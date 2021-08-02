https://ria.ru/20210802/peterburg-1743960148.html

В Петербурге школьника заподозрили в изнасиловании своего знакомого

В Петербурге школьника заподозрили в изнасиловании своего знакомого - РИА Новости, 02.08.2021

В Петербурге школьника заподозрили в изнасиловании своего знакомого

Школьник 14 лет задержан по подозрению в сексуальном насилии над 12-летним мальчиком в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:38

2021-08-02T11:38

2021-08-02T11:47

происшествия

санкт-петербург

васильевский остров

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Школьник 14 лет задержан по подозрению в сексуальном насилии над 12-летним мальчиком в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Учащийся коррекционной школы 14 лет задержан по подозрению в изнасиловании своего знакомого 12 лет", - сказал собеседник агентства.По его словам, 30 июля на Васильевском острове подозреваемый завел мальчика в подъезд дома и надругался над ним на лестничной площадке.По данным местных СМИ, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет).

https://ria.ru/20210719/perm-1741918188.html

санкт-петербург

васильевский остров

россия

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2021

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происшествия, санкт-петербург, васильевский остров, россия