двое его соучастников Станислав Мелихов и Артур Исаченко получили по два года условно с испытательным сроком в течение трех лет каждому.Гособвинитель в ходе прений просил приговорить пранкера к четырем годам лишения свободы.В феврале 2020 года МВД сообщило о задержании мужчины, который упал в вагоне метро на Таганско-Краснопресненской линии и имитировал внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в Сети.Полицейские возбудили уголовное дело, суд арестовал пранкера. Сообщников гражданина Таджикистана Джаборова, безработных жителей Москвы, отпустили под подписку о невыезде.Блогер позднее заявил о раскаянии, а также попросил прощения у людей, которые находились в вагоне и могли испугаться из-за его пранка. Свои действия он расценил как "глупую шутку".Джаборов на своем YouTube-канале выкладывал в основном розыгрыши посетителей торговых центров и опросы.

https://ria.ru/20210414/pranker-1728301941.html

таджикистан

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Разыгравшего "приступ коронавируса" блогера приговорили к двум годам колонии Пресненский суд Москвы приговорил к 2 годам и 4 месяцам колонии общего режима пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса". 2021-08-02T13:26 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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